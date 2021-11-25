Майже 30 мігрантів втопилися, перебираючись через протоку з Франції до Британії

Керівники Великої Британії та Франції пообіцяли більше співпрацювати у намаганнях зупинити спроби мігрантів перетинати у човнах протоку Ла-Манш після того, як 24 листопада у морі загинули принаймні 27 людей.

Прем’єр-міністр Борис Джонсон розмовляв по телефону з президентом Еммануелем Макроном після повідомлення, що 17 чоловіків, 7 жінок і 3 дітей втопилися після того, як їхній човен перекинувся поблизу північного узбережжя Франції.

...зробити усе можливе, аби зупинити банди, які ставлять життя людей під загрозу.

Міністр внутрішніх справ Франції сказав, що загалом у надувному човні були 34 людини, і лише двох з них врятували, а доля однієї особи не відома.

У викладі розмови Джонсона і Макрона сказано, що вони погодилися з потребою «спільних зусиль, щоб не допускати ці вбивчі перепливання і зробити усе можливе, аби зупинити банди, які ставлять життя людей під загрозу».

Уряди в Лондоні і в Парижі стверджують, що на нелегальній міграції наживаються організовані злочинці, які намовляють мігрантів і беруть з них по кілька тисяч євро за місце у човні.

Французька поліція каже, що заарештувала 5 осіб межах розслідування загибелі людей.

Слідчі встановлюють імена загиблих і їх громадянство.

Ця трагедія знову привернула увагу до небезпечного способу, який мігранти використовують, щоб дістатися Великої Британії і просити притулку.

Протока Ла-Манш в одному з найвужчих місць сягає трохи більше 30 кілометрів завширшки, і в останні роки щораз більше людей, які не мають дозволу дістатися Британії законно, пробують нелегально перетнути морський кордон часто у надувних моторних човнах.

За даними британського міністерства внутрішніх справ лише за цей рік таким небезпечним способом британських берегів дісталися понад 25 тисяч людей; у листопаді був рекорд - понад тисяча за один день.

Випадки загибелі людей у протоці непоодинокі, оскільки для невеликих човнів навіть така порівняно невелика відстань є небезпечною через потужні течії, вітри і загрозу від великих транспортних суден та поромів.

Небезпечне перетинання протоки є лише одним зі способів, яким мігранти намагаються потрапити у Велику Британію.

Згідно з офіційними даними 2019 року в Британії було подано 45 000 прохань про надання притулку.

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