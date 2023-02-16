Україну випробовують і тестують, та вона щоразу на висоті - Камала Гарріс

Віце-президентка США Камала Гарріс, перебуваючи у Німеччині напередодні Мюнхенської безпекової конференції, проводить обговорення щодо подальшої відповіді світу на російське вторгнення в Україну.

“Україну випробовують і тестують, та вона щоразу на висоті” - написала Камала Гарріс у Twitter сьогодні.

Як повідомляв Голос Америки, віце-президентка США Камала Гарріс, державний секретар США Ентоні Блінкен, а також група сенаторів і конгресменів від обох провідних партій Сполучених Штатів цього тижня візьмуть участь у Мюнхенській безпековій конференції.

“Американський народ надихається цією неймовірною стійкістю. І ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно”, - запевнила Камала Гарріс.

Раніше міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін під час спільної прес-конференції із міністром оборони Естонії Ханно Певкуром у Таллінні заявив, що США та союзні країни роблять все можливе, щоб пришвидшити передачу Україні нової зброї на тлі очікувань нового наступу Росії навесні.

"Поки українці так сміливо борються за свій суверенітет, вони нагадують нам, що ми ніколи не повинні сприймати свободу як належне... Ми бачимо, наскільки українці сміливі, наскільки вони вмотивовані, що вони ніколи не віддадуть свою державу", - сказав Певкур.