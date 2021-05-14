Британія планує пришвидшення щеплень та інші дії проти «індійського» варіанту коронавірусу

Британский уряд каже, що розглядає заходи для протидії поширенню так званого «індійського» штаму коронавірусу, який охопив Індію і також виявлений у багатьох інших країнах, зокрема в Північній Америці та у Європі.

В Британії 13 травня повідомили, що упродовж минулого тижня кількість виявлених випадків штаму B.1.617.2 зросла вдвічі, досягши за останній тиждень показника 1313.

Ці різновиди більш заразні, але досі ми не виявили жодних гірших наслідків. Турбує лише те, що вони поширюються швидше.

Міністр з питань вакцинації Надім Загаві сказав, що у місцях виявлення «індійського» штаму уряд активізує тестування.

Серед інших додаткових кроків називають пришвидшення щеплень другою дозою та можливі карантини в окремих місцевостях.

Британська державна служба здоров'я заявила, що зараз «немає твердих доказів, що цей варіант призводить до важчого перебігу хвороби, або, що він оминає захист від вакцинацій».

Але деякі фахівці припускають, що «індійський» штам B.1.617.2 можливо здатний поширюватися швидше за так званий «британський», який разом з «бразильським» та «південноафриканським» перебував під увагою донедавна.

«Ці різновиди більш заразні, але досі ми не виявили жодних гірших наслідків. Турбує лише те, що вони поширюються швидше», - сказав фахівець з питань інфекційних хвороб Всесвітньої організації охорони здоров'я Жаіро Мендез.

Представник Європейського агентства лікарських засобів Марко Кавалері заявив 12 травня про «високий рівень впевненості», що використовувані зараз у Європі зараз вакцини достатньо ефективні щодо «індійського» варіанту коронавірусу.

Прем’єр-міністр Борис Джонсон нещодавно проголосив, що вакцинація та карантинні заходи дозволяють країні просуватися до запланованого поступового скасування всіх обмежень 21 червня, але він застеріг, що нові варіанти коронавірусу можуть зірвати цей процес.

Велика Британії провадить успішну кампанію вакцинації від коронавірусу і майже 70% дорослого населення вже отримали першу дозу, а 36% - повністю вакциновані, що допомогло знизити кількість заражень і скоротило смертність.

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