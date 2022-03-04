Президентка Єврокомісії розповіла про безпрецедентні гуманітарні заходи для допомоги біженцям з України

В Україні розгортається гуманітарна катастрофа. Про це президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила у п'ятницю під час спільного виступу з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Як відзначила посадовиця, нинішні руйнування та вимушене переселення мають масштаб "небачений з часу найпохмуріших днів минулого століття".

За словами Урсули фон дер Ляєн, ЄС докладає усіх зусиль, щоб допомогти постраждалим.

"Ми негайно надаємо 500 мільйонів євро гуманітарної допомоги, попереду ще більше. Ми швидко працюємо над створенням хабів захисту цивільних у Польщі, Словаччині, та у Румунії. Ми також робимо все, що можемо з міжнародними організаціями на НДО для створення гуманітарних коридорів всередині України. Конче необхідна гуманітарна допомога має досягати усіх частин України і цивільні повинні отримати можливість залишити міста, які перебувають в облозі", - заявила посадовиця ЄС.

Що це? Вона по-суті відкриває права (residency rights - англ.) проживання для більшості біженців [даючи можливість] проживати та працювати у ЄС, мати доступ до послуг охорони здоров'я, або, наприклад, шкіл щонайменше на рік

Фон дер Ляєн вказала, що ЄС вперше звернувся до Директиви про тимчасовий захист, щоб допомогти біженцям з України.

"Що це? Вона по-суті відкриває права (residency rights - англ.) проживання для більшості біженців [даючи можливість] проживати та працювати у ЄС, мати доступ до послуг охорони здоров'я, або, наприклад, шкіл щонайменше на рік", - заявила Урсула фон дер Ляєн.

"Ми знаємо, що цей конфлікт далекий від завершення, і скажу чітко, що ми ми готові до подальших суворих заходів, якщо Путін не зупиниться і не оберне війну, яку він вивільнив", - заявила посадовиця ЄС.

Державний секретар США Ентоні Блінкен у ході свого виступу наголосив, що численні країни світу сповнені огиди до скоєного президентом Росії, та наполіг, що заходи спрямовані проти Росії будуть продвжуватись доки "війна не закінчиться, доки сили Росії не вийдуть, українські люди не відновлять їхню незалежність, їхній суверенітет, та територіальну цілісність".

Як повідомляв "Голос Америки", раніше президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що щонайменше мільйон осіб покинули Україну та перетнули кордон з ЄС.

Напередодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що вірить у відновлення діалогу із Заходом. Лавров також назвав санкції "свого роду податком за незалежність Росії".