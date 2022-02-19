Блінкен висловив впевненість у точності американських розвідданих, прокоментував можливість зустрічі Байдена з Путіним

США впевнені, що озвучені ними раніше сценарії наступу Росії на Україну дійсно представлялись на розгляд президенту РФ Володимиру Путіну. Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив в інтерв'ю телtканалу "Дождь", зміст якого оприлюднено на сайті Державного департаменту Сполучених Штатів Америки.

Блінкен ствердно відповів на запитання, чи озвучені США сценарії наступу Росії насправді були "на столі Путіна".

"Все, що я можу вам сказати, це наступне: ми дуже впевнені в інформації, якою володіємо. І, як я сказав днями на Раді Безпеки Організації Об’єднаних Націй, я визнаю, що в минулому іноді ми оприлюднювали інформацію, яка виявилася неточною. Ми дуже впевнені в інформації, яку маємо, і оприлюднюємо її не для того, щоб розпочати війну, а щоб запобігти війні – війні, яка не відповідає нічиїм інтересам, починаючи з російського народу. Це те, що ми намагаємося зробити. І якщо ми зможемо знайти дипломатичний спосіб зробити це, я сповнений рішучості це зробити. Але якщо нам доведеться відповідати на агресію з боку Росії, ми також це зробимо", - заявив Блінкен.

Державний секретар США також заявив, що Байден може розглянути зустріч із президентом Росії Путіним.

"Президент Байден завжди повністю готовий зустрітись, якщо ми вважаємо, що це може сприяти дипломатії та миру", - заявив Блінкен.

Раніше у ході виступу у Радбезі ООН Блінкен заявляв, що можна очікувати, що Росія може спробувати створити привід для атаки на Україну, після чого може провести "театралізовані" зібрання щодо "так званої кризи" та оприлюднити заяви про необхідність відповіді з боку Москви. Після цього, заявив Блінкен, "заплановано початок нападу".

"Російські ракети та бомби впадуть на Україну, буде глушитись зв'язок, кібератаки відключать ключові українські інституції. Після цього російські танки та солдати рушать до ключових цілей, які вже визначено у детальних планах. Ми вважаємо, що ці цілі включають столицю України, Київ, місто із населенням у 2,8 мільйона людей. Звичайні напади не вичерпують те, що Росія планує застосувати проти народу України. Ми маємо інформацію, яка вказує, що Росія націлиться на конкретні групи українців. Ми попереджаємо уряд України про все, що наближається. І тут сьогодні ми деталізуємо це, сподіваючись, що поділившись зі світом тим, що нам відомо, ми можемо вплинути на Росію, щоб вона зійшла зі шляху війни та обрала інший шлях поки ще є час", - заявляв Блінкен.

Тоді ж посадовець США вказав, що у минулому бували випадки, коли дані розвідки не підтверджувались, але наголосив, що його виступ у Радбезі переслідує мету "не почати війну, а зупинити її".

ЗМІ, журналісти вимагали у Сполучених Штатів розкрити наявні у них докази приписуваних Росії планів, щоб самостійно оцінити їх достовірність, але цього не відбулось. У ЗМІ звертали увагу на минулу історію ухвалення Вашингтоном важливих рішень, спираючись на недостовірні дані розвідки.

Напередодні президент США Джо Байден заявив, що переконаний у тому, що Путін вже ухвалив рішення про вторгнення в Україну а його ціллю буде і столиця Київ.

Як повідомляв "Голос Америки", сьогодні міністри закордонних справ "Великої сімки" заявили, що останні дії влади т.з. "народних республік" повинні розглядатись, як такі, що закладають основу до військової ескалації.

"Росія має використати свій вплив на самопроголошені республіки для прояву стриманості та деескалації", - говориться у заяві.

Дипломати закликали Росію вдатись до дипломатії, та здійснити відчутне відведення військ від кордонів України.

Росія наполягає, що не планує напад на Україну.

На наступний тиждень заплановано зустріч державного секретаря США Блінкена з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.