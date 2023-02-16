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"Ніколи не запізно". США та союзники намагаються пришвидшити допомогу Україні на тлі наступу РФ - Остін
США та союзні країни роблять все можливе, щоб пришвидшити передачу Україні нової зброї на тлі очікувань нового наступу Росії навесні. Про це заявив міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін під час спільної прес-конференції із міністром оборони Естонії Ханно Певкуром у Таллінні.
"У питанні того, чи зможемо ми доставити Україні військову техніку вчасно - це те, над чим ми працюємо щодня. Техніка, яка надходитиме до театру бойових дій, - ми тренуємо роботі з нею військових", - сказав Остін.
Це боротьба України
Американський посадовець відповів на запитання журналістів про те, чи встигнуть союзники відправити ЗСУ всю необхідну техніку, щоб вона відіграла вирішальну роль для захисту України на тлі початку наступу Росії, як про це напередодні заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.
Остін нагадав: "Це боротьба України. Ми надамо всю підтримку, яку ми можемо, щоб вони мали найвищі шанси на успіх під час майбутнього наступу".
Поки українці так сміливо борються за свій суверенітет, вони нагадують нам, що ми ніколи не повинні сприймати свободу як належне
"Чи [допомога Заходу для Києва надійде] запізно? Ніколи не пізно, - сказав Певкур. - Допоки є надія, поки хтось стоїть на полі бою - є шанс виграти цю війну. І допоки ми, міжнародні партнери України, можемо надати українцям те, чого вони потребують, ми бачимо, наскільки українці сміливі, наскільки вони вмотивовані, що вони ніколи не віддадуть свою державу [...] - це не запізно і ніколи не буде запізно".
Глава Пентагону також відзначив роль Естонії у допомозі Україні, адже "навіть маленька країна може мати велике значення", і привітав інвестиції Таллінна у власну безпеку.
Глава Пентагону також підтвердив готовність США захищати країни Балтії у випадку нападу: "Ми єдині з вами у стримуванні та захисті від будь-якої загрози нашій спільній безпеці". Остін нагадав, що після початку повномасштабної війни Росії в Україні США відправили свої сили до Естонії вже наступного дня, а також виконали усі зобов'язання за статтею 5 статуту НАТО.
"Поки українці так сміливо борються за свій суверенітет, вони нагадують нам, що ми ніколи не повинні сприймати свободу як належне. Естонці розуміють це дуже добре, - додав Остін. - Й естонці знають, наскільки важливо для всіх країн підтримати вільну й суверенну Україну. Ви особисто пережили агресію Кремля й показали неймовірне лідерство у підтримці України зараз".
США та Естонія - серед найбільших країн-постачальників військової допомоги Україні
"США та Естонія - серед найбільших країн-постачальників військової допомоги Україні. США продемонстрували видатне лідерство і стратегічне передбачення від самого початку, - відзначив Певкур. - Поки США - це найбільший постачальник в абсолютних цифрах, Естонія - у відносних показниках. Як наслідок "Талліннської обіцянки" військова допомога Естонії для України нещодавно перевищила 1% нашого ВВП. Попри це, ми можемо й повинні робити більше".
Естонський міністр запропонував кілька кроків для союзників НАТО, щоб допомагати Україні ефективніше. По-перше, збільшити витрати на оборону країн до 2-2,5% ВВП, адже "можна давати більше, коли маєш більше", відзначив Певкур щодо потреби збільшити запаси зброї в Альянсі із тим, щоб після того надавати подальшу допомогу Києву.
можна давати більше, коли маєш більше
По-друге, зібрати силами міжнародної коаліції принаймні 100 мільярдів євро до кінця 2023 року. І по-третє, наполягає Певкур, ЄС має невідкладно підтримати оборону України із 1 мільйоном боєприпасів.
Естонський міністр подякував США за фінансову допомогу для посилення оборони країни та підтвердив намір Таллінна зміцнювати свою безпеку, витрачаючи на це 3% ВВП.
