Виплата від Пінчука за виступ Трампа була зроблена з ухилянням від оподаткування, - Коен

Дональд Трамп особисто вказав своєму юристу, щоб український магнат Віктор Пінчук перевів 150 000 доларів до благодійної організації Дональда Трампа, замість того, щоб оформити виплату належним чином – як плату за виступ. Про це екс-юрист Трампа Майкл Коен заявив під час слухань Комітету з нагляду Палати представників Конгресу США 27 лютого.

Коен повідомив про виплату відповідаючи на питання про можливе ухиляння від оподаткування з боку теперішнього президента США.

"Я отримав вказівку від Трампа, щоб контракт було укладено на ім'я Фундації Дональда Трампа, а не власне Дональда Трампа за надані послуги", - заявив Коен.

Оплату було проведено за 15-хвилинний виступ Дональда Трампа на економічній конференції 2015 року. Виступ відбувся через Інтернет-зв'язок.

Під час слухань Коен виступив з різкою критикою президента США Дональда Трампа.

Дональд Трамп загалом назвав свідчення Коена "ганебними", а слухання в Конгресі "несправжніми слуханнями". Виступаючи перед пресою в Ханої, Трамп також розкритикував Конгрес за проведення слухань під час важливого саміту з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. "Проведення цього під час такого надзвичайно важливого саміту було дещо неймовірним", - заявив Трамп.

Республіканці звинуватили Коена у брехні.

Як повідомляв "Голос Америки" раніше, діяльність Фундації Дональда Трампа стала предметом ретельного дослідження коли Дональд Трамп обійняв посаду президента.

Після того, як прокурор Нью-Йорка подала до суду на Фундацію, організація погодилась припинити свою діяльність і передати активи під нагляд суду. Прокурор Барбара Андервуд звинуватила в фундацію в тому, що та "була не більше ніж чековою книжкою для бізнесу та політичних інтересів Трампа", - повідомляє The New York Times.

В квітні минулого року, американські ЗМІ повідомили, що спецпрокурор США Роберт Мюллер, який розслідує ймовірне втручання Росії в американські вибори, зацікавився виплатою $150 тисяч у фонд Трампа з боку Пінчука.

За даними The New York Times, пожертва українського бізнесмена-магната Віктора Пінчука до фонду Дональда Трампа, стала найбільшою, отриманою фондом в 2015 році від будь-кого, крім самого тодішнього кандидата в президенти США.

"Слідчі зажадали від компанії Trump Organization масив документів про бізнес з іноземними громадянами. Отож, компанія передала документи про пожертвування в розмірі $150 тисяч, яке український мільярдер Віктор Пінчук зробив у вересні 2015 року фонду Дональда Трампа в обмін на 20-хвилинний виступ Трампа через відеозв'язок на конференції в Києві", – пишуть Майкл Шмідт та Меґґі Габерман у статті в газеті NYT.

Дивіться також: Колишній адвокат Трампа Майкл Коен свідчить у Конгресі – головне