Україна становить фундаментальний інтерес для США та глобальної безпеки - генерал Міллі

Стратегію Сполучених Штатів щодо України детально роз'яснив під час представлення бюджетних пропозицій у Палаті представників США голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

У ході слухань 23 березня генерал Міллі отримав запитання від конгресмена-республіканця Маріо Діаз-Баларта щодо стратегії США стосовно підтримки України та відповів, що вона чітко озвучена президентом Джо Байденом. “Стратегічною метою є захист міжнародного порядку, встановленого глобально у 1945 році, - уточнив генерал Міллі. - Ми досягнемо цього, коли Україна залишатиметься вільною суверенною незалежною країною з усіма своїми територіями. Тоді ви знатимете, що цей порядок, заснований на правилах, захищено”.

За словами генерала, якщо світовий порядок не буде захищено, на той час, оборонні бюджети подвояться, бо "тоді йтиметься не про конкуренцію великих сил, а конфлікт великих сил, що стане надзвичайно небезпечним для всього світу”.

Боротьба України є екзистенційною для України і становить важливий національний інтерес, який є фундаментальним для Сполучених Штатів, європейської та глобальної безпеки.

Боротьба України є екзистенційною для України і становить важливий національний інтерес, який є фундаментальним для Сполучених Штатів, європейської та глобальної безпеки, додав генерал Марк Міллі.

Конгресмен-республіканець Кріс Стюарт уточнював, чи стратегія щодо України включає звільнення Криму. Генерал Міллі відповів, що це є максималістичною метою, озвученою українським президентом публічно.

“Це мета, якої надзвичайно важко досягнути, - сказав Міллі. - Наше завдання полягає в тому, щоб допомогти Україні захистити себе. Сполучені Штати не воюють з Росією, навіть якщо вона намагається це подати саме так. Ми допомагаємо країні захищатися”.

Своєю чергою, під час слухань міністр оборони США Ллойд Остін подякував Конгресу “за неймовірну підтримку протягом року” та наголосив, що Україна завдяки західним має не лише системи озброєння та боєприпаси, необхідні для збереження ефективності на полі бою, але допомога від США “дозволяє також українцям інвестувати у майбутні можливості” для самооборони.