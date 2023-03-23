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Україна становить фундаментальний інтерес для США та глобальної безпеки - генерал Міллі
Стратегію Сполучених Штатів щодо України детально роз'яснив під час представлення бюджетних пропозицій у Палаті представників США голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.
У ході слухань 23 березня генерал Міллі отримав запитання від конгресмена-республіканця Маріо Діаз-Баларта щодо стратегії США стосовно підтримки України та відповів, що вона чітко озвучена президентом Джо Байденом. “Стратегічною метою є захист міжнародного порядку, встановленого глобально у 1945 році, - уточнив генерал Міллі. - Ми досягнемо цього, коли Україна залишатиметься вільною суверенною незалежною країною з усіма своїми територіями. Тоді ви знатимете, що цей порядок, заснований на правилах, захищено”.
За словами генерала, якщо світовий порядок не буде захищено, на той час, оборонні бюджети подвояться, бо "тоді йтиметься не про конкуренцію великих сил, а конфлікт великих сил, що стане надзвичайно небезпечним для всього світу”.
Боротьба України є екзистенційною для України і становить важливий національний інтерес, який є фундаментальним для Сполучених Штатів, європейської та глобальної безпеки.Марк Міллі
Боротьба України є екзистенційною для України і становить важливий національний інтерес, який є фундаментальним для Сполучених Штатів, європейської та глобальної безпеки, додав генерал Марк Міллі.
Конгресмен-республіканець Кріс Стюарт уточнював, чи стратегія щодо України включає звільнення Криму. Генерал Міллі відповів, що це є максималістичною метою, озвученою українським президентом публічно.
“Це мета, якої надзвичайно важко досягнути, - сказав Міллі. - Наше завдання полягає в тому, щоб допомогти Україні захистити себе. Сполучені Штати не воюють з Росією, навіть якщо вона намагається це подати саме так. Ми допомагаємо країні захищатися”.
Своєю чергою, під час слухань міністр оборони США Ллойд Остін подякував Конгресу “за неймовірну підтримку протягом року” та наголосив, що Україна завдяки західним має не лише системи озброєння та боєприпаси, необхідні для збереження ефективності на полі бою, але допомога від США “дозволяє також українцям інвестувати у майбутні можливості” для самооборони.
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Лідери ЄС схвалили спільні закупівлі боєприпасів для України
Лідери Європейського Cоюзу схвалили план відправки Україні мільйона артилерійських боєприпасів протягом наступних 12 місяців.
Міністри закордонних справ і оборони ЄС схвалили цей план на початку тижня, а лідери 27 країн-членів блоку дали своє політичне схвалення на саміті в Брюсселі 23 березня.
«Беручи до уваги інтереси безпеки й оборони всіх держав-членів, Європейська рада вітає домовленість щодо термінової доставки в Україну боєприпасів класу «земля-земля» й артилерійських боєприпасів, а також, за запитом, ракет, у тому числі шляхом спільних закупівель і мобілізації належного фінансування», – йдеться в заяві за підсумками зустрічі.
Лідери ЄС також повторили «своє рішуче засудження» агресивної війни Росії проти України, яка є «явним порушенням Статуту ООН», і наголосили на непохитній підтримці Європейським союзом незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.
«Росія має припинити свою агресію і негайно, повністю та беззастережно вивести всі свої сили з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів», – наголошується в заяві.
Лідери країн ЄС також наголосили, що Європейський союз залишається відданим збереженню і збільшенню колективного тиску на Росію, у тому числі шляхом можливих подальших обмежувальних заходів, і продовженню роботи над обмеженням ціни на нафту разом з партнерами.
Президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення подякував лідерам за ініціативу.
22 березня стало відомо, що Іспанія приєднується до угоди Європейського союзу зі спільної закупівлі боєприпасів для України. Таким чином, кількість країн Євросоюзу, які долучилися до спільної ініціативи, збільшиться до 18. Також до неї приєдналася Норвегія
Перший запуск ракети, надрукованої на 3D-принтері провалився
Ракета, майже повністю виготовлена з частин, надрукованих на 3D-принтері, здійснила перший запуск в середу ввечері, але впала через три хвилини польоту не досягнувши орбіти.
На борту випробувального польоту Relativity Space не було нічого, крім першого металевого виробу надрукованого на 3D-принтері шість років тому.
Стартап хотів вивести сувенір на орбіту заввишки 125 миль (200 кілометрів) на кілька днів, перш ніж увійти в атмосферу і згоріти разом із верхнім ступенем ракети.
Як виявилося, перший ступінь, після старту ракети зі космодрому на мисі Канаверал, відокремився, як було заплановано. Але верхній ступінь спалахнув, а потім вимкнувся та впав в Атлантичний океан.
Це третя спроба запуску з місця, де колись була ракетна установка. Раніше цього місяця Relativity Space прибула за півсекунди після запуску, двигуни ракети загорілись, а потім раптово вимкнулися.
Хоча верхній ступінь вийшов з ладу, і місія не вийшла на орбіту, «перші запуски завжди вражають, і сьогоднішній політ не став винятком», — сказала коментатор запуску Relativity Space Арва Тізані Келлі після запуску в середу.
Більшість 33-метрової ракети, включно з її двигунами, створено на величезному 3D-принтері компанії в Лонг-Біч, Каліфорнія.
Relativity Space повідомила, що металеві частини, надруковані на 3D-принтері, становлять 85% ракети під назвою Terran. Більші версії ракети матимуть ще більше, а також їх можна буде багаторазово використовувати для кількох польотів.