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«Ізраїль підтримає мирну ініціативу України в ООН», – глава МЗС Ізраїлю Елі Коен. Відео
«Ми збираємося надати та гарантувати до $200 млн для ізраїльського проекту в галузі охорони здоров’я та цивільної інфраструктури в Україні. Я був радий повідомити, що ми допоможемо Україні розробити розумну систему раннього попередження», – глава МЗС Ізраїлю Елі Коен
В інтересах США є швидка поразка Росії в Україні – експерти на слуханнях в американському Сенаті
Війна в Україні стала можливою через те, що Захід не поставився серйозно до порушення Росією світового порядку, встановленого після Другої світової війни, який спирався на недоторканність кордонів, вважають американські експерти.
Сполучені Штати, на їхню думку, повинні допомогти Україні відновити свою територіальну цілісність та завдати поразки Росії. Також Америка має взяти участь у створенні нового глобального безпекового механізму, який попередить війни, подібні до тієї, яка відбувається на території України в результаті російської агресії, вважають експерти, які у середу, 15 лютого, виступали перед американськими сенаторами.
Уже втретє США мусять втрутитися у конфлікт у Європі за останнє століття, тому що агресія Росії проти України порушила міжнародний порядок, встановлений після Другої світової війниФіона Гілл
Засідання Комітету з питань збройних сил Сенату Сполучених Штатів відбувалося на тлі зростаючих сумнівів щодо того, чи потрібно далі підтримувати Україну в її намаганні звільнити всю свою територію, чи намагатися знайти компроміс з Кремлем за столом переговорів.
Також у США, особливо у правих політичних колах, постійно лунають побоювання, що в конфлікті може дійти до ескалації і США можуть бути втягнуті у глобальний конфлікт через Україну.
Пояснюючи, чому Америка мусила підтримати Україну в її обороні проти Росії, Фіона Гілл, колишня чиновниця Ради національної безпеки США в адміністрації президента Дональда Трампа, сказала, що «вже втретє США мусять втрутитися у конфлікт у Європі за останнє століття, тому що агресія Росії проти України порушила міжнародний порядок, встановлений після Другої світової війни», і зараз відбувається зміна глобальної безпекової системи.
«Жоден із механізмів і практик Сполучених Штатів і Європи, створених для збереження миру після Другої світової війни та під час холодної війни не мав значного успіху в тому, щоб не допустити захоплення Росією Криму в 2014 році, чи намагання захопити Київ та решту територій України у 2022 році», – сказала Гілл, яка зараз є старшим науковим співробітником інституту Брукінгс.
На її думку, нинішня проблема в Європі полягає в необхідності «розробити більш довговічну систему регіональної безпеки, яка б стримала захоплення Росією територій в Україні, була сприйнята усіма європейцями та створила прецедент для активізації найбільшої низки міжнародних угод».
«Нам потрібно знайти формулу, яка не буде повністю залежати від військової та економічної потужності Сполучених Штатів або їхнього політичного керівництва, щоб забезпечити довгостроковий успіх», – сказала Фіона Гілл.
Допомога Україні веде не до ескалації, до стабілізації – Захайм
Роджер Захайм, Директор Президентського фонду та інституту Рональда Рейгана, некомерційної дослідницького організації у Вашингтоні, наголосив на слуханнях, що надання допомоги Україні не веде до ескалації.
«Протягом року, що минув, ми зрозуміли, що підтримка України військовим потенціалом, необхідним для захисту її суверенної території, не призводить до ескалації чи поширення. Натомість підтримка Заходу допомогла змінити поле бою, завдавши серйозної шкоди військовому потенціалу Росії та зменшивши – на даний момент – військові цілі Путіна. У майбутньому наша підтримка України танками, безпілотниками, літаками чи ракетами має бути спрямована на реалізацію контрнаступальної стратегії, яка зведе нанівець здобутки Росії та відновлює Україну», – сказав політолог.
