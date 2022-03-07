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Байден провів розмову щодо України з Макроном, Шольцом, Джонсоном
У понеділок відбулась розмова президента США Джо Байдена з президентом Франції Макроном, канцлером Німеччини Шольцом, прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Про це повідомляє Білий дім.
"Лідери підтвердили їх відданість подальшому збільшенню втрат Росії за її неспровоковане та невиправдане вторгнення в Україну. Вони також підкреслили їх відданість подальшій безпековій, економічній, та гуманітарній підтримці України. На додатком, вони обговорили, їх відповідні нещодавні контакти з президентами України та Росії", - відзначає сайт Білого дому.
Раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Борисом Джонсоном. Як повідомляв Зеленський, лідери "обговорили подальше посилення санкцій проти Росії та узгодили наступні спільні кроки".
Зеленський також повідомляв про постійний діалог з президентом США Джо Байденом.
З президентом Росії Путіним регулярно спілкується президент Франції Макрон. Як повідомляв "Голос Америки", 6 березня відбулася вже дванадцята розмова Макрона з Путіним з початку 2022 року.
Днями мав місце візит до Москви президента Ізраїлю Нафталі Беннета. Як заявили у Кремлі, у розмові між Путіним та лідером Ізраїлю обговорювалась "ситуація довколо України". За повідомлення ЗМІ, влада Ізраїлю проінформувала президента США Джо Байдена про переговори Беннета з Путіним.
За повідомленнями Reuters, речник Кремля Пєсков у понеділок заявив, що Росія може припинити "військову операцію" у будь-який момент у разі виконання Києвом її вимог. Серед названих ним вимог - припинення українськими військовими бойових дій, зміни до конституції України з фіксакцією нейтралітету, визнання Криму російським, та визнання т.з. "республік" підтримуваних Кремлем.
Як раніше повідомлялось, Україна вимагає у Росії повного виведення військ, включно із Кримом та Донбасом.
У статті використано матеріали "Интерфакс", Reuters.
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Гендиректор МАГАТЕ: «Готовий їхати куди-завгодно». Що відбувається на українських АЕС зараз
Ще у п’ятницю, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявляв про свій намір подорожувати до Чорнобильської АЕС, щоб провести там переговори щодо безпеки на атомній станції. Цією ідею із Путіним поділився президент Франції Еммануель Макрон, на що тої відповів, що «варто було б подумати над тим, щоб провести таку зустріч у форматі відеоконференції або в третій країні", - повідомляє прес-служба Кремля.
У понеділок Гроссі відповів, що готовий їхати куди-завгодно, аби від цього була користь.
«Ми бачимо, що відбувається на місцях в Україні. Цього разу, якщо станеться ядерна аварія, причиною буде не цунамі, викликане матінкою-природою. Натомість це буде результатом людської неспроможності діяти, коли ми знали, що можемо, і знали, що повинні. Ми не повинні цього допустити», - заявив він у зверненні до ради директорів МАГАТЕ у понеділок, згідно із повідомленням прес-служби організації.
Державна інспекція ядерного регулювання (ДІЯРУ) у понеділок, 7-го березня, повідомляє, що на Чорнобильській АЕС свої обов’язки продовжує виконувати та ж сама зміна працівників, що була захоплена 24 лютого. ДІЯРУ не має змоги регулювати стан ядерної та радіаційної безпеки на майданчику ЧАЕС та у зоні відчуження, оскільки «робота автоматизованої системи радіаційного контролю зони відчуження досі не відновлена», - йдеться на веб-сайті організації.
«Через відсутність внаслідок окупації достатньої кількості ремонтного персоналу та спеціального обладнання відновлення пошкодженого обладнання систем, важливих для ядерної та радіаційної безпеки, не виконується. Доступна інформація щодо параметрів безпеки свідчить про тенденцію сталого погіршення низки показників, зокрема, концентрації довгоживучих радіонуклідів в атмосфері», - повідомляється у прес-релізі.
