«Не зрадити Україну і не повторити помилки минулого» закликає Британія

Чільна представниця уряду Великої Британії заявила, що міжнародна спільнота повинна зосередитися на підтримці України, а також не допустити помилок у дипломатичних процесах, спрямованих на припинення російської війни.

Путін просто повернувся, щоб урвати ще більше.

Ліз Трасс, яка очолює британське міністерство закордонних справ, виголосила застереження у парламенті 28 березня - напередодні нового кола переговорів між делегаціями України та Росії у Стамбулі.

За її словами необхідно домогтися, «щоб будь-які майбутні переговори не призвели до зради України чи повторення помилок минулого».

«Ми пам’ятаємо хиткі домовленості 2014 року, які не дали Україні тривкої безпеки. Путін просто повернувся, щоб урвати ще більше», - сказала Елізабет Трасс і наголосила, - «Ми працюватимемо над тим, щоб відновити територіальну цілісність і суверенітет України».

Вона так окреслила головні напрямки британських зусиль: «Разом з союзниками ми домовилися чинити тиск на Путіна, щоб покласти край його жахливій війні в Україні, запроваджуючи жорсткіші санкції для послаблення російської економіки, постачаючи зброю Україні і посилюючи східний фланг НАТО, надаючи гуманітарну допомогу і долаючи ширші наслідки цієї кризи, а також, підтримуючи Україну у переговорних процесах».

Окремо Трасс заявила про наміри Лондона «притягнути режим Путіна до відповідальності в Міжнародному суді».

Вона повідомила про створення спеціального підрозділу, «щоб разом з нашими міжнародними партнерами надати українцям якнайбільшу підтримку».

Раніше британська Генеральна прокуратура оголосила призначення провідного правника Говарда Моррісона консультантом Генеральної прокуратури України для допомоги у розслідуванні звинувачень про російські воєнні злочини і в поданні позовів у Міжнародний суд у Гаазі.

Іншим можливим шляхом називають створення спеціального міжнародного трибуналу подібно до того, який був створений для розслідування злочинів війни у колишній Югославії.



Говард Моррісон зокрема вів справу звинуваченого у воєнних злочинах сербського лідера Радована Караджича.

Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон став одним з міжнародних лідерів, які заявили, що Росія застосовує в Україні «варварську тактику».

Москва стверджує, що її військові в Україні не ціляться в цивільних, але повідомлення вказують на навмисне руйнування російськими бомбами, ракетами й артилерією житлових будинків, лікарень та об’єктів інфраструктури.