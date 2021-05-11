Україна та США обмінялись ідеями щодо економічної співпраці

Питання торговельної співпраці обговорили у вівторок торговельна представниця США Кетерін Тай та міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

За повідомленням уряду США, сторони “обмінялися ідеями щодо посилення американсько-українських торговельних відносин і обговорили важливість економічних реформ в Україні”.

Крім того, Україна та США домовились пізніше цього року провести Українсько-Американську раду з торгівлі та інвестицій.

Раніше Україну відвідав Державний секретар США Ентоні Блінкен. Серед тем, які були на порядку денному візиту, зміцнення відкритої конкурентної економіки України.

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