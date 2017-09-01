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Прийдешні покоління українців найбільше відчують наслідки Асоціації з ЄС - Єврокомісар Ган

Численні західні оглядачі, політики та журналісти вітають Україну із набтутям чинності Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

"Це святковий день для нашого Європейського континету", - заявив сьогодні президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер.

​"Щирі вітання Україні з приводу сьогоднішнього вступу у силу Угоди про асоціацію з ЄС! Перші конкретні результати вже очевидні, а прийдешні покоління громадян України пожинатимуть плоди", - твітує у п'ятницю Йоганнес Ган, Єврокомісар з питань політики європейського сусідства та переговорів щодо розширення.

Як відомо, 1-го вересня 2017-го року, запрацювала Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

"Угода про асоціацію між Європейським Союзом і Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з одного боку, і Україною, з іншого боку, підписана в Брюсселі 21 березня 2014 року й 27 червня 2014 року, набуває чинності з 1 вересня 2017 року у відповідності зі статтею 486 (2) угоди, оскільки останній документ про ратифікацію або схвалення був зданий на зберігання 11 липня 2017 року", - наводить формулювання з Офіційного журналу ЄС "Німецька хвиля".

"Вітаємо Україну з цієї особливої нагоди", - заявляють у Міністерстві закордонних справ Німеччини.

"Це важливе досягнення та потужний інструмент для просування реформ, боротьби із корупцією та покращення урядування", - твітує посол Великої Британії в Україні, Джудіт Гоф.

"Історичний день", - констатує Валдіс Домбровскіс, віце-президент з питань європейського та соціального діалогу у Європейській комісії.

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    Олексій Кузьменко

    Коли я представляю себе людям, яким хочу сподобатись, кажу, що вільно сідаю на шпагат. Після цього додаю (якщо ще є кому), що я журналіст-розслідувач. Обидві тези – майже правда. У відповідь мене, буває, питають, чи я пишу про спортивну гімнастику.

    Журналіст, синхронний перекладач у команді Української служби. Людина з фантастичною пам’яттю щодо того, хто винен мені гроші, а також усіляких фактів, які мене цікавлять. Затятий фізкультурник, бігун, колекціонер кіно-плакатів та власник низки музичних інструментів, на яких не вмію грати.

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