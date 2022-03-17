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Блінкен про прийняття біженців з України у США: більшість хотіли би лишитись ближче до України
Державний секретар США провів переговори з країнами "Групи семи" щодо прийняття біженців України. При цьому, говорить Блінкен, чимало осіб з України хотіли би залишитись ближче до Батьківщини і хочуть возз'єднання з близькими якомога швидше. Про це державний секретар США заявив сьогодні під час брифінгу для преси.
«Польща, Молдова, Румунія та інші приймають величезну кількість біженців. Їхня щедрість надзвичайна. Але цифри зростають, проблема зростає. Я спілкувався через відеозвязок цього ранку із нашими партнерами у Групі Семи. І ми якраз говорили про те, щоби мати скоординований підхід, щоб допомогти біженцям. Насамкінець, ми дивимося, що ми можемо зробити самі, безпосередньо. Наприклад, ми розглядаємо кроки, які ми можемо зробити для возз’єднання родин, а також інші речі, аби підтримати і дійсно взяти участь у цих зусиллях», - сказав Держсекретар, відповідаючи на питання Української служби «Голосу Америки».
Між тим американське видання Newsweek повідомляє, що Міграційна та митна правоохоронна служба США затримує українських біженців, які намагаються потрапити до Сполучених Штатів Америки, у відповідності до політики, яка забороняє прийому біженців через пандемію COVID-19.
"Федеральні імміграційні служби поміщають українських біженців у центри утримання після спроб потрапити до країни, щоб дістатись своїх родин або друзів, які живуть у США, відповідно до документів Міграційної та митної правоохоронної служби США, які отримали Newsweek, та інтерв'ю з родичами та імміграційними адвокатами", - пише видання.
Канал CNN повідомляє з посиланням на численні джерела, що адміністрація Байдена обговорює шляхи, якими можна допомогти біженцям з України приєднатись до членів родин, які вже проживають у США за допомогою "спеціальних шляхів допуску".
"Пропозиції [які розглядаються адміністрацією США] потенційно могли би допомогти сотням українців, які тікають від насильства", - пише видання.
Раніше президент США Байден заявляв про готовність країни прийняти біженців з України "з відкритими обіймами".
Як повідомляв "Голос Америки", напередодні у Держдепі заявили, що "розглядають всі можливі варіанти підтримки тих, хто може бажати переселитись до США і відповідає вимогам програми переселення". При цьому, Сполучені Штати "визнають, що більшість тих, хто тікає з України хотіли би лишитись у регіоні, де вони можуть подорожувати без візи і можуть мати членів родин і де наявні значні громади діаспори, з надією скоро повернутись до дому".
В уряді США заявили, що Вашингтон та ООН будуть працювати над тим, щоб допомогти переселитись до "інших країн, включно із США" тим біженцям, які "мають потреби щодо захисту, які не можуть бути задоволені у країні, де вони нині перебувають".
У статті використано матеріали Newsweek, CNN.
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Військові США не бачать потоку бійців з Близького Сходу, попри заяви Росії
Військові США не спостерігають притоку бійців з Близького Сходу до російських сил, попри заяви Кремля про буцімто готовність значної кількості військовиків з регіону брати участь у бойових діях в Україні на боці Москви. Про це заявив Кеннет Маккензі, командувач Центрального Командування Збройних сил США у ході слухань Комітету з питань збройних сил Палати представників Конгресу США, повідомляє кореспондент "Голосу Америки" Джефф Селдін.
Як повідомляє Селдін, Маккензі заявив, що США уважно стежать за ситуацією і поки не бачать потоку бійців з Сирії. Маккензі також відзначив, що ситуація може змінитись.
Також у ході слухань очільник Військового командування США у Африці Стівен Таунсенд заявив, що поки не бачить спроб Росії залучити африканських найманців до війни в Україні.
При цьому Таунсенд відзначив, що вважає, що Росія залучає найманців з "Групи Вагнера" до війни проти України.
Раніше президент Росії Путін заявив, що "треба піти на зустріч та допомогти дістатись зони бойових дій" тим, хто добровільно, "тим більше не за гроші" прагне приєднатись до сил Росії в Україні. Міністр оборони Росії Шойгу, повідомляють ЗМІ, заявив, що понад 16 000 осіб із близькосхідних країн висловили готовність брати участь у бойових діях на боці підтримуваних Росією т.з. "республік".
Коментуючи заяви Кремля, колишній адмірал ВМС США Джеймс Ставрідіс відзначав, що вони "підливають бензину у багаття військових злочинів".
На думку Ставрідіса, в Україні такі особи, які виступлять на боці Росії, будуть коїти злочини.
