Прийдешні покоління українців найбільше відчують наслідки Асоціації з ЄС - Єврокомісар Ган

Численні західні оглядачі, політики та журналісти вітають Україну із набтутям чинності Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

"Це святковий день для нашого Європейського континету", - заявив сьогодні президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер.

​"Щирі вітання Україні з приводу сьогоднішнього вступу у силу Угоди про асоціацію з ЄС! Перші конкретні результати вже очевидні, а прийдешні покоління громадян України пожинатимуть плоди", - твітує у п'ятницю Йоганнес Ган, Єврокомісар з питань політики європейського сусідства та переговорів щодо розширення.

Як відомо, 1-го вересня 2017-го року, запрацювала Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

"Угода про асоціацію між Європейським Союзом і Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з одного боку, і Україною, з іншого боку, підписана в Брюсселі 21 березня 2014 року й 27 червня 2014 року, набуває чинності з 1 вересня 2017 року у відповідності зі статтею 486 (2) угоди, оскільки останній документ про ратифікацію або схвалення був зданий на зберігання 11 липня 2017 року", - наводить формулювання з Офіційного журналу ЄС "Німецька хвиля".

"Вітаємо Україну з цієї особливої нагоди", - заявляють у Міністерстві закордонних справ Німеччини.

"Це важливе досягнення та потужний інструмент для просування реформ, боротьби із корупцією та покращення урядування", - твітує посол Великої Британії в Україні, Джудіт Гоф.

"Історичний день", - констатує Валдіс Домбровскіс, віце-президент з питань європейського та соціального діалогу у Європейській комісії.

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