Держсекретар США у Литві наголосив, що НАТО не прагне конфлікту з Росією, розповів про військову та гуманітарну підтримку України

Північноатлантичний альянс не має агресивних намірів, не прагне і ніколи не прагнув конфлікту з Росією, але завжди буде готовим. Про це державний секретар США заявив у ході візиту до Литви, де він зустрівся із очільниками країни, американськими дипломатами.

Про відсутність агресивних намірів Блінкен заявив перед зустріччю із президентом Литви Гітаносом Науседою. У ході виступу американський посадовець наголосив на важливості підтримки України проти агресії Росії, збільшенні тиску на Росію, та посиленні Альянсу.

У ході спільного виступу з прем'єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте та міністром закордонних справ країни Ландсбергісом, Блінкен вказав на єдність країн Альянсу "зокрема щодо позиції, що у разі будь-якої агресії від будь-кого, ми будемо захищати кожен дюйм території НАТО".

Також, спілкуючись зі ЗМІ разом із Ландсбергісом, Блінкен заявив, що США посилюють безпекову, гуманітарну підтримку України, та заходи спрямовані проти Росії.

Блінкен звернув увагу на роль Литви у наданні Україні протитанкових, протиповітряних озброєнь американського походження, медичної допомоги.

У відповідь на прохання підтвердити, що Польща відправить до України винищувачі в обмін на американські F-16, Блінкен наголосив на ефективності допомогти США Україні та заходів щодо Росії, та заявив, що переконаний у тому, що Україна переможе.

При цьому Блінкен відзначив, що Росія має надзвичайно непропорційні сили (hugely disproportionate force - англ.) щодо України у військовому плані. "Вона має змогу продовжувати перемелювати українське військо і, звісно, вдаватись, до жахливих дій проти людей України, включно із нападами на цивільних", - відзначив посадовець.

У понеділок головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний заявив про деморалізованість та виснаження російських військ. За його словами, плани Москви щодо “бліцкригу”, "зміни влади і зовнішньополітичного курсу України зруйновані". При цьому він закликав командирів українських сил берегти особовий склад.

За повідомленнями Reuters, речник Кремля Пєсков у понеділок заявив, що Росія може припинити "військову операцію" у будь-який момент у разі виконання Києвом її вимог. Серед названих ним вимог - припинення українськими військовими бойових дій, зміни до конституції України з фіксакцією нейтралітету, визнання Криму російським, та визнання т.з. "республік" підтримуваних Кремлем.

Як раніше повідомлялось, Україна вимагає у Росії повного виведення військ, включно із Кримом та Донбасом.

У статті використано матеріали Reuters.