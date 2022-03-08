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Блінкен в Естонії заявив про посилення міжнародних зусиль на підтримку України, покарання Росії
Заходи на підтримку України, посилення НАТО, покарання Росії за її агресію повинні посилюватись. Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив після зустрічі із міністеркою закордонних справ Естонії Евою-Марією Лійметс.
За словами Блінкена, такі зусилля необхідно зберігати та розвивати.
Як відзначив державний секретар США, саме над цим нині працюють США разом із союзниками по НАТО, країнами-партнерами, ЄС, та іншими країнами.
Між тим президент України повідомляє про численні міжнародні контакти, підтримку України міжнародною спільнотою. Так, сьогодні Володимир Зеленський повідомив про розмову із президентом Голландії, прем'єром Ізраїлю, прем'єром Люксембургу.
У четвер 10-го березня у Туреччині має відбутись зустрічі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.
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- Голос Америки
Президент США Джо Байден - про кроки щодо притягнення Росії до відповідальності. Наживо з перекладом українською
Президент США Джо Байден оголошує кроки щодо притягнення Росії до відповідальності за її неспровоковану та невиправдану війну проти України. Наживо з перекладом українською. Трансляція «Голосу Америки». Підписуйтесь на «Голос Америки. Українською» в Ютубі. Початок: 10:45 за Вашингтоном / 17:45 за Києвом.
Світовий банк затвердив понад 700 млн дол допомоги Україні
Світовий банк залучив 723 млн дол допомоги Україні, повідомляє установа. Зокрема правління Світового банку затвердило додаткову програму екстреної допомоги Україні обсягом 489 млн дол, включаючи 350 млн дол додаткового кредиту та надання гарантій на суму 139 млн дол. Також банк залучив грантове фінансування на 134 млн дол і супутнє фінансування обсягом 100 млн дол.
Допомога покликана допомогти із виплатами зарплат медпрацівникам, виплатою пенсій та фінансуванням соціальних програм для вразливих верств населення, повідомили в банку.
"Група Світового банку вживає швидких дій задля підтримки України та її народу перед лицем насильства і значної шкоди, якої завдає російске вторгнення, - заявив президент Світового банку Девід Мальпасс. - Група Світового банку підтримує народ України та регіону".
Мальпасс додав, що цей крок є першим у допомозі з подолання економічного впливу кризи.
Цю програму Світового банку фінансово підтримали Нідерланди та Швеція. Також до трастового фонду, що збирає кошти на підтримку України вже долучились такі країни як Велика Британія, Данія, Латвія, Литва та Ісландія. Японія також надає кошти для фінансування супутніх програм, мовиться у повідомленні.
Цього тижня МВФ також може розглянути екстрене фінансування для України обсягом 1,4 млрд дол, йдеться в заяві МВФ робочого рівня.
4 березня Європейський інвестиційний банк схвалив надання 668 млн євро фінансової підтримки України. Фінансування покликане допомогти із закупівлею їжі, медичних запасів та палива. Члени правління банку одноголосно засудили російську агресію проти України.
Захід обговорює нафтове ембарго - Росія погрожує припинити постачання газу
Заяви США та країн Європи про можливі санкцій щодо експорту російської нафти у відповідь на російську війну в Україні підштовхують міжнародні ціни на енергоносії і стали приводом погрозливих заяв з Москви.
Росія є другим у світі після Саудівської Аравії експортером нафти й нафтопродуктів.
Сполучені Штати, які є найбільшим у світі споживачем нафти, розглядають можливість відмови від закупівель цієї сировини з Росії і обговорюють координацію дій з європейськими союзниками.
Європейські лідери кажуть, що розуміють потребу зменшення залежності від російських енергоносіїв, але визнають, що не можуть відмовитися від них відразу.
Російський газ становить понад 40% газового імпорту ЄС, а нафта - 30%.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив 7 березня, що його «уряд впродовж місяців нагально працює з партнерами в ЄС і за межами, щоб розробити альтернативи для російської енергії. Але це не можна зробити за одну ніч».
Уряд впродовж місяців нагально працює з партнерами в ЄС і за межами, щоб розробити альтернативи для російської енергії. Але це не можна зробити за одну ніч.
Агентство Reuters, посилаючись на неназваного чільного американського посадовця, каже, що США можуть піти на односторонню відмову від купівлі російської нафти, не чекаючи на партнерів.
Reuters подає оцінки західних фахівців, які припускають, що повне ембарго на постачання російської нафти до світових ринків підштовхнуло б ціни з теперішнього рівня приблизно $125 - $140 до $200 за барель.
Російський заступник прем’єр-міністра Александер Новак заявив, що ембарго підштовхнуло б міжнародні ціни до $300 за барель.
«Зараз у світі нема можливості замістити 7 мільйонів барелів нафти (обсягів які експортує Росія)», - сказав Могаммад Баркіндо, генеральний секретар Організації країн експортерів нафти.
Новак також натякнув, що у відповідь на можливе європейське ембарго щодо російської нафти Москва може вдатися до таких дій як припинення постачання газу до Європи.
Ми у Великій Британії можемо діяти швидко, але рівні залежності відрізняються. Нам треба домогтися, щоб ми рухалися в одному напрямку, і ми всі поділяємо переконання про потребу цього просування. Я думаю, що саме це ви будете бачити.Борис Джонсон, прем’єр-міністр Великої Британії
Російська війна проти України призвела до різкого зростання цін на енергоносії у світі, і споживачі вже платять більше за обігрів помешкань і за заправку автомобілів, що у свою чергу також підвищує ціни харчових продуктів та інших товарів.
Західні політики попереджають своїх громадян, що деякі наслідки впроваджуваних проти Росії санкцій будуть відчутні для споживачів у багатьох країнах.
Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон вказав, що його країна споживає менше російського газу й нафти, тому може швидше просуватися до відмови від російських енергоносіїв, але він підкреслив важливість координації зусиль з союзниками.
«Я вважаю, що рівень залежності в країнах різний і нам треба усвідомлювати, що ви не можете просто за одну ніч припинити використання нафти і газу з Росії. Очевидно, що це може зробити не кожна країна. Ми у Великій Британії можемо діяти швидко, але рівні залежності відрізняються. Нам треба домогтися, щоб ми рухалися в одному напрямку, і ми всі поділяємо переконання про потребу цього просування. Я думаю, що саме це ви будете бачити», - сказав Джонсон 7 березня.
Уряди намагаються шукати альтернативи і цими днями надходили повідомлення про американські переговори з Венесуелою, яка до запровадження санкцій проти невизнаного Заходом венесуельського уряду була серед провідних експортерів нафти.
Потенційним постачальником нафтопродуктів на міжнародні ринки є Іран, але переговори про полегшення міжнародних санкцій проти іранського режиму у відповідь на гарантії Тегерану не розробляти атомну зброю затягуються зокрема через позицію російської сторони, оскільки Москва в межах тих домовленостей вимагає міжнародних гарантій свого захисту від санкцій.
Компанія Shell 8 березня оголосила, що припинить купувати нафту в Росії і назвала своєю помилкою придбання партії російської нафти минулими вихідними.
Компанія тепер каже, що закриє в Росії свої заправні станції і припинить там усю діяльність.
Shell та інша велика транснаціональна нафтова компанія BP ще раніше оголосили, що позбудуться своїх багатомільярдні інвестиції в Росії.
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