Боррель: ЄС має готуватись прийняти приблизно 5 млн біженців з України

Президент Франції Еммануель Макрон залишається серед небагатьох західних лідерів, які регулярно спілкуються з президентом Росії Володимиром Путіним, який опинився під персональними санкціями ЄС і США за новий російський напад на Україні.

6 березня відбулася вже дванадцята розмова Макрона з Путіним з початку 2022 року.

Французька сторона фактично визнала, що Путін вчергове не бажав говорити про припинення його війни проти України, але Макрон мав можливість сказати Путіну про особливу стурбованість безпекою українських атомних електростанцій та про захист цивільних.

(Макрон) тримає для Заходу відкритий дипломатичний канал на випадок, якби Путін захотів піти на деескалацію і шукати виходу з кризи.

«Він (Макрон) наголосив на важливості досягнення переговорного вирішення, повністю прийнятного для українців», - йдеться у викладі розмови 6 березня, поданому Єлисейським палацом.

Офіційний Париж повідомляє, що Макрон одразу ж того дня телефонував українському президентові Володимиру Зеленському, щоб передати зміст своєї розмови з Путіним.

«Президент республіки зосереджений на потребах України і Франція буде далі збільшувати підтримку в цьому напрямку», - сказано на завершення повідомлення про розмову Макрона з Зеленським.

Сумні досягнення

Західні коментатори вказують, що досі дипломатичні намагання президента Макрона і зокрема його поїздки до Москви зазнали невдачі - він, як і інші західні лідери, не зміг переконати Путіна відмовитися від нового нападу на Україну.

Американське агентство Associated Press (AP) вважає, що «невпинне намагання Макрона проштовхувати діалог є відображенням французької традиції після Другої світової війни намагатися визначати власний геополітичний шлях і відмовлятися сліпо слідувати за Сполученими Штатами».

«Він (Макрон) тримає для Заходу відкритий дипломатичний канал на випадок, якби Путін захотів піти на деескалацію і шукати виходу з кризи», - цитує АР Бенджаміна Гаддада, директора аналітичного центру Атлантична рада в Парижі.

Гаддад вважає, що тим часом Макрон намагається досягти хоча б окремого поступу в таких питаннях як місцеві припинення вогню, безпечна евакуація цивільних та доступ для гуманітарної допомоги.

«В Єлисейському палаці зовсім нема ілюзій, що Путін дотримуватиметься будь яких обіцянок», - стверджує Гаддад, але вважає важливим, щоб Макрон намагався тримати зв’язок з Путіним, в той час як Захід карає Москву і надає Україні допомогу.

Видання Politico.eu звертає увагу на «прохолодність представника Єлисейського палацу у зв’язку з повідомленнями, що США працюють з Польщею над планами передати Україні бойові літаки радянського виробництва».

«Завдання повинні залишатися тими ж: збільшувати ціну війни для Путіна, водночас наголошуючи, що ми не воюємо проти Росії», - передає слова неназваного французького посадовця Politico.

Спостерігачі вказують на те, що зазвичай мовчазні французькі посадовці йдуть на незвичні кроки, оприлюднюючи подробиці розмов Макрона з Путіним і висловлюють оцінки почутого від російського керівника.

Наприклад паризька кореспондентка журналу Economist Софі Педдер доповнює свої повідомлення зауваженнями представників Єлисейського палацу, що розмови Макрона з Путіним зараз не дають підстав сподіватися на краще.

«Зараз дуже тяжкий момент», пише вона в Твіттері.