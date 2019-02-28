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Виплата від Пінчука за виступ Трампа була зроблена з ухилянням від оподаткування, - Коен

  • Голос Америки
Майкл Коен, колишній юрист Дональда Трампа під час свідчень в Конгресі 27 лютого 2019 року

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Дональд Трамп особисто вказав своєму юристу, щоб український магнат Віктор Пінчук перевів 150 000 доларів до благодійної організації Дональда Трампа, замість того, щоб оформити виплату належним чином – як плату за виступ. Про це екс-юрист Трампа Майкл Коен заявив під час слухань Комітету з нагляду Палати представників Конгресу США 27 лютого.

Коен повідомив про виплату відповідаючи на питання про можливе ухиляння від оподаткування з боку теперішнього президента США.

"Я отримав вказівку від Трампа, щоб контракт було укладено на ім'я Фундації Дональда Трампа, а не власне Дональда Трампа за надані послуги", - заявив Коен.

Оплату було проведено за 15-хвилинний виступ Дональда Трампа на економічній конференції 2015 року. Виступ відбувся через Інтернет-зв'язок.

Під час слухань Коен виступив з різкою критикою президента США Дональда Трампа.

Майкл Коен, колишній юрист президента США Дональда Трампа, зачитує своє вступне слово на слуханнях в Конгресі, 27 лютого 2019 року
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Дональд Трамп загалом назвав свідчення Коена "ганебними", а слухання в Конгресі "несправжніми слуханнями". Виступаючи перед пресою в Ханої, Трамп також розкритикував Конгрес за проведення слухань під час важливого саміту з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. "Проведення цього під час такого надзвичайно важливого саміту було дещо неймовірним", - заявив Трамп.

Дональд Трамп та Кім Чен Ин у Ханої 28 лютого 2019 року
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Республіканці звинуватили Коена у брехні.

Напис: "Брехун, брехун!" виставлено за конгресменами-республіканцями Марком Медоузом та іншими республіканцями під час свідчень Майкла Коена
Напис: "Брехун, брехун!" виставлено за конгресменами-республіканцями Марком Медоузом та іншими республіканцями під час свідчень Майкла Коена

Як повідомляв "Голос Америки" раніше, діяльність Фундації Дональда Трампа стала предметом ретельного дослідження коли Дональд Трамп обійняв посаду президента.

Після того, як прокурор Нью-Йорка подала до суду на Фундацію, організація погодилась припинити свою діяльність і передати активи під нагляд суду. Прокурор Барбара Андервуд звинуватила в фундацію в тому, що та "була не більше ніж чековою книжкою для бізнесу та політичних інтересів Трампа", - повідомляє The New York Times.

В квітні минулого року, американські ЗМІ повідомили, що спецпрокурор США Роберт Мюллер, який розслідує ймовірне втручання Росії в американські вибори, зацікавився виплатою $150 тисяч у фонд Трампа з боку Пінчука.

За даними The New York Times, пожертва українського бізнесмена-магната Віктора Пінчука до фонду Дональда Трампа, стала найбільшою, отриманою фондом в 2015 році від будь-кого, крім самого тодішнього кандидата в президенти США.

"Слідчі зажадали від компанії Trump Organization масив документів про бізнес з іноземними громадянами. Отож, компанія передала документи про пожертвування в розмірі $150 тисяч, яке український мільярдер Віктор Пінчук зробив у вересні 2015 року фонду Дональда Трампа в обмін на 20-хвилинний виступ Трампа через відеозв'язок на конференції в Києві", – пишуть Майкл Шмідт та Меґґі Габерман у статті в газеті NYT.

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Колишній адвокат Трампа Майкл Коен свідчить у Конгресі – головне. Відео
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Колишній адвокат Трампа Майкл Коен свідчить у Конгресі – головне. Відео

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