Під час спільного засідання із МАГАТЕ та європейськими регуляторами ядерної безпеки у неділю, ДІЯРУ також повідомив про нестабільність енергопостачання на об’єкт, оскільки працює «лише одна лінія живлення з трьох доступних, а резервна дизельна електростанція має запас палива лише на 48 годин».
Також, повідомляє ДІЯРУ, російські солдати порушують вимоги радіаційної безпеки та санітарно-пропускного режиму. Напередодні у неділю, 6 березня, росіянами була завезена гуманітарна допомога, яку, як зазначає організація, приймали російські солдати, перевдягнені у форму концерну «NOVARKA», персонал якого покинув зону АЕС ще в 2020-му році.
Цю інформацію «Голосу Америки» підтвердили й родичі утримуваних у заручниках персоналу. Також вони повідомляють про погіршення не лише фізичного, але й ментального стану працівників станції та обмеження їх пересування навіть у межах тих блоків, де вони працюють.
На Запорізькій атомній станції, повідомляє ДІЯРУ на своєму офіційному сайті, у мережі на 10-ту ранку за Києвом знаходяться два блоки, один у ремонті і інші зупинені.
ДІЯРУ повідомляє, що «оперативний персонал контролює стан енергоблоків та забезпечує їх безпечну експлуатацію згідно вимог експлуатаційної документації», зазначаючи, що цю інформацію вони отримали від адміністрації ЗАЕС, яка перебуває під контролем російських військ.
Генеральний директор МАГАТЕ наголошує, що на ЗАЕС «російські війська контролюють управління заводом і затвердження технічних рішень, прийнятих українськими операторами», наголошуючи, що це не є безпечним способом керувати роботою ядерної станції.
МАГАТЕ повідомляє про порушення та відключення зв’язку на станції, включно із внутрішньою комунікацією. У повідомленням ДІЯРУ йдеться про психологічний тиск, який здійснює присутність російських військ на персонал АЕС та місцевих жителів та складнощі із продуктами харчування.
«Все це негативно впливає на моральний стан персоналу станції та суттєво впливає на забезпечення ядерної та радіаційної безпеки АЕС».
У неділю, 6 березня, російські війська обстріляли ядерну пускову установку «Джерело нейтронів», яка знаходиться в ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут». ДІЯРУ звітує про значні пошкодження, нанесені установці (підстанція РУ-0,4 кВ повністю зруйнована), системі охолодження, будівлям та теплотрасі. Радіаційний стан, повідомляє агентство, поки що залишається в нормі.
Президент РФ Путін, згідно прес-релізу Кремля за підсумками розмови із президентом Франції, заявив, що росіяни контролюють ЧАЕС, щоб "виключити можливість організації українськими неонацистами або терористами провокацій, що загрожують катастрофічними наслідками", а захоплення російськими військами ЗАЕС він назвав провокацією, влаштованою українськими націоналістами. За його словами, «російські війська у взаємодії з українським підрозділом охорони та персоналу продовжують забезпечувати функціонування АЕС у штатному режимі».
Під час спільного засідання із ДІЯРУ, Асоціацією Західноєвропейських ядерних регулюючих органів та МАГАТЕ, Європейська група регуляторів ядерної безпеки знову закликала Російську «негайно припинити свою незаконну діяльність, щоб відновити контроль Держатомрегулювання над усіма ядерними об’єктами та матеріалами в межах міжнародно визнаних кордонів України відповідно до міжнародно визнаних стандартів ядерної безпеки та фізичного захисту», - йдеться на сайті ДІЯРУ.
«Україна, зі свого боку, закликала до вжиття невідкладних, ефективних і рішучих дій з боку світової спільноти щодо запобігання екологічної катастрофи».
