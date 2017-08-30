Україна є ключем до безпеки ЄС - екс-генсек НАТО розкритикував заяву Юнкера

Юнкер міг визнати, що безпека України є ключовою для безпеки ЄС, а конфлікт на порозі Європейського Союзу стосується усіх нас

Заява Жан-Клода Юнкера про неналежність України до ЄС та НАТО викликає стурбованість. Про це колишній генеральний секретар НАТО, а нині міжнародний лобіст та позаштатний радник президента України, Андерс Фоґ Расмуссен заявив у Twitter.

"Вчорашні коментарі Юнкера викликають стурбованість. Відштовхування тих, хто прагне європейського майбутнього, підриває силу ЄС змінювати країни, які є сусідами Європейського Союзу", - заявив екс-генсек НАТО у середу.

Раніше президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Україна зараз не є європейською країною, в сенсі членства в ЄС. Таким чином Юнкер прокоментував слова президента України Петра Порошенка про те, що Україна це майже ЄС та НАТО.

"На даний момент ми маємо 60 воєн у світі, і жодна з них не в Європі, якщо не брати Україну. Проте Україна зараз не є європейською країною, в сенсі членства в ЄС. Я знаю, що нещодавно мій друг Порошенко сказав: дивіться, Україна - це майже ЄС та НАТО. Однак на даний момент вона не є ні там, ні там, і важливо це розуміти", - наводить слова Юнкера видання "Європейська правда".

Коментуючи дану заяву Юнкера, Расмуссен також відзначив:

"Юнкер міг визнати, що безпека України є ключовою для безпеки ЄС, а конфлікт на порозі Європейського Союзу стосується усіх нас".

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