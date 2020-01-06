Джонсон, Меркель і Макрон закликають до стриманості на тлі погроз між Вашингтоном і Тегераном

Керівники Великої Британії, Німеччини та Франції оприлюднили спільну заяву із закликом до стриманості на тлі напруження на Близькому сході внаслідок убивства іранського генерала Кассема Солеймані в результаті американського повітряного удару в Іраку.

Заява окремо не згадує Сполучені Штати Америки, але там висловлено стурбованість “негативною роллю Ірану (та підрозділів, які очолював генерал Солеймані) в регіоні”.

...Ми не оплакуватимемо його (генерала Солеймані) смерть.

В документі міститься осуд нападів в Іраку на сили міжнародної коаліції, які воюють проти так званої “Ісламської держави”.

Іран оголосив, що помститься за загибель генерала, а президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив про готовність відповісти ударами по іранських цілях.

Трамп також пригрозив застосувати руйнівні санкції проти Іраку, якщо Багдад намагатиметься діяти відповідно до заклику іракських парламентарів вивести з Іраку американські війська.

“Зараз настала нагальна потреба деескалації. Ми закликаємо усі сторони виявляти максимальну стриманість та відповідальність. Теперішній цикл насильства в Іраку треба зупинити”, - йдеться у заяві Бориса Джонсона, Анґели Меркель та Еммануеля Макрона.

“Ми особливо закликаємо Іран утримуватися від подальших насильницьких дій, або розповсюдження і закликаємо Іран скасувати усі кроки, що не відповідають міжнародній угоді щодо іранських ядерних програм".

Європейські лідери підкреслили, що вважають своїм пріоритетом боротьбу з так званою “Ісламською державою” і заявили про потребу збереження міжнародної коаліції: “Тому ми закликаємо іракську владу надалі надавати коаліції усю необхідну підтримку”.

“Ми готові далі взаємодіяти з усіма сторонами, щоб сприяти розрядці напруженості і відновлення стабільності в регіоні”.



Заява європейських керівників з’явилася після того, як державний секретар США Майк Помпео минулого тижня висловив розчарування реакцією європейців на вбивство Кассема Солеймані.

“Якщо відверто, то європейці були не такі сприятливі, як я би того бажав. Усім британцям, французам та німцям треба розуміти, що те, що ми зробили, що зробили американці, рятує також життя у Європі. Кассем Солеймані та його Революційна гвардія вели кампанію вбивств у Європі”, - сказав Помпео американському телеканалу Fox News.

Велика Британія має в Іраку приблизно 400 військових.

Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон у неділю провів телефонну розмову з президентом Трампом.

Згодом у першій реакції на події в Іраку Джонсон вказав, що Кассем Солеймані відповідальний за “підривну і дестабілізуючу поведінку в регіоні”.

“З огляду на провідну роль, яку він відігравав у діях, що призвели до загибелі тисяч невинних цивільних, а також персоналу західних країн, ми не оплакуватимемо його смерть”, - сказав британський прем’єр.

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