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“Кактуc і Тризуб”: як українки заснували волонтерський рух в Аризоні
Заручитися підтримкою тих, хто не готовий був навіть чути про Україну. Зібрати десятки тисяч доларів на допомогу армії. І пожертвувати кар'єрою заради внеску в перемогу. Це про трьох українок з Аризони, які мешкають у США багато років, але з початком війни присвячують підтримці Батьківщини весь свій час. Вони заснували волонтерський рух “Кактус і Тризуб” і роблять усе можливе, щоб у далекій від України спекотній Аризоні українські питання гучно лунали якомога частіше.
Українка Олі Невінська мешкає у США понад 10 років. До початку повномасштабної війни вона не мала друзів серед земляків в Аризоні. Втім після 24 лютого українці почали швидко знаходити одне одного, бо намагалися допомогти хто чим може. "Я фінансист за освітою і працювала в галузі фінансів у США останні 5-6 років. Коли почалася повномасштабна війна, мабуть, так само, як і в дуже багатьох українців, у мене виникло бажання допомогти і внести свою частину до перемоги України", - розповіла засновниця Cactus and Tryzub Олі Невінська.
Вона пригадує, що спочатку познайомилася з деякими українцями з Аризони в соцмережах, коли шукала бронежилети та спорядження для українських військових. У перші дні війни вони влаштували акцію у столиці Аризони, місті Фінікс, на яку прийшли не більше 40 осіб. На заході, серед інших земляків, Олі зустріла Ірину Емрайн та Ольгу Заскальну, які у США мешкають більше 20 років, і які так само не могли спокійно спостерігати за подіями в Україні.
“Коли почалася ця остання стадія агресії Росії проти України весь мій світ розвалився на маленькі шматочки і щось треба було робити. Я взагалі дуже тиха людина, живу своїм життям, але я не могла стояти обіч. Ми просто сказали: "Давай станемо на розі нашої однієї з найбільших вулиць з українськими прапорами". Люди нам сигналили, авто проїжджали, всі почали це помічати”, - розповіла Ольга Заскальна, засновниця Cactus and Tryzub.
Дівчата почали влаштовувати протест за протестом, а також взялися за волонтерську діяльність. “Я хотіла, щоб назва нашого волонтерського руху мала якесь співвідношення між Україною й Аризоною. І я думаю, що ця назва - “Кактус і тризуб” - охоплює це співвідношення,” - каже Ірина Емрайн, засновниця Cactus and Tryzub.
Розпочинати волонтерську роботу “Кактусу і Тризубу” у штаті, де відносно небагато українців, було нелегко. Запитів на допомогу та ідей для фандрайзингів з’явилося так багато, що Олі Невінська була змушена залишити основну роботу. Складно було не лише через невелику кількість українців, які мешкають у штаті. А ще й тому, що в Аризоні далеко не всі готові були чути про українські проблеми.
Ірина згадує, як на одному з мітингів люди вигукували непристойні гасла, дивлячись на український прапор. “Якось на фандрайзері до мене підійшов чоловік і сказав, що Україна отримала вже достатньо допомоги, і мене це вразило. Звідки він може знати, що достатньо, а що недостатньо, і як у людей може бути така реакція. Він відійшов, але через кілька хвилин повернувся і дав нам у скриньку 20 доларів”, - розповіла Ірина Емрайн.
День за днем дівчата почали розповідати про Україну всім: від перехожих на вулиці до представників Аризони у Конгресі. Вони не лише телефонували, а й мали особисті зустрічі з конгресменами: просили про нове озброєння, а також домоглися прискореного отримання дозволів на роботу для переселенців, згадує Олі Невінська: "Ми співпрацювали з українськими біженцями і більшість із них мали проблеми з дозволом на роботу. Ми працювали з командою, аби прискорити отримання таких дозволів. І завдяки співпраці з місцевими сенаторами і конгресменами зараз ми бачимо зміни в процесі отримання дозволу на роботу".
Щоб залучити більше людей до збору коштів, дівчата почали об'єднуватися з іншими громадами в Аризоні: польськими, німецькими, французькими, перуанськими. Також представляли Україну на азійському фестивалі, участь у якому Олі Невінська вважає дуже успішною: “Найцікавішим заходом, на мою думку, був азійський захід, де ми заручилися підтримкою азіатської спільноти в Аризоні й організували фандрайзер на підтримку України, який включав приблизно 700 гостей 8-9 різних національностей. Це був захід, який, по-перше, доніс інформацію про Україну, і по-друге, розказав, як саме і чому люди мають нам допомагати”.