Як повідомлялось, у середу у ході розмови із радником США з нацбезпеки Салліваном секретар Ради безпеки РФ Патрушев, серед іншого, заявив про необхідність припинити відправку до України "іноземних найманців" та озброєнь. У Росії заявили, що продовження таких дій "будуть вести лише до подальшої ескалації".
Як повідомляє Білий дім, радник США з нацбезпеки Салліван під час телефонної розмови Патрушевим сказав, що Москві слід припинити напади на українські міста та попередив про наслідки будь-якого можливого рішення Росії застосувати хімічну або біологічну зброю в Україні.
У повідомленні Білого Дому зазначається, що розмова відбулася, щоб «підтвердити тверду і чітку опозицію Сполучених Штатів неспровокованому і невиправданому вторгненню Росії в Україну».
Держдеп повідомив про поширення США 500 мільйонів доз вакцин проти COVID-19 у світі
На поточний момент США розподілили у понад 110 країнах світу більше 500 мільйонів доз вакцин проти COVID-19. Про це повідомляє Державний секретар США Ентоні Блінкен. Відзначається, що вакцини надано безплатно "з єдиною метою врятувати життя".
Як відзначається, від початку пандемії США надали країнам світу медичної, гуманітарної, економічної та ін. допомоги на загальну суму понад 20 мільярдів доларів.
Заява відзначає, що зусилля Сполучених Штатів Америки мають критичну важливість, бо пандемія не завершена.
"Багато життів досі під загрозою у світі, бо країни борються зі штамом "Омікрон" і існує можливість нових варіантів. США будуть продовжувати працювати з партнерами та громадами на усіх рівнях, щоб зберегти життя та підготуватись до майбутніх пандемій", - відзначає заява.
Як повідомляє видання The Washington Post, раніше смертність від COVID-19 у світі подолала позначку у 6 мільйонів.
"Експерти кажуть, що загальна цифра у 6 мільйонів. Про перші смерті від вірусу було повідомлено на початку 2020 - це імовірно недооцінка а публіка повинна зберігати пильність", - відзначало видання.
У статті використано матеріали The Washington Post.
Якщо винищувачі США чи НАТО будуть у прямому конфлікті із Росією, Україна опиниться посередині - очільниця посольства США в Україні
У середу, 16 березня, президент США Джо Бадейн підписав указ про надання Україні додаткової військової допомоги на суму в 800 мільйонів доларів на додаток до допомоги на суму в 200 мільйонів, виділених раніше цього тижня.
Як саме Америка допомагає українській армії та українським біженцям, які перспективи надання Києву винищувачів та як відбуватиметься відбудова України після закінчення війни? Про це, перебуваючи у Польщі на контрольно-пропускному пункті з Україною поблизу селища Медика, Мирослава Ґонґадзе розпитала Крістіну Квін, тимчасово повірену у справах США в Україні.
МҐ: Що США та інші представники Західного світу можуть зробити для українських біженців?
Крістіна Квін: Потік допомоги від багатьох приватних організацій, а також деяких організацій у структурах ООН та інших міжнародних організацій – вражаючий.
МҐ: Чи ви вважаєте, що Сполучені Штати роблять достатньо зараз?
КК: Ми робимо все, що можемо, на кількох фронтах. Перш за все, ми намагаємося тиснути на російський уряд за допомогою санкцій. Як ми говорили до початку цього конфлікту, якщо президент Путін розпочне цю війну за власним вибором, він зіткнеться з руйнівними санкціями, так і сталось. Рубль коштує центи, вони не можуть відкрити фондовий ринок, бо якщо вони це зроблять, він обвалиться. Їхня торгівля суворо обмежена, а наближені до Путіна і сам Путін зараз стикаються із санкціями, тож вони, по суті, є світовими вигнанцями. Вони не можуть покинути свою країну і не можуть витрачати свої неправомірно отримані гроші. З іншого боку, ми також надсилаємо Україні речі, безпекову допомогу. Тож надходить і гуманітарна допомога. Ми також маємо постійні поставки матеріалів, оборонної зброї, бронежилетів, шоломів, усього того, що потрібно Україні та її неймовірно хоробрим бійцям, які борються проти Росії.
МҐ: Українці благають закрити небо і допомогти їм захиститися від бомбардувань. Я розмовляла із двопартійною групою сенаторів у Варшаві, і всі вони сказали, що підтримують надання Україні винищувачів і закриття неба, хоча б для якоїсь частини України, щоб принаймні дати шанс гуманітарній допомозі безпечно прибути в Україну. Який прогрес у цьому питанні?
