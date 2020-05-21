Дослідження з’ясовує дієвість гідроксихлорохіну проти COVID-19

Фахівці проводять перше міжнародне дослідження ефективності існуючого препарату гідроксихлорохіну у протидії COVID-19.

Дослідження має охопити понад 40 тисяч працівників медичних установ у Європі, Африці, Азії та Південній Америці.

Гідроксихлорохін привабив особливу увагу після того, як на його використанні наголосив президент США Дональд Трамп.

Попри відсутність переконливих доказів ці ліки часто рекомендують і широко використовують у деяких країнах, тому дуже важливо з’ясувати - захищають вони від COVID-19, чи ні.

Президент Трамп сказав журналістам, що приймає цей препарат у якості запобіжного засобу від коронавірусу.

Але американська Адміністрація з контролю над продуктами харчування та медикаментами минулого місяця застерегла, що гідроксихлорохін треба використовуватись лише в клінічних умовах, бо він може спричинити аритмію серця.

Директор Національного інституту алергії та інфекційних хвороб США Ентоні Фаучі сказав, що немає доказів користі препарату у запобіганні коронавірусу.

“Ми справді не знаємо, чи хлорохін або гідроксихлорохін приносять користь, чи завдають шкоди у випадку COVID-19. Найкраще це з’ясувати з допомогою широкого контрольованого клінічного випробування”, - сказав один з організаторів нового дослідження професор Оксфордського університету Ніколас Вайт.

У Британії з 21 травня у межах дослідження препарат можуть приймати медичні працівники у трьох лікарнях.

Випробування проводить дослідницький центр Університету Махідол у Таїланді за підтримки Оксфордського університету і доброчинного фонду “Веллком”.

В офіційному оголошенні про початок дослідження сказано, що “лабораторні дані показують, що ці давно використовувані ліки можуть бути дієвими у запобіганні, або лікуванні OVID-19, але остаточних доказів немає. Попри відсутність переконливих доказів ці ліки часто рекомендують і широко використовують у деяких країнах, тому дуже важливо з’ясувати - захищають вони від COVID-19, чи ні”.

Трамп і гідроксихлорохін

«Я вже приймаю його півтора тижня і все ще тут, - сказав Дональд Трамп під час розмови з пресою в Білому домі на початку тижня. - Що втрачати?»

Президент пояснив, що він щодня поєднує гідроксихлорохін з цинком і регулярно отримує негативні результати тесту на COVID-19.

«Мені вони не зашкодять, - сказав Трамп про ці ліки. - Вони вже застосовуються 40 років - проти малярії, вовчака, іншого. Я їх приймаю. Працівники на передовій їх приймають. Багато лікарів їх приймають».

Президент сказав, що попрохав терапевта Білого дому приписати йому ці ліки.

«Я приймаю їх щонайменше півтора тижня. Таблетку щодня», - заявив Трамп журналістам.

Він підтвердив, що мав «нуль симптомів» використовуючи ліки, відомі своєю дією проти паразитів, а також в якості імунодепресантів.

У заяві з цього приводу, д-р Шон Конлі, терапевт президента, сказав, що після численних обговорень з Трампом про «свідчення за і проти гідроксихлорохіну, ми дійшли висновку, що потенційні переваги переважають відносний ризик».

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