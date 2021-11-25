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Майже 30 мігрантів втопилися, перебираючись через протоку з Франції до Британії

Діти серед мігрантів, які дісталися британського берега біля міста Дандженесс 24 листопада 2021 р.

Керівники Великої Британії та Франції пообіцяли більше співпрацювати у намаганнях зупинити спроби мігрантів перетинати у човнах протоку Ла-Манш після того, як 24 листопада у морі загинули принаймні 27 людей.

Прем’єр-міністр Борис Джонсон розмовляв по телефону з президентом Еммануелем Макроном після повідомлення, що 17 чоловіків, 7 жінок і 3 дітей втопилися після того, як їхній човен перекинувся поблизу північного узбережжя Франції.

...зробити усе можливе, аби зупинити банди, які ставлять життя людей під загрозу.
З повідомлення британського уряду

Міністр внутрішніх справ Франції сказав, що загалом у надувному човні були 34 людини, і лише двох з них врятували, а доля однієї особи не відома.

У викладі розмови Джонсона і Макрона сказано, що вони погодилися з потребою «спільних зусиль, щоб не допускати ці вбивчі перепливання і зробити усе можливе, аби зупинити банди, які ставлять життя людей під загрозу».

Уряди в Лондоні і в Парижі стверджують, що на нелегальній міграції наживаються організовані злочинці, які намовляють мігрантів і беруть з них по кілька тисяч євро за місце у човні.

Французька поліція каже, що заарештувала 5 осіб межах розслідування загибелі людей.

Слідчі встановлюють імена загиблих і їх громадянство.

Ця трагедія знову привернула увагу до небезпечного способу, який мігранти використовують, щоб дістатися Великої Британії і просити притулку.

Протока Ла-Манш в одному з найвужчих місць сягає трохи більше 30 кілометрів завширшки, і в останні роки щораз більше людей, які не мають дозволу дістатися Британії законно, пробують нелегально перетнути морський кордон часто у надувних моторних човнах.

Шарль Мішель, президент Європейської ради під час виступу у Європейському парламенті 23 листопада 2021 р.
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За даними британського міністерства внутрішніх справ лише за цей рік таким небезпечним способом британських берегів дісталися понад 25 тисяч людей; у листопаді був рекорд - понад тисяча за один день.

Випадки загибелі людей у протоці непоодинокі, оскільки для невеликих човнів навіть така порівняно невелика відстань є небезпечною через потужні течії, вітри і загрозу від великих транспортних суден та поромів.

Небезпечне перетинання протоки є лише одним зі способів, яким мігранти намагаються потрапити у Велику Британію.

Згідно з офіційними даними 2019 року в Британії було подано 45 000 прохань про надання притулку.

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