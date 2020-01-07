Британія і США не хочуть виводити війська з Іраку

Британський уряд закликає Ірак дозволити британським військам залишатися в тій країні на тлі вимог у Багдаді, щоб усі іноземні сили були виведені після вбивства іранського генерала Кассема Солеймані минулого тижня в результаті американського повітряного удару.

Британія має в Іраку від 400 до 500 військових, у той час як військовослужбовців США там нараховують понад 5 тисяч.

Не було рішення виходити і не було подано планів про вихід.

У Лондоні кажуть, що головна роль британських військових в Іраку зараз полягає не у бойових діях, а у навчанні та оснащенні іракських та курдських сил безпеки.

Тим часом у Вашингтоні американський міністр оборони Марк Еспер наголосив, що Сполучені Штати не планують виводити свої війська з Іраку і назвав помилкою оприлюднений лист чільного військового командувача, що дав підстави для припущень про виведення.

“Не було жодного рішення виходити з Іраку. Не було рішення виходити і не було подано планів про вихід”, - сказав Еспер.

Підставою для суперечливих повідомлень став оприлюднений у понеділок у Twitter лист на адресу іракського уряду від американського командувача в Іраку.

У тому листі сказано, що США поважають “рішення Іраку про виведення”, і що американські військові “упродовж наступних днів і тижнів будуть переміщатися для того, щоб бути готовими для просування далі”.

Голова об'єднаних штабів США генерал Марк Міллі сказав журналістам у понеділок, що той лист був лише попереднім варіантом, щоб скоординувати формулювання з іракськими союзниками.

“Це була помилка, проста помилка - чорновий варіант листа без підпису, бо ми переміщуємо сили і більше застосовуємо вертольоти”, - сказав Міллі.

Він додав, що у тій чернетці були “погано викладені слова”, які давали підстави думати про “виведення”.

“Це не те, що відбувається”, - сказав Міллі.

Культурні об'єкти Ірану

Пентагон також дистанціювався від тверджень президента Дональда Трампа, що США готові бомбардувати культурні об'єкти в Ірані у відповідь на можливі іранські напади.

Міністр оборони Марк Еспер сказав, що США “будуть дотримуватися законів щодо збройних конфліктів”.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи це виключає можливість ударів по культурних об'єктах, Еспер повторив: “Такі закони щодо збройних конфліктів”.

Трамп у суботу припустив можливість ударів по іранських об'єктах культури в дописі у Twitter, а на наступний день підтвердив це журналістам.

“Ми взяли під приціл 52 іранські об'єкти (що символізують 52 американських заручники, які були захоплені Іраном багато років тому). Деякі з них - дуже високого рівня і важливі для Ірану та іранської культури, і ті об'єкти та Іран зазнають ударів дуже швидко і дуже сильно”, - написав він у Twitter.

Західні союзники США і зокрема Велика Британія також висловили застереження щодо намірів бомбардувати культурні об'єкти.

“Ми дуже чітко дотримуємося того, що культурні об'єкти перебувають під захистом міжнародних законів і ми очікуємо, що вони цього будуть дотримуватися”, - сказав британський міністр закордонних справ Домінік Рааб.

У Лондоні також знову наголосили на потребі деескалації і пошуках дипломатичного шляху виходу з кризи.

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