Україні виділено 1 776 000 доз вакцин AstraZeneca/Oxford у рамках першого раунду програми COVAX

Названі країни, які першими мають отримати вакцини в рамках програми COVAX. Відповідну заяву розміщено на сайті ЮНІСЕФ. Програма, яка впроваджується Всесвітньою організацією охорони здоров‘я і до якої входить також Україна, має на меті збільшити доступ 92 бідніших країн до вакцин від COVID-19. До переліку, увійшла і Україна.

Як відзначається, Україні виділено 1 776 000 доз вакцин AstraZeneca/Oxford, включно із вакцинами виробленими Serum Institute of India. У переліку також окремо згадуються 117 000 доз вакцини Pfizer-BioNTech, про постачання яких до України вже повідомлялось раніше.

Відзначається, що дані базуються на чинній інформації щодо наявності вакцин.

Надалі будуть публікуватись дані щодо "орієнтовних графіків поставок цих доз, які розбито на період лютий-березень та квітень-травень".

Раніше ЗМІ повідомили, що Гана стала першою країною світу, яка отримала 600 000 доз вакцин AstraZeneca вироблених Serum Institute of India.

У лютому прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про досягнення домовленості про поставку 2 000 000 доз вакцини виробництва Serum Institute of India.

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