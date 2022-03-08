Блінкен в Естонії заявив про посилення міжнародних зусиль на підтримку України, покарання Росії

Заходи на підтримку України, посилення НАТО, покарання Росії за її агресію повинні посилюватись. Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив після зустрічі із міністеркою закордонних справ Естонії Евою-Марією Лійметс.

За словами Блінкена, такі зусилля необхідно зберігати та розвивати.

Як відзначив державний секретар США, саме над цим нині працюють США разом із союзниками по НАТО, країнами-партнерами, ЄС, та іншими країнами.

Між тим президент України повідомляє про численні міжнародні контакти, підтримку України міжнародною спільнотою. Так, сьогодні Володимир Зеленський повідомив про розмову із президентом Голландії, прем'єром Ізраїлю, прем'єром Люксембургу.

У четвер 10-го березня у Туреччині має відбутись зустрічі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.