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Брекзит: що зміниться після 31 січня?

Пікетувальник проти Брекзиту біля будівлі парламенту в Лондоні 15 січня 2020 р.

31 січня опівночі за середньоєвропейським часом Велика Британія офіційно припиняє членство у Європейському Союзі, яке тривало 47 років.

Увечері у п’ятницю британський прем’єр-міністр Борис Джонсон виступить зі зверненням, в якому, згідно з оприлюдненими витягами, він наголосить, що наступний день означає нову епоху і нагоду “справжнього національного відродження і змін”.

Але багато британців очікують, що негайних великих змін не буде зокрема тому, що до кінця 2020 року у відносинах Британії з Євросоюзом діятиме перехідний період, упродовж якого майже усі правила й механізми залишатимуться чинними.

Найочевиднішою, але символічною ознакою стане те, що у європейських установах знімуть британські прапори і принаймні один з них передадуть до музею історії Євросоюзу.

Також, британські депутати, обрані до Європейського парламенту, вже втрачають свої мандати.

Депутати Європейського парламенту співають на прощання з Великою Британією. Брюссель 29 січня 2020 р.
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Британські керівники більше не будуть брати участі у самітах ЄС, окрім випадків, якщо їх спеціально запросять.

“Що зміниться? - запитує політичний редактор Бі-Бі-Сі Лора Кунсберґ і відповідає - Ну, і все, і нічого. Сьогодні Сполучене Королівство розпочинає зовсім інший курс”.

Вона наголошує: “Ми відокремлюємося від юридичної і політичної інфраструктури, частиною якої були впродовж чотирьох десятирічь. Не недооцінюйте того, наскільки це великий крок”.

“Втратить силу (після перехідного періоду) один із засадничих принципів ЄС - право громадян без обмежень подорожувати, працювати і жити повсюди в межах союзу. Це означає, що Британія сама визначатиме правила для людей з різних країн світу, які хочуть жити тут”, - вказує Кунсберґ на одну з ключових майбутніх змін.

Брекзит, повторює оглядачка поширене застереження, “даватиме Британії більше свободи у рішеннях.., але створює і певні загрози. Ми робимо величезний крок, не знаючи точно, що буде далі”.

Укладення нових угод

Після 31 січня Велика Британія повертає собі право укладати власні торговельні угоди з іншими країнами.

Оскільки близько половини обсягів британської міжнародної торгівлі припадає на Європейський Союз, то переговори з Брюсселем будуть для Лондона дуже важливими.

Уряд Джонсона перебуває під значним тиском з боку британських виробників та представників інших галузей економіки, які хочуть, аби на шляху товарів і послуг між Британією та Європою й надалі було якомога менше перешкод.

Окрема увага буде на тому, чи зможе велетенська фінансова індустрія, зосереджена у Лондоні, зберегти можливості працювати з європейськими клієнтами.

Керівники Європейського Союзу, вже заявили, що на майбутніх переговорах вони будуть жорстко відстоювати інтереси європейських компаній і не дозволять, щоб британці могли користуватися будь-якими несправедливими перевагами.

Британський уряд покладає дуже великі надії на укладення вигідних умов торгівлі з іншим ключовим партнером - Сполученими Штатами.

Представники Вашингтона також вже оголошували, що будуть домагатися від британців більшої поступливості у питаннях стандартів та регуляцій, щоб полегшити американським компаніям доступ до британського ринку.

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