Ескалація чи дипломатія? Експерти США про вирішення ситуації на Донбасі

Я також не думаю, що ця американська адміністрація підтримає Україну в ескалації ситуації. Якщо це станеться, то Київ опиниться в ізоляції

Варіант звільнення українських територій не виключається, якщо буде ухвалено політичне рішення, вважає заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України генерал Сергій Кривонос. Все залежить від того, наскільки будуть підготовлені її збройні сили, додав він.

Експерт аналітичного центру Atlantic Council Марк Сімаковські вважає, що силове вирішення ситуації на Донбасі не відповідає інтересам ні Києва, ні Вашингтона - Сполучені Штати зацікавлені, щоб мирний процес призвів до того, що українці повернули контроль над кордоном між Україною і Росією.

«Україна говорить про мир і намагається знайти спосіб підтримувати режим припинення вогню з Росією, і почати переговори в Нормандські форматі. Зараз саме час зосередитися на вирішенні ситуації, а не на додатковому конфлікті. Разом з тим, я вважаю що заяви Кривоноса - сигнал від адміністрації Зеленського, що у України є інші варіанти щодо досягнення миру. Якщо Російська Федерація не бажає йти на поступки в досягненні цієї мети, то Україна може використовувати інші варіанти, що ведуть до ескалації. Я також не думаю, що ця американська адміністрація підтримає Україну в ескалації ситуації. Якщо це станеться, то Київ опиниться в ізоляції, в тому числі і з боку Європи. Проведення наступальної операції призведе до дестабілізації ситуації і не відповідає інтересам України», - каже аналітик.

Майкл Карпентер, директор Центру імені Байдена Університету Пенсільванії, який також працює з Atlantic Council, у минулому високопоставлений співробітник Пентагону, вважає, що сенсації в заявах генерала Кривоноса немає - кожна країна має плани ведення бойових дій. Однак, за словами Карпентера, вирішення конфлікту військовим шляхом має бути останнім інструментом в арсеналі будь-якої держави.

У разі ескалації конфлікту Росія почне перекидати на Донбас більше військ, ресурсів і техніки, що ще більше ускладнить досягнення Україною своїх стратегічних цілей



«Швидше за все, у разі ескалації конфлікту Росія почне перекидати на Донбас більше військ, ресурсів і техніки, що ще більше ускладнить досягнення Україною своїх стратегічних цілей. Києву необхідно контролювати кордон на Сході, бо без цього Росія буде продовжувати накачувати регіон військами і технікою. Росія має можливість використовувати авіацію і ресурси Чорноморського флоту, щоб домінувати в конфлікті. Звичайно, це також виявить роль Росії в конфлікті, який, як ми всі знаємо, існує. Будь-які подальші кроки, які мають значення для України, в ідеалі повинні координуватися разом з її західними партнерами, звичайно ж, Сполученими Штатами. Думаю, що дипломатія як і раніше повинна бути першим, другим і третім варіантом, а військове вирішення повинне бути у самому кінці списку», - вважає експерт.

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