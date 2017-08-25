"Джавеліни" Україні? Якщо давати, то багато!" - деякі американські ЗМІ опублікували застереження

Заява міністра оборони США Джима Маттіса про те, що адміністрація США серйозно розглядає варіант надання Україні оборонних летальних озброєнь, примусила низку американських оглядачів замислитись над можливими наслідками позитивного рішення з даного питання для США, Росії і, звісно, самої України. Центральне місце у дискусії при цьому посіли переносні протитанкові ракетні комплекси "Джавелін", які в Україні протягом тривалого часу називали бажаним придбанням.

"Надання Україні ракетних комплексів "Джавелін" насправді є політичним рішенням, яке перетворить конфлікт між Росією та Україною в опсередковану війну між США та Росією", - попереджає зі сторінок видання The New York Times Майкл Кофман, дослідник аналітичного центру Atlantic Council у Вашингтоні.

Кофман бачить загрозу у тому, що США можуть войовничо заявляти про підтримку України, не маючи при цьому наміру воювати на її боці.

Експерт зауважує, що хоча "українці зі зрозумілих причин можуть мріяти, щоб Вашингтон приєднався до конфлікту", американські законодавці мають пам'ятати, що їх обов'язки стосуються передусім "національних інтересів США".

Путін хоче міцно контролювати значнішу територію і використає для цього більшу силу. Щоб стримати це бажання іти у наступ знадобиться щонайменше кілька сотень "Джавелінів"

"Вашингтон має зосередити увагу на союзниках по НАТО",- пише Кофман.

Дослідника також непокоїть те, якою буде відповідь Росії на надання США Україні зброї.

"Якщо адміністрація Трампа хоче надіслати Москві сигнал, тоді американським посадовцям краще пам'ятати, що у Кремлі чимало осіб, які готові надіслати сигнал у відповідь. Чи зважили вони на баланси інтересів та потужності, які обидві сторони здатні залучити? Я б не бився об заклад щодо цього", - ділиться думкою Кофман.

На противагу Кофману, журналіста Тома Роґана турбує, здається, те, щоб США надали Україні таку кількість "Джавелінів", яка реально дозволить стримати Путіна.

"Знадобиться щонайменше кілька сотень "Джавелінів", - пише Роґан.

"(Надання "Джавелінів" Україні) викликало би негайне та значне обурення Москви, тож озброювати треба на достатньому рівні, щоб був відчутний результат. Якщо США не готові надати значну кількість "Джавелінів", сам факт їх надання не налякає Путіна, і він використає його для нової агресії. Російська стратегія в Україні лишається динамічною; Путін хоче міцно контролювати значнішу територію і використає для цього більшу силу. Щоб стримати це бажання іти у наступ знадобиться щонайменше кілька сотень "Джавелінів", - наголошує оглядач.

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