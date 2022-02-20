Через ситуацію в Україні Джо Байден у неділю скликає засідання Ради нацбезпеки США

Президент США Джо Байден на тлі загострення безпекової ситуації довкола України скликає засідання Ради національної безпеки США, повідомила прес-секретарка Білого дому Джен Псакі.

За її словами, представники команди президента США з національної безпеки регулярно інформують Байдена про ситуацію в Україні. "Вони підтвердили, що Росія може розпочати атаку проти України в будь-який момент", – ідеться в заяві Псакі.

За останні кілька днів безпекова ситуація на сході України суттєво погіршилася. Упродовж доби 19 лютого російські гібридні сили 136 разів порушили режим припинення вогню. Двоє українських військових загинули, четверо отримали поранення.

Ватажки угруповань "ДНР" і "ЛНР" оголосили про евакуацію своїх жителів до Росії вдень 18 лютого. Вони пояснили це зростанням напруженості у регіоні. Лідери бойовиків 19 лютого також оголосили загальну мобілізацію.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що інтенсивність бойових дій на сході України цього тижня різко зросла і наблизилась до тієї, що спостерігалась до набрання чинності домовленості про припинення вогню у липні 2020 року.

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, у п'ятницю Байден вважає, що російський лідер Володимир Путін уже ухвалив рішення про нову масштабну агресію проти України. "Ми маємо підстави вважати, що російські війська збираються атакувати Україну найближчого тижня, найближчими днями. Ми вважаємо, що їхньою ціллю стане столиця України Київ з населенням 2,8 мільйона невинних людей", - сказав американський президент.

Росія заперечує плани вторгнення до України.