КК: Насамперед, переговори про безпольотну зону або про обмежену безпольотну зону – це обговорення відбуватиметься у Вашингтоні. Я також зустрічалася із сенаторами і знаю, що вони думають про різні варіанти. Припускаю, що вони повернуться до Вашингтона і проведуть ці дискусії. Але можу вам сказати, що загалом я знаю, що уряд США непокоїться про те, що ми не хочемо загострювати ситуацію. А якщо винищувачі США чи НАТО будуть у прямому конфлікті із російськими літаками, це, за своєю природою, значно загострить ситуацію, таким чином, що це не буде добре для України. Бо Україна опиниться посередині, - ситуація для українців на землі може бути не кращою чи гіршою, просто битва вийде за межі України. Тому я знаю, що ми робимо все можливе, щоб надати Україні необхідну допомогу, щоб вона могла допомогти захистити своє небо.
МҐ: Якби в Україні не було цих бомбардувань із неба, ці люди, напевно, залишилися б вдома. Вони б сюди не втікали. Це б полегшило ситуацію. І ще про міжнародну підтримку. Є багато грошей, які Сполучені Штати надають і планують надати більше, як усі ці гроші розподіляються? Чи ви вважаєте, що це ефективно? І чи ви бачите, що вони вже у роботі, чи вони застрягли десь у бюрократії?
КК: Однозначно, все працює і надходить. Так, було з першого дня російської загарбницької війни, і так буде тривати надалі. Організації у структурі ООН зараз вже розміщені і також починають працювати. Але й до того, Сполучені Штати вже з першого дня відправляли допомогу, - як гуманітарну, так і безпекову.
МҐ: Усі дуже вражені українським народом, його сміливістю і тим, що вони борються за свою країну, перемагають росіян. Водночас, Україна зазнає руйнувань. Чи є з боку західної спільноти та Сполучених Штатів стратегічне мислення, як ми відбудовуватимемо Україну після світової війни?
КК: Так, думаю, багато в цьому питанні вже почалося, включно не лише зі США, а й із партнерами з країн «Групи семи», а також із союзниками і партнерами по НАТО і ЄС. Сполучені Штати, я думаю, ви знаєте, нещодавно схвалили додатковий законопроект для України, його кілька разів збільшували і в підсумку, він склав близько 14-ти мільярдів доларів. Це величезні гроші, і вони обов’язково почнуть надходити у плані військової допомоги. Але також, звісно, якщо щось залишиться з цієї суми, це негайно надійде на допомогу Україні для її відновлення. Я знаю, що західні партнери та союзники вже обговорюють шляхи, якими ми можемо працювати разом, щоб переконатися, що Україна готова до відновлення після цієї жахливої війни.
Як "Голос Америки" повідомляв раніше, під час розмови із радником США з нацбезпеки Джейком Салліваном секретар Ради безпеки РФ Патрушев, серед іншого, заявив про необхідність припинити відправку до України "іноземних найманців" та озброєнь. У Росії заявили, що продовження таких дій "будуть вести лише до подальшої ескалації".
The New York Times озвучила оцінки розвідки США щодо втрат Росії у війні
За консервативними оцінками американської розвідки втрати Росії у війні проти України перевищують 7000 військових. Про це повідомляє видання The New York Times. Як відзначає видання, ця цифра перебільшує разом узяті втрати США в Іраку та Афганістані за 20 років.
"У Пентагоні заявляють, що за рівня втрат у 10%, включно з вбитими та пораненими, в окремому військовому підрозділі роблять його нездатним виконувати бойові задачі. Зважаючи на те, що нині до війни в Україні залучені понад 150 000 російських військових, втрати Росії, включно з пораненими кількість яких оцінюється від 14 000 до 21 000, наближаються до цього рівня", - пише видання.
Цифри наведені виданням відрізняються від повідомлень уряду України. Сьогодні Міноборони України повідомляє, що втрати Росії з 24.02 по 17.03 орієнтовно склали близько 14 000 осіб особового складу.
Як вказує "Радіо Свобода", незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.
"І хоча Україна та Захід заявляють про суттєві втрати РФ у війні проти України, Росія називає значно менші втрати російських військ. Востаннє свої дані Міноборони Росії оприлюднювало 2 березня, визнавши втрату 498 солдатів", - пише видання.
The New York Times також повідомляє, що керівництво США отримує повідомлення про падіння бойового духу серед російських військових.
При цьому видання вказує, що на думку деяких військових експертів та законодавців у США, високі втрати російських військових навряд змінять стратегію Путіна.
"Я не думаю, що це вплине на розрахунки Путіна", - наводить видання слова конгресмена-демократа Джейсона Кроу, який є членом комітетів Палати представників з питань збройних сил та розвідки, - "Він не бажає програвати. Він загнаний у кут і буде продовжувати кидати війська на проблему".
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