У свої заяві, опублікованій на веб-сайті українського регулятора, ветерани атомної енергетики України, серед інших звернулися до «всіх адекватних та здатних мислити працівників атомної галузі РФ (щиро сподіваємося, що такі ще залишилися і не засліплені пропагандою кремля) висловити свою позицію і не допустити непередбачуваного розвитку подій».
Фахівці із ядерної енергетики, з якими спілкувався «Голос Америки», зазначили, що хоча безпека сучасних АЕС є вищою, ніж вона була на Чорнобилі, вони все одно не пристосовані до роботи в умовах війни.
«Вони були посилені, щоб краще протистояти терористичним атакам. Була покращена внутрішня безпека, щоб легше ідентифікувати внутрішні загрози, наприклад, саботаж, але вони не призначені для того, щоб витримувати атаку бронебійних снарядів, ракет або будь-яких інших засобів сучасної війни», - сказав Ричард Вейтц, директор Центру Політично-військового аналізу "Інституту Гудзона" у Вашингтоні.
«Якщо станеться неполадка в мережі і реактор (на ЗАЄС - ГА) відключиться від електромережі, є запасні варіанти. Є дизельні генератори, які власне розраховані як аварійний варіант. Знову ж, в умовах повномасштабної війни цілком не виключено, що навіть ці запасні системи можуть бути пошкоджені. Тоді справді вода в реакторах википить, температура підніметься, ці радіоактивні речовини можуть активізуватися і є ризик викиду радіації. І якщо укриття пошкоджене, може відбутися викид великої кількості радіоактивних речовин у середовище», - сказала в інтерв’ю Голосу Америки дослідниця з питань ядерної енергетики "Центру Белфера" Гарвардського Університету Мар’яни Буджерин.
"Вершиною цинізму" назвав посол США в ОБСЄ пропозицію РФ щодо гуманітарних коридорів
"Брутальність цієї війни викликає відразу і крає серце", - заявив посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер у своєму виступі щодо військової агресії Росії проти України, проголошеному в Відні 7 березня.
Раніше в ООН повідомили, що за 10 днів російської війни понад 1,5 мільйона біженців з України перетнули кордони сусідніх держав.
Карпентер наголосив на гуманітарній кризі, до якої призвела війна а також на тому, що в суботу та у неділю Росія погодилась відкрити гуманітарні коридори з Волновахи та Маріуполя, "але провела бомбування шляху виходу, в той час, як цивільні виходили". " Це чисте зло", - додав Карпентер. Він назвав пропозицію Росії дозволити українцям переміщуватись від агресії лише до Росії та Білорусі "вершиною цинізму".
Карпентер нагадав, що відповідно до Московського механізму, комісія ОБСЄ збиратиме факти порушень прав людини і можливих воєнних злочинів, а Рада з прав людини ООН розпочала роботу слідчої комісії з тією ж метою.
Посадовець США назвав "гротескними" намагання представників Росії виправдати дії Кремля. "Я запитую російського представника, чи вважає він дітей, вбитих російськими ракетами, "терористами"? Чи президент України, який є євреєм, є "нацистом"? Поясніть, як артилерійські удари Росії по житловим будинкам у Харкові, Херсоні та Києві є "звільненням"?
Минулого тижня більше 40 країн звернулись до директора Бюро з демократичних інститутів та прав людини Маттео Мекаччі про ініціацію Московського механізму щодо російського вторгнення до України. Механізм "підтримає Україну у світлі нашої значної занепокоєності щодо гуманітарного впливу російського вторгнення і можливих військових злочинів та злочинів проти людяності", йдеться у зверненні, оприлюдненому представництвом США в ОБСЄ.
На запит України, йдеться у зверненні, згідно з процедурами механізму, ОБСЄ надішле до країни експертів, які "оцінять стан прав людини та гуманітарний вплив вторгнення Російської Федерації та військових дій, які підтримує Білорусь, проти народу України в межах визнаних кордонів та територіальних вод".
