Школярі потрапили в перехресний вогонь чотирирічного конфлікту на сході України – ЮНІСЕФ

Більше чотирьох років конфлікту в східній Україні завдали руйнівної шкоди системі освіти, знищили та пошкодили сотні шкіл і змусили 200 тисяч дівчаток та хлопчиків навчатися в мілітаризованому середовищі, на тлі нестабільних боїв та небезпек через боєприпаси, що не вибухнули, заявив ЮНІСЕФ у п’ятницю.

«Діти навчаються у школах, де у стінах – отвори від куль, на вікнах – мішки із піском, у підвалах – бомбосховища, а у дворах – артилерійські снаряди, – заявила представниця ЮНІСЕФ в Україні Джованна Барберіс. – Система освіти у східній Україні перебуває в перехресних вогнях більше чотирьох років. Всі сторони конфлікту повинні поважати міжнародне гуманітарне право та забезпечити, щоб школи були безпечними місцями для навчання дітей».

Діти стикаються з небезпекою через близькість військових об'єктів, таких як бази, сховища та контрольно-пропускні пункти, до шкіл та дитячих садків по обидва боки контактної лінії східної України. Контактна лінія розділяє райони, контрольовані урядом та неурядовими структурами, і розміщена там, де йде найважча боротьба, йдеться в заяві.

ЮНІСЕФ і партнери зафіксували принаймні вісім випадків, коли об'єкти військових та збройних груп розташовані в межах 500 метрів від дитячого садка або школи та два окремі місця, де школи та ці об'єкти розташовані лише за кілька метрів від одної. З початку поточного навчального року ЮНІСЕФ здійснював моніторинг шести колишніх шкільних будівель, які були окуповані або використані військовими або збройними групами.

Щонайменше 45 шкіл були пошкоджені або знищені протягом останніх 16 місяців. Це на додаток до більш ніж 700 шкіл, постраждалих після початку конфлікту.

Середня школа № 2 м. Красногорівки була закрита з травня минулого року після того, як у неї влучила міна, яка сильно пошкодила дах і декілька класів.

«Діти надзвичайно хвилюються через обстріл, і вчителі намагаються заспокоїти їх, але для них це важко, – говорить директорка школи Олена Міхацька. – Дітям важко впоратися, тому що вони знервовані і в стресі».

На східній Україні ЮНІСЕФ допомагає забезпечити психосоціальну підтримку та освіту, пов'язану з мінними ризиками, сотням тисяч дітей, молоді та опікунів. ЮНІСЕФ також підтримує ремонт пошкоджених шкіл і дитячих садків та розповсюджує життєвоважливі освітні матеріали, такі як навчальні комплекти, меблі та спортивне спорядження.

Цього року ЮНІСЕФ звернувся з проханням надати 23,6 мільйона доларів США на надання термінової гуманітарної допомоги дітям та сім'ям, постраждалим від конфлікту на сході України. На сьогоднішній день менше 15 відсотків цього звернення було виконано.

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