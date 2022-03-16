У Держдепі очікують погіршення гуманітарної ситуації в Україні, вважають, що більшість біженців хотіли би залишитись у Європі

Від початку війни Росії проти України понад 10% населення України, 4,7 мільйона осіб стали вимушеними переселенцями в Україні та за її межами. Про це напередодні заявив високопосадовець адміністрації США, який спілкувався зі ЗМІ анонімно.

За словами посадовця США, в ООН вважають, що реальні цифри можуть бути навіть вищими.

В уряді США вказали, що попри надання США та міжнародними організаціями гуманітарної допомоги постраждалим від війни "ситуація в Україні стрімко погірушється", до того ж російські війська руйнують інфраструктуру необхідну для надання допомоги.

"За відсутності режиму припинення вогню, необхідно гарантувати безпечні гуманітарні коридори, щоб дозволити гуманітарним працівникам дістатись тих, кому потрібна допомога", - заявив посадовець.

Посадовець США наголосив, що Сполучені Штати Америки та їх союзники допомагають постраждалим.

За словами посадовця, лише минулого тижня Агентство США з міжнародного розвитку "відправило літаки з вантажем, який рятує життя" з Дубаї та мобілізувало міжнародних партнерів для негайного надання підтримки. Чиновник вказав на спільну роботу США з Міжнародною організацією з міграції, Всесвітньою продовольчою програмою.

"Загалом США надали додаткової гуманітарної підтримки на майже 293 мільйони доларів протягом лише 2 останніх тижнів, включно із майже 81 мільйоном від Агентства США з міжнародного розвитку", - заявили в уряді США.

Інший американський посадовець наголосив на тому, що українці, які прагнуть податись на отримання статусу біженця, іммігранта чи переселенця до США мають використовувати належні інструменти.

"Я хочу ще раз наголосити, що неімміграційні візи призначені для тимчасового перебування в Сполучених Штатах. Вони не є відповідним інструментом для початку процесу імміграції, отримання статусу біженця або переселеця. Якщо особа подає заявку на візу B1/B2, яку зазвичай називають туристичною візою, але вона не може продемонструвати свій намір покинути Сполучені Штати після певного періоду, щоб повернутися до місця проживання за кордоном, консульський службовець повинен буде відмовити", - вказав чиновник.

В уряді США заявили, що Держдеп нині "розглядає всі можливі варіанти підтримки тих, хто може бажати переселитись до США і відповідає вимогам програми переселення". При цьому, урядовець заявив, що Сполучені Штати "визнають, що більшість тих, хто тікає з України хотіли би лишитись у регіоні, де вони можуть подорожувати без візи і можуть мати членів родин і де наявні значні громади діаспори, з надією скоро повернутись до дому".

В уряді США заявили, що Вашингтон та ООН будуть працювати над тим, щоб допомогти переселитись до "інших країн, включно із США" тим біженцям, які "мають потреби щодо захисту, які не можуть бути задоволені у країні, де вони нині перебувають".

Раніше президент США Джо Байден заявив, що країна прийме біженців з України, надасть гуманітарну допомогу.

"Ми відправимо кошти та їжу та допомогу, щоб зберегти українські життя. Ми з відкритими обіймами приймемо біженців", - також заявив президет США 14-го березня.