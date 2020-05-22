Британія вслід за іншими створює систему відстежування заражень COVID-19

Британський уряд оголосив, що до 1 червня планує створити систему відстежування заражень COVID-19, в якій буде 25 тисяч працівників.

Частиною британської системи має бути використання спеціального додатку у смартфоні, який вже кілька тижнів випробовують на острові Вайт з населенням близько 150 тисяч.

“Додаток буде реєструвати відстань між вашим телефоном і іншими телефонами з цим додатком… Якщо ви захворієте і помітите симптоми COVID-19, то зможете через цей додаток у телефоні повідомити медичну службу. Тоді інші люди, які перебували у близькості, отримають від медслужби попередження і пораду, що робити далі…”, - пояснював принцип технології міністр охорони здоров’я Матт Генкок.

До 1 червня будемо мати 25 тисяч відстежувачів.

Перший етап випробування обнадіяв посадовців тим, що додаток завантажили у свої пристрої понад 50% мешканців острова Вайт, які мають смартфони.

Але були виявлені також недоліки, які призвели до потреби створення оновленої версії додатка і продовження випробування.

Згідно з планом на початку червня додаток запропонують усім британцям.

Завантаження і використання додатка у смартфоні також ймовірно буде обов’язковим для тих, хто прибуватиме до Великої Британії з інших країн.

Уряди низки країн світу вже використовують, а інші створюють системи відстежування заражень коронавірусом, щоб зменшити шанси повторних хвиль епідемії.

Всесвітня організація охорони здоров’я ще на початку пандемії закликала країни проводити якомога більше аналізів на виявлення COVID-19, а також активно відстежувати випадки та ізолювати заражених.

Південну Корею називають прикладом успіху активного відстежування заражень з допомогою системи, в якій смартфони відіграють важливу роль.

Мережі інспекторів та спеціальні додатки у смартфонах також використовують зокрема в Німеччині та в Австрії - країни де смертність від коронавірусу виявилася порівняно низькою.

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