Ми повинні перестати вимірювати наші зусилля у кількості надісланої зброї, а почали думати в стратегічному виміріРоджер Захайм
Для того, щоб не лише підтримати Україну, але і зміцнити власну обороноздатність, США повинні збільшити оборонний бюджет до 5% ВВП.
Відповідаючи на запитання сенаторів під час слухань, Захайм сказав, що в інтересах США є швидка поразка Росії в Україні.
«Ми повинні перестати вимірювати наші зусилля у кількості надісланої зброї, а почати думати в стратегічному вимірі – які є наші цілі, – сказав Захайм. – Наші цілі – стримати Путіна, бо досі його агресія не зустрічала опору – в Криму в 2014 році, чи в 2008 році в Грузії. Вперше зараз в Україні він зустрів опір, і ми маємо підтримати його до самого кінця».
Фіона Гілл сказала, що якщо не зупинити путінську Росію зараз в Україні, ескалація відбудеться – Росія буде загрожувати незалежності та територіальній цілісності інших країн, які вона вважає своїм «близьким зарубіжжям»: Молдови, Грузії, Казахстану.
Також, на думку Гілл, за війною в Україні уважно стежить Китай, який непрямо підтримує Росію, і зацікавлений у тому, щоб ця війна тривала якнайдовше, виснажувала ресурси Заходу, і щоб Україна, а разом з нею демократичний світ, не виграли у ній.
Експертка з Китаю Бонні Лін додала, що, проектуючи досвід Росії на свої плани щодо захоплення Тайваню, Китай прораховує, як довго США зможуть протистояти, захищаючи Тайвань. І, за підрахунками Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), у якому Лін є старшою науковою співробітницею з питань безпеки в Азії, запаси боєприпасів США у такому конфлікті буде вичерпано протягом двох тижнів. Це, на її думку, означає, що вже зараз потрібно подбати про збільшення виробництва зброї.
Члени Комітету з питань збройних сил Сенату Сполучених Штатів у середу закликали адміністрацію Байдена пришвидшити допомогу Україні як частину зусиль із забезпечення глобальної безпеки, а також подбати про збільшення фінансування на армію США.
Остін: Російські війська і надалі нестимуть багато втрат в Україні. Відео
«Росія продовжує додавати значну кількість військ в театр воєнних дій. Ці війська погано оснащені та погано натреновані. І через це вони несуть багато втрат. Ми очікуємо, що так буде і надалі», - заявив міністр оборони США Ллойд Остін.
- Голос Америки
Канцлер Німеччини Олаф Шольц в США говоритиме, як збільшити ціну агресії для Росії
Президент США Джо Байден очікує у Вашингтоні візиту канцлера Німеччини Олафа Шольца. Про це повідомила прес-секретарка Білого дому Карін Жан-П’єр.
З нагоди роковин вторгнення Росії в Україну лідери обговорять як поточні зусилля щодо підтримки України, так і покладання на Росію плати за її агресію.
Йтиметься і про зміцнення трансатлантичної безпеки, подальше співробітництво, зокрема в Індійсько-Тихоокеанському регіоні, включаючи спільну роботу над викликами, які створює Китай.
США активно підтримують Україну і очолюють Контактну групу з оборонної підтримки України, яка об'єднує більше 50 країн і опікується питаннями координації поставок зброї, боєприпасів, тощо.
Німеччина змінила свою політику щодо поставки зброї і нещодавно ухвалила рішення про постачання Україні важких бойових танків «Леопард-2», а також дала дозвіл іншим країнам передавати ці танки із власних запасів. Канцлер Німеччини Щольц засвідчує підтримку Україні і зокрема, сказав минулого місяця, що світ не повинен дозволити Путіну нав’язати свою волю, а неоімперська кампанія Росії не повинна досягти успіху.
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