За менш ніж рік роботи волонтери “Кактусу і Тризубу” допомогли зібрати понад 70 тис. доларів для шести великих фондів, зокрема Razom for Ukraine, You Are the Angel, церкви St. Mary’s Protectress Ukrainian Orthodox Church of Ukraine у Фініксі та інших. Ці кошти пішли на допомогу військовим, закупівлю генераторів. Найбільша нагорода для дівчат - це подяка з передової, каже Ольга Заскальна: “Один із хлопців з України прислав фотографію з осколками. Осколок застряг в окулярі. Якби в нього не було цих якісних окулярів, він би був мертвий. І це таке неймовірне відчуття, коли ти розумієш, що то була твоя частка, яка врятувала людину”.
Українки мають ще багато ідей для майбутніх фандрайзерів. Тож закликають усіх, хто хоче допомогти, приєднуватися. Адже їм потрібна не лише фінансова підтримка, часто волонтерам просто не вистачає рук для втілення усіх проектів, зізнається Ірина Емрайн: "Ми всі можемо щось робити, якось допомагати. Це ніби наша боротьба. В Україні своя боротьба, а в нас своя боротьба. І мені здається, що багато цієї боротьби відбувається саме на волонтерському фронті тут, в Америці".
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Як волонтерський рух Аризони «Кактус і Тризуб» допомагає Україні. Відео
Заручитися підтримкою тих, хто не готовий був навіть чути про Україну. Зібрати тисячі доларів на допомогу армії. І пожертвувати кар'єрою заради внеску в перемогу. Це зробили українки з Аризони, які з початком повномасштабної війни присвячують підтримці Батьківщини весь свій час.
- Голос Америки
Росія "закидує тілами" Бахмут, але це не може змінити хід війни. В Білому домі та Держдепі США коментують ситуацію на Донбасі
Бої навколо Соледара, невеликого містечка з населенням 10 000 людей, привертають увагу ЗМІ, через непідтверджену можливість, що Росія, хоч і дорогою ціною, може отримувати на полі бою незначні здобутки. Такими оцінками поділився речник Держдепу США Нед Прайс під час брифінгу для преси в четвер. Він зазначив, що навіть можливі незначні здобутки Росії не здатні змінити загальний хід війни.
Будь-які незначні російські здобутки, навіть ті, які отримані зі значними втратами, включаючи втрати особового складу та обладнання, ніколи не зможуть змінити хід війниНед Прайс
"Будь-які незначні російські здобутки, навіть ті, які отримані зі значними втратами, включаючи втрати особового складу та обладнання, ніколи не зможуть змінити хід війни. Жодне тактичне просування не зможе змінити стратегічну поразку президента Путіна та його сил, з якими вони зіткнулись з найперших днів цієї війни, і стратегічна поразка лише посилилась із ефективним контрнаступом, який веде Україна", - заявив Нед Прайс.
Росія втратила надзвичайну кількість людей в боях на Донбасі, більшість з яких - засуджені, яких залучає до своїх лав російська "Група Вагнера", відзначив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі під час брифінгу для преси 12 січня. Він наголосив, що союзники допомагають Україні ефективно захищатись.
"Лише зазначу, що вони (росіяни - ред.) продовжують буквально закидувати тілами бої в Бахмуті, бо вони втратили в цій боротьбі надзвичайну кількість [людей], більшість з них - засуджені, і вони це продовжують робити, але вони мають знати і розуміти, що Сполучені Штати та наші союзники і партнери продовжують забезпечувати здатність України ефективно захистити себе в цьому регіоні", - сказав Кірбі.
Як Кірбі, так і Прайс вказали, що протистояння на Донбасі залишаються інтенсивним і це, за очікуваннями, триватиме. Прайс наголосив на успіхах контрнаступу України, який "надзвичайно ефективно зупинив просування Росії, відкинув російські сили і дозволив повернути контроль над тисячами квадратних миль території. І те, що деякі російські елементи стверджують, що мають певний незначний прогрес, гадаю, свідчить про неспроможність Росії вже певний час робити такі заяви".
Кірбі, своєю чергою, відзначив, що США заявили про надання Україні нового пакету оборонної допомоги обсягом майже 3 мільярди доларів. "Буде ще більше", - додав він.
У Міноборони Росії в п'ятницю заявили про захоплення Соледара. В українських ЗСУ кажуть, що бої тривають, повідомляють ЗМІ.
Американський інститут вивчення війни вказав на свідчення того, що "українські сили вже не утримують організовану оборону Соледара", але назвав це "пірровою перемогою" для Росії а також зауважив, що російська інформаційна операція перебільшує важливість цього.
За оцінками Інституту, поступ в Соледарі не дозволить росіянам взяти під контроль наземні ліній комунікації з Бахмутом, або краще його оточити в короткостроковій перспективі, але виснажують російські сили.
