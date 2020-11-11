Уряд України запровадив жорсткіший карантин плюс локдаун вихідного дня

Кабінет міністрів скасував адаптивний карантин і запровадив в Україні жорсткіші карантинні заходи. Обмеження, які досі діяли у зонах з "помаранчевим" рівнем епідеміологічної небезпеки, поширять на всю територію країни. На додачу оголошується локдаун у вихідні. Таке рішення Кабмін ухвалив 11 листопада.

Пояснюючи урядове рішення, прем'єр-міністр Денис Шмигаль послався на "експонентне зростання в Україні кількості захворілих на COVID-19", внаслідок чого суттєво збільшується навантаження на лікарні та українських лікарів.

У нас ковід розвивається ураганними темпами

Як він сказав, "Якщо нічого не зробити, уже 10-15 грудня... місць у лікарнях не буде навіть у коридорах".

Своєю чергою, міністр охорони здоров'я Максим Степанов на засіданні Уряду зауважив: "У нас ковід розвивається ураганними темпами". Відтак, за його словами, найкращим виходом із ситуації був би повний локдаун не менш ніж на 3 тижні.

Однак оскільки економіка України, як було сказано, повної зупинки не витримає, Уряд вирішив запровадити локдаун у вихідні дні.

Вже в найближчий вікенд відкритими залишаться лише продуктові крамниці, аптеки, ветеринарні аптеки, автозаправні станції, працюватиме транспорт. Натомість торгово-розважальні центри будуть зачинені; робота кафе і ресторанів допускається лише "на винос".

... нові обмеження неприємні та болісні для багатьох представників бізнес-спільноти, що зайняті у ресторанній, розважальній та культурній сферах

Як зауважив прем'єр Шмигаль, «Я розумію, що нові обмеження неприємні та болісні для багатьох представників бізнес-спільноти, що зайняті у ресторанній, розважальній та культурній сферах". Відтак Уряд, за його словами, готовий підтримати підприємців, зокрема, компенсувати частину зарплат у зв'язку з простоєм.

Нові карантинні заходи триватимуть, як передбачається, до кінця листопада.

А тим часом працівники сфери обслуговування, зокрема, ресторатори провели під Кабміном акцію протесту, вимагаючи відмовитись від "локдауну вихідного дня".

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