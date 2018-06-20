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Україна

Україна досі не підтримала Декларацію про безпечні школи – Human Rights Watch

Правозахисна організація Human Rights Watch наголошує на необхідності з боку України врешті ухвалити рішення захищати життя дітей, які страждають внаслідок збройного конфлікту між українським урядом і збройними групами, підтримуваними Росією, та їхнє право на освіту. Для цього організація пропонує підтримати Декларацію про безпечні школи (Safe Schools Declaration) під час відкритих дебатів ООН 9 липня, присвячених темі дітей та збройного конфлікту.

Пройшло сім місяців, зауважує Human Rights Watch, з того часу, коли заступник міністра закордонних справ України виявив готовність Києва підтримати декларацію, але досі не втілив свої слова в дії.

З часу початку конфлікту в 2014 році 740 шкіл були пошкоджені або зруйновані, підкреслюють правозахисники. Обидві сторони конфлікту використовували школи й університети як бази та бараки, внаслідок чого тисячі дітей були змушені покинути навчання або продовжувати його в небезпечних і переповнених приміщеннях, говориться в звіті 2016 року.

Усе більше країн розуміє, що потрібно щось зробити: 75 держав (третина членів ООН) підтримали Декларацію про безпечні школи, міжурядову політичну угоду, яка містить конкретні зобов’язання, спрямовані на те, щоб краще захищати учнів, учителів і школи у воєнний час, повідомляє Human Rights Watch.

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Які наслідки для українських дітей має розв'язана Росією війна. Відео

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