Як повідомляв Голос Америки, подібної думки дотримується і американський генерал (у відст.), колишній командувач сил США у Європі генерал у відставці Марк Гертлінг. В інтерв’ю телеканалу CNN він сказав, що бої за Соледар мають більше значення для розкладу сил у владних ешелонах в Москві, ніж на полі бою.
«Володіння Соледаром не має стратегічної переваги. Це зіткнення особистостей всередині Росії, – вважає американський генерал. – Герасимов, Суровікін, Пригожин, пан Путін, вони, мають проблеми з наступом по всьому фронту, чого вони прагнули з початку цієї війни. Соледар не є стратегічно важливим містом. Бахмут на південь від Соледара також не є стратегічно важливим».
За його словами, навіть якщо росіяни візьмуть Соледар і Бахмут, це може стати «пірровою перемогою», яке не дасть великої переваги Росії на полі бою.
«Війська Вагнера можуть зрештою захопити місто Соледар, але якщо вони це зроблять, це може бути чистою тактичною «пірровою» перемогою, але стратегічним успіхом для України, яка тримається стільки часу. Це подібно до Маріуполя», – вважає американський генерал.
Експерти: щоб деокупувати Крим, міжнародні партнери мають надіслати в Україну наступальні види озброєнь. Відео
Щоб Україна могла звільнити Крим, міжнародні партнери мають надіслати їй наступальні види озброєнь, зокрема танки, авіацію та далекобійні ракети. На цьому наголосили експерти в ході дискусії аналітичного центру «Атлантична Рада» у Вашингтоні.
10 олігархів, які потрапили під санкції після вторгнення Росії в Україну, мали “золоті візи” від Лондона - уряд Британії
Британський уряд 12 січня, повідомив раніше засекречену інформацію: певна кількість людей, які отримали так звані «золоті візи» для інвесторів-мільйонерів, могли набути свої статки через корупцію чи організовану злочинність. В урядовому звіті фігурують 10 неназваних олігархів, які потрапили під санкції після вторгнення Росії в Україну.
Минулого року уряд Британії скасував візи, які пропонували шлях до резидентства тим, хто інвестував щонайменше 2 мільйони фунтів (2,43 мільйона доларів), за кілька днів до вторгнення Росії в Україну – на тлі занепокоєння уряду щодо надходження російських грошей незаконного походження.
Вперше такі візи уряд розслідував у 2018 році після отруєння колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля в Британії.
Висновки зберігалися у таємниці протягом багатьох років, але тепер уряд Британії оприлюднив деталі цього розслідування у парламенті. “Перегляд справ виявив невелику кількість осіб, пов’язаних із отримання візи для інвесторів, які потенційно могли збагатитись шляхом корупції чи іншої незаконної фінансової діяльності та/або були залучені в серйозну та організовану злочинність”, – йдеться у письмовій заяві міністра внутрішніх справ Суелли Брейвермен до парламенту.
Візи, вперше запроваджені в 2008 році, були популярні серед заможних людей з Росії, Китаю та Близького Сходу. Як повідомляє Reuters, "російські олігархи та новоспечені китайські підприємці стікалися до Лондона протягом останніх двох десятиліть, купуючи все: від розкішних будинків до футбольних клубів". Потік десятків мільярдів фунтів стерлінгів інвестицій допоміг Лондону зберегти позиції однієї з провідних фінансових столиць світу. Але уряд був стурбований джерелом деяких багатств, особливо після вторгнення Росії в Україну.
Згідно із законом, іноземці, які інвестували 2 мільйони фунтів стерлінгів у британські активи, могли подати заявку на постійне проживання після п'яти років перебування в країні. Інвестування 10 мільйонів фунтів дозволяло подати заявку через два роки.
За словами Брейвермен, перевірка виявила “непропорційну кількість заявників з країн, визначених у Національній оцінці ризиків Великої Британії щодо відмивання грошей і фінансування тероризму”. Також було виявлено «докази високого ризику заявників, які шукали та використовували фінансові установи з найслабшим контролем належної перевірки клієнтів», - сказала посадовиця.
Уряд Британії відмовився озвучити, скільки віз було видано особам із кримінальним минулим, але Брейвермен сказала, що 10 неназваних олігархів, які потрапили під санкції після вторгнення Росії в Україну, були серед тих, хто використовував цю систему.
Загалом було видано понад 12 тисяч “золотих віз”, у тому числі понад 2,5 тисячі росіянам. Програма продовжувалася навіть після того, як у 2020 році спільний парламентський комітет з питань розвідки та безпеки заявив, що уряд «вітає олігархів з розкритими обіймами».
Опозиційна Лейбористська партія заявила, що реакція уряду є «абсолютно неадекватною», зокрема не надано відповіді на основні питання, наприклад, скільки віз було скасовано, скільки заявників отримали громадянство, а також про загрозу безпеці з боку злочинців, які використовували цей шлях для проникнення до Великої Британії.
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