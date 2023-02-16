"Ніколи не запізно". США та союзники намагаються пришвидшити допомогу Україні на тлі наступу РФ - Остін

США та союзні країни роблять все можливе, щоб пришвидшити передачу Україні нової зброї на тлі очікувань нового наступу Росії навесні. Про це заявив міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін під час спільної прес-конференції із міністром оборони Естонії Ханно Певкуром у Таллінні.

"У питанні того, чи зможемо ми доставити Україні військову техніку вчасно - це те, над чим ми працюємо щодня. Техніка, яка надходитиме до театру бойових дій, - ми тренуємо роботі з нею військових", - сказав Остін.

Це боротьба України

Американський посадовець відповів на запитання журналістів про те, чи встигнуть союзники відправити ЗСУ всю необхідну техніку, щоб вона відіграла вирішальну роль для захисту України на тлі початку наступу Росії, як про це напередодні заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Остін нагадав: "Це боротьба України. Ми надамо всю підтримку, яку ми можемо, щоб вони мали найвищі шанси на успіх під час майбутнього наступу".

Поки українці так сміливо борються за свій суверенітет, вони нагадують нам, що ми ніколи не повинні сприймати свободу як належне

"Чи [допомога Заходу для Києва надійде] запізно? Ніколи не пізно, - сказав Певкур. - Допоки є надія, поки хтось стоїть на полі бою - є шанс виграти цю війну. І допоки ми, міжнародні партнери України, можемо надати українцям те, чого вони потребують, ми бачимо, наскільки українці сміливі, наскільки вони вмотивовані, що вони ніколи не віддадуть свою державу [...] - це не запізно і ніколи не буде запізно".

Глава Пентагону також відзначив роль Естонії у допомозі Україні, адже "навіть маленька країна може мати велике значення", і привітав інвестиції Таллінна у власну безпеку.

Глава Пентагону також підтвердив готовність США захищати країни Балтії у випадку нападу: "Ми єдині з вами у стримуванні та захисті від будь-якої загрози нашій спільній безпеці". Остін нагадав, що після початку повномасштабної війни Росії в Україні США відправили свої сили до Естонії вже наступного дня, а також виконали усі зобов'язання за статтею 5 статуту НАТО.

"Поки українці так сміливо борються за свій суверенітет, вони нагадують нам, що ми ніколи не повинні сприймати свободу як належне. Естонці розуміють це дуже добре, - додав Остін. - Й естонці знають, наскільки важливо для всіх країн підтримати вільну й суверенну Україну. Ви особисто пережили агресію Кремля й показали неймовірне лідерство у підтримці України зараз".

США та Естонія - серед найбільших країн-постачальників військової допомоги Україні

"США та Естонія - серед найбільших країн-постачальників військової допомоги Україні. США продемонстрували видатне лідерство і стратегічне передбачення від самого початку, - відзначив Певкур. - Поки США - це найбільший постачальник в абсолютних цифрах, Естонія - у відносних показниках. Як наслідок "Талліннської обіцянки" військова допомога Естонії для України нещодавно перевищила 1% нашого ВВП. Попри це, ми можемо й повинні робити більше".

Естонський міністр запропонував кілька кроків для союзників НАТО, щоб допомагати Україні ефективніше. По-перше, збільшити витрати на оборону країн до 2-2,5% ВВП, адже "можна давати більше, коли маєш більше", відзначив Певкур щодо потреби збільшити запаси зброї в Альянсі із тим, щоб після того надавати подальшу допомогу Києву.

можна давати більше, коли маєш більше

По-друге, зібрати силами міжнародної коаліції принаймні 100 мільярдів євро до кінця 2023 року. І по-третє, наполягає Певкур, ЄС має невідкладно підтримати оборону України із 1 мільйоном боєприпасів.

Естонський міністр подякував США за фінансову допомогу для посилення оборони країни та підтвердив намір Таллінна зміцнювати свою безпеку, витрачаючи на це 3% ВВП.