Інші космічні компанії також покладаються на 3D-друк, але деталі складають лише невелику частину їхніх ракет.
Заснована в 2015 році парою молодих аерокосмічних інженерів, Relativity Space привернула увагу інвесторів і венчурних капіталістів.
Відділ охорони здоров’я та науки Associated Press отримує підтримку від Науково-освітньої медіа-групи Медичного інституту Говарда Хьюза. AP несе повну відповідальність за весь вміст
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Угорщина не готова виконувати рішення про арешт Путіна
Угорщина не виконуватиме рішення Міжнародного кримінального суду і не затримуватиме президента Росії Володимира Путіна, якщо той в'їде в їхню країну, про це заявив глава адміністрації прем'єр-міністра країни Гергелі Гуляш.
Це попри те, що Угорщина підписала та ратифікувала Римський статут, на якому базується МКС.
За словами Гуляша, Римський статут не був вбудований в угорську правову систему.
“Ми можемо послатися на угорський закон і виходячи з цього, ми не можемо заарештувати президента Росії... оскільки статут МКС не був оприлюднений в Угорщині", - цитує слова Гуляша видання Reuters.
“Такі рішення не найвдаліші, вони ведуть у бік подальшої ескалації, а не до миру, це моя особиста суб’єктивна думка", – сказав посадовець, додавши, що угорський уряд «не сформував позиції» щодо ордера на арешт Путіна.
Напередодні Державний секретар США Ентоні Блінкен під час слухань у Конгресі США заявив, що заохотив би всі країни, які є членами Міжнародного кримінального суду, виконати ордер на арешт, виданий щодо президента Росії Володимира Путіна.
"Думаю, кожен, хто є стороною в суді, і має зобов’язання, повинен виконувати свої зобов’язання", — сказав Блінкен на слуханні у Комітеті з асигнувань Сенату.
Сполучені Штати не є стороною МКС. Після того, як суд видав ордер на арешт російського президента, президент США Джо Байден заявив, що вважає рішення МКС виправданим.
"Але я думаю, що це дуже вагома позиція. Він явно вчинив воєнні злочини", - додав президент США.
В статті використано матеріали Reuters
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«Нагадайте росіянам про Ягідне». Посол США в ОБСЄ про російські злочини і «денацифікацію» українців
Посол США в ОБСЄ заявив, що США вважають, що Росія здійснювала воєнні злочини в Україні і закликав Організацію з безпеки і співпраці в Європі використати можливості організації для того, щоб притягнути винних до відповідальності.
Під час виступу перед Постійною радою ОБСЄ у Відні у середу, 23 березня, посол Майкл Карпентер нагадав про останній звіт слідчої комісії ООН щодо України, у якому зазначається, що «російська влада вчинила широкий спектр порушень міжнародного права в галузі прав людини та міжнародного гуманітарного права в різних регіонах України, багато з яких становлять воєннні злочини».
«Сполучені Штати погоджуються з тим, що кілька категорій злочинів, скоєних Російською Федерацією в Україні, справді кваліфікуються як злочини проти людяності. Докази таких злочинів зараз каталогізовано численними НУО, урядами та міжнародними організаціями, включно зі, звичайно, ОБСЄ, а тепер також і ООН», – сказав посол.
Посол заявив, що недостатньо «звіту слідчої комісії ООН та того, що Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової за їхню відповідальність за незаконне переміщення або депортацію українських дітей, що було б кваліфіковано як військові злочини».
«Ми повинні продовжувати висвітлювати варварські дії Росії», – сказав Карпентер.
Він сказав, що ОБСЄ має задіяти інструменти організації, такі як Московський механізм, «щоб продовжувати викривати та документувати злочини Російської Федерації в Україні – а їх багато».
Згідно з положеннями ОБСЄ, в рамках Московського механізму, який затверджений 1991 року, експертні комісії надсилаються до держав-учасниць, щоб допомогти їм у вирішенні проблеми, пов'язаної з захистом прав людини.
Як повідомляв Голос Америки, "Московський механізм" було задіяно декілька разів з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
У рамках "Московського механізму" були розслідуванні способи ведення Росією війни та фіксації серйозних порушень міжнародного гуманітарного права та порушень прав людини в Україні, а також готувався огляд ситуації з правами людини в самій Росії.
«Ми не можемо мовчати» – посол Карпентер
Посол наголосив, що США міжнародна спільнота «не може мовчати» про ті злочини, які Росія скоює в Україні.
Карпентер нагадав про звіт Human Rights Watch, у якому «задокументовано те, що сили Російської Федерації зробили минулого року в маленькому селі Ягідне», на Донбасі, де російські сили зібрали 350 жителів громади, у тому числі 70 дітей, і загнали їх у підвал школи. Через тиждень, протягом якого людей не випускали з підвалу, «майже всі захворіли», а «десятеро літніх полонених померли».
За словами Карпентера, коли представники Росії говорять про «денацифікацію», їм потрібно нагадати про цей звіт.
«Наступного разу, коли російський делегат тут буде говорити про денацифікацію, згадайте про Ягідне, згадайте про це, щоразу, коли він використовує цей термін», – сказав посол.
Посол США нагадав і про удар про вокзалу в Краматорську, по драмтеатру в Маріуполі та про численні задокументовані випадки катувань, гендерного насильства, «відомими жертвами якого були жінки, чоловіки, хлопчики та дівчата віком від чотирьох до 82 років».
За словами посла, комісія дійшла висновку, що «такі систематичні тортури цілком можуть бути прирівняні до злочинів проти людяності».
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