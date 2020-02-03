Британія хоче угоду про торгівлю з ЄС за зразком Канади

Велика Британія вже не член Європейського Союзу з 1 лютого, але до кінця 2020 року в економічних відносинах Британії з ЄС майже нічого не змінюється, оскільки ще 11 місяців триватиме перехідний період, упродовж якого зберігаються усі правила безперешкодної торгівлі у межах спільного ринку.

У березні представники Лондона та Брюсселя сядуть за стіл переговорів, і за менш ніж 10 місяців вони повинні виробити угоду про торгівлю та відносини в нових умовах.

Нема потреби у тому, щоб угода про вільну торгівлю передбачала нашу згоду на правила ЄС...

Перші заяви про наміри, які пролунали від прем’єр-міністра Бориса Джонсона та його колег вказують, що Британія може спробувати відійти від тісних економічних відносин з Євросоюзом, сподіваючись більшої вигоди від торгівлі з країнами на інших континентах.

Дуже важливим для британців буде укладення сприятливої угоди про торгівлю зі Сполученими Штатами.

Британський міністр закордонних справ Домінік Рааб сказав у неділю британському телебаченню, що Лондон не хоче йти на повну гармонізацію законів і правил з Євросоюзом.

“Ми не будемо йти на узгодження регуляцій з ЄС”, - сказав міністр, наголосивши, що його уряд готовий пожертвувати тісними економічними відносинами з Європою, щоб отримати більше свободи у торгівлі з іншими країнами світу.

“Нема потреби у тому, щоб угода про вільну торгівлю передбачала нашу згоду на правила ЄС стосовно конкуренції, субсидій, соціального захисту, довкілля. Так само як і ЄС не зобов’язаний приймати наші правила”, - сказано у витягах з промови Джонсона, яку він має виголосити у понеділок.



У Лондоні стурбовані тим, що Євросоюз може не погодитися на безмитну торгівлю, якщо британська сторона користуватиметься окремими правилами, які можуть створювати британцям переваги у конкуренції з європейськими виробниками.

Чільні представники ЄС неодноразово наголошували на тому, що засадничим принципом для вільної торгівлі має бути “рівне поле для гри” для суб'єктів економічної діяльності.

Зразком для майбутніх торговельно-економічних відносин Британії з Євросоюзом у Лондоні називають угоду, яку з ЄС уклала Канада.

“Всеохопна економічна й торговельна угода” Канади з Європейським Союзом була підписана 2016 року і в основному набрала чинності у вересні 2019.

Упродовж наступних семи років ще триватиме процес повного впровадження і ратифікації угоди кожною державою Євросоюзу.

Згідно з тіє угодою 98% товарів, якими торгують ЄС і Канада, не будуть обкладатися митом.

Канадська угода також полегшує інші види економічної діяльності, але вона не скасовує перевірок на кордонах і залишає обмеження на такі товари як, наприклад, м’ясо і продукти птахівництва.

Скептично налаштовані фахівці та політики вказують, що умови співпраці Канади з ЄС дуже відмінні від того, що має географічно ближча й історично пов'язана з Європою Британія.

Лише 10% зовнішньої торгівлі Канади припадає на Євросоюз, у той час як для Великої Британії торгівля з ЄС перевищує 40% зовнішньої торгівлі.

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