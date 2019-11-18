Повернення українських суден не можна вважати поступкою Росії напередодні зустрічі у Парижі – американські експерти

Захоплені Росією 25-го листопада 2018 року в Керченській протоці українські кораблі Нікополь, Бердянськ і Яни-Капу повертаються в Україну, повідомили у прес-службі Військово-морських сил.

Рішення про повернення кораблів та звільнення захоплених моряків було винесено Міжнародним трибуналом ООН 25 травня, а 7 вересня 2019 року 22 українські моряки і працівники СБУ повернулися в Україну в межах обміну утримуваних осіб.

Незважаючи на всі поступки та кроки до миру з боку Зеленського, не було поступок з боку Росії. Навпаки, тиск зростає

«Повернення Росією нелегально захоплених нею кораблів, яке вона довго відкладала, не може розглядатися як поступка. Насправді це фальшива інтерпретація, на яку не мають піддатися Захід та Україна», - говорить керівниця групи з вивчення Росії "Інституту дослідження війни" Наталія Бугайова.

На думку Бугайової, Росія не зробила будь-яких змістовних поступок напередодні саміту. До того ж «саміт ставить Росію в ситуацію модератора, коли вони є воюючою стороною». Бугайова попереджає, що Україна може опинитися в ситуації, коли вона «буде змушена йти на компроміс щодо свого суверенітету чи ризикувати бути зображеною як сторона, яка не хоче миру, що Росії вдається успішно робити до зустрічі».

Бугайова, натомість, вказує на ознаки посилення контролю Росії над своїми ставлениками, включаючи кроки з інтеграції залізниць, заходи спрямовані на інтеграцію банківської системи з Росією, демонстрацію сили під час військових навчань на українському кордоні.

Повернення українських кораблів мало давно статися.Ми побачимо, чи це передує більш щирому підходу з боку Росії щодо закінчення конфлікту, який вона підтримує на Донбасі

«Незважаючи на всі поступки та кроки до миру з боку Зеленського, не було поступок з боку Росії. Навпаки, тиск зростає. І я думаю, що Росія насправді у своїй інформаційній кампанії використовує та поширює точку зору про те, що Україні потрібні негайні результати у досягненні миру в середині країни, а також те, що Європа та США махнули рукою на Зеленського та Україну».

«Повернення українських кораблів мало давно статися (їх не мали взагалі захоплювати)», - прокоментував на прохання «Голосу Америки» колишній посол США в Україні, а нині експерт "Інституту Брукінгса" Стівен Пайфер. – Ми побачимо, чи це передує більш щирому підходу з боку Росії щодо закінчення конфлікту, який вона підтримує на Донбасі».

Посол Пайфер скептично ставиться до перспективи результату від зустрічі у Нормандському форматі, яка запланована на 9 грудня, але, говорить він, хотів би помилятися.

«Понад 5 років Кремль використовував триваючий конфлікт на Донбасі, щоб тиснути на Київ. Велике питання, чи готовий Путін зараз змінити курс і шукати угоду, яка влаштувала би усі сторони конфлікту, який Росія спричинила в Україні, домовленість, яка б вела до відновлення українського суверенітету».

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