Держсекретар США у Литві наголосив, що НАТО не прагне конфлікту з Росією, розповів про військову та гуманітарну підтримку України
Північноатлантичний альянс не має агресивних намірів, не прагне і ніколи не прагнув конфлікту з Росією, але завжди буде готовим. Про це державний секретар США заявив у ході візиту до Литви, де він зустрівся із очільниками країни, американськими дипломатами.
Про відсутність агресивних намірів Блінкен заявив перед зустріччю із президентом Литви Гітаносом Науседою. У ході виступу американський посадовець наголосив на важливості підтримки України проти агресії Росії, збільшенні тиску на Росію, та посиленні Альянсу.
У ході спільного виступу з прем'єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте та міністром закордонних справ країни Ландсбергісом, Блінкен вказав на єдність країн Альянсу "зокрема щодо позиції, що у разі будь-якої агресії від будь-кого, ми будемо захищати кожен дюйм території НАТО".
Також, спілкуючись зі ЗМІ разом із Ландсбергісом, Блінкен заявив, що США посилюють безпекову, гуманітарну підтримку України, та заходи спрямовані проти Росії.
Блінкен звернув увагу на роль Литви у наданні Україні протитанкових, протиповітряних озброєнь американського походження, медичної допомоги.
У відповідь на прохання підтвердити, що Польща відправить до України винищувачі в обмін на американські F-16, Блінкен наголосив на ефективності допомогти США Україні та заходів щодо Росії, та заявив, що переконаний у тому, що Україна переможе.
При цьому Блінкен відзначив, що Росія має надзвичайно непропорційні сили (hugely disproportionate force - англ.) щодо України у військовому плані. "Вона має змогу продовжувати перемелювати українське військо і, звісно, вдаватись, до жахливих дій проти людей України, включно із нападами на цивільних", - відзначив посадовець.
У понеділок головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний заявив про деморалізованість та виснаження російських військ. За його словами, плани Москви щодо “бліцкригу”, "зміни влади і зовнішньополітичного курсу України зруйновані". При цьому він закликав командирів українських сил берегти особовий склад.
За повідомленнями Reuters, речник Кремля Пєсков у понеділок заявив, що Росія може припинити "військову операцію" у будь-який момент у разі виконання Києвом її вимог. Серед названих ним вимог - припинення українськими військовими бойових дій, зміни до конституції України з фіксакцією нейтралітету, визнання Криму російським, та визнання т.з. "республік" підтримуваних Кремлем.
Як раніше повідомлялось, Україна вимагає у Росії повного виведення військ, включно із Кримом та Донбасом.
У статті використано матеріали Reuters.
Боррель: ЄС має готуватись прийняти приблизно 5 млн біженців з України
Європа "має створити коаліцію, щоб допомогти біженцям з України" і бути готовою "прийняти приблизно п'ять мільйонів людей", заявив Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель в понеділок.
Європейською "кризою біженців, що зростає найшвидше з часів Другої світової війни" назвав потік біженців з України верховний комісар ООН із питань біженців Філіппо Гранді. Він заявив в неділю, що більше 1,5 млн біженців виїхали з України до сусідніх країн за 10 днів.
У вихідні Гранді відвідав об'єкт для біженців у Польщі.
"На кордоні Польщі та України мене вразили вияви солідарності громад в Польщі у підтримці біженців: діє багато волонтерів, всюди велика кількість пожертв, все ефективно організовано прикордонниками та місцево владою", - написав Гранді у Twitter.
Як повідомляв "Голос Америки", раніше президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн вказала , що ЄС вперше звернувся до Директиви про тимчасовий захист, щоб допомогти біженцям з України.
"Що це? Вона по-суті відкриває права (residency rights - англ.) проживання для більшості біженців [даючи можливість] проживати та працювати у ЄС, мати доступ до послуг охорони здоров'я, або, наприклад, шкіл щонайменше на рік", - заявила Урсула фон дер Ляєн.
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