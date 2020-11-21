Україна наближається до показника в 15 тисяч нових випадків COVID-19 на добу

В Україні третій день поспіль фіксують антирекорди захворюваності на COVID-19. За минулу добу 20-го листопада виявлено 14 580 нових випадків коронавірусної хвороби, повідомляє МОЗ.

За попередню добу 19 листопада було зафіксовано 14 575 нових випадків COVID-19, а за добу 18 листопада – 13 357 нових випадків.

У той час як Україна стрімко наближається до показника в 15 тисяч «ковідних» хворих на день, міністр охорони здоров’я Максим Степанов назвав нову цифру, за якої МОЗ вимагатиме повного локдауну: 30 тисяч хворих кілька діб підряд.

«Вітчизняна медична система може не витримати навантаження у разі, коли в країні певний період фіксуватиметься до 30 тисяч нових випадків COVID-19 на добу», - сказав Степанов в ефірі одного з телеканалів.

Раніше керівники країни заявляли про необхідність повної зупинки економіки при 9,5 тисячах нових хворих на добу, а відтак – при 15 тисячах.

Проте як пояснив головний лікар країни, кількість ліжок, готових прийняти хворих на ковід, зростає, тому й загроза колапсу медичної системи відсувається.

Субота і неділя 21-22 листопада – це вже другий вікенд, коли в Україні діє так званий «карантин вихідного дня». Попри критику щодо його запровадження, Максим Степанов далі покладає надії на «локдаун у вихідні» і пропонує зачекати щонайменше два тижні: мовляв, тоді й проявиться ефект від цього заходу, а захворюваність на COVID-19 піде на спад.

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