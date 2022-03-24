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Байден: НАТО має намір притягнути Росію до відповідальності за розв'язану війну
У четвер Білий дім поширив заяву президента США Джо Байдена у зв'язку з екстреним самітом НАТО у Брюсселі.
"Cьогодні, через місяць з того часу, коли Росія почала нічим не спровоковане і нічим не виправдане вторгнення в Україну, лідери НАТО зустрілись щоб підтвердити свою рішучу підтримку українського народу і нашу рішучість притягнути Росію до відповідальності за (розв'язану) нею жорстоку війну і підтвердити нашу відданість зміцненню НАТО" , - зазначається у заяві.
Президент Байден, зокрема підкреслив: «Ми мали честь вислухати безпосередньо президента Зеленського, і ми, як і раніше, підтримуватимемо його самого та його уряд, надаючи (Україні) значну допомогу, яка тільки зростатиме, для боротьби з російською агресією та захистом права України на самооборону».
Як зазначається у заяві, за останні кілька тижнів США оголосили про новий пакет допомоги Україні у сфері оборони на суму 1 мільярд доларів, що включає постачання Україні зенітних систем, протитанкової зброї, безпілотників та мільйонів патронів.
Білий Дім вітає кроки союзників по НАТО щодо підтримки України в оборонній сфері. «Ми разом збираємося визначити, які додаткові озброєння, включно із системами ППО, слід направити Україні», – йдеться у заяві.
Президент Байден наголошує, що лідери країн НАТО «обговорили роботу щодо зміцнення колективної оборони НАТО, особливо на східному фланзі».
«Північноатлантичний альянс сильний і згуртований як ніколи. Відразу після вторгнення Росії в Україну ми задіяли оборонні плани НАТО та Сили швидкого реагування НАТО. Сполучені Штати перекинули до Європи тисячі військовослужбовців та додаткову військову техніку. Ми також вітаємо ті додаткові сили, які перекинули наші союзники», – заявив президент США.
У заяві повідомляється, що лідери НАТО «заявляють про створення 4 нових груп військ НАТО – у Словаччині, Румунії, Болгарії та Угорщині. Як відзначається, це є сигналом, що країни НАТО мають намір спільно захищати територію Альянсу.
До наступного саміту НАТО, запланованого на червень, планується розробити виділення додаткових військ та засобів для посилення оборони Альянсу.
У заяві також наголошується, що країни НАТО «мають прийняти нову, оновлену стратегічну концепцію оборони, щоб гарантувати готовність… відповісти на будь-який новий виклик на тлі дедалі більших загроз у сфері безпеки».
У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки".
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Білл Браудер: Резерв санкційного тиску на Путіна ще не вичерпаний
Радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван заявив у вівторок, 22 березня, про те, що США і союзники пізніше цього тижня оголосять про нові санкції проти Росії за її вторгнення в Україну. На сьогодні, за даними аналітичної компанії Castellum.ai, проти Росії запроваджено близько семи тисяч санкцій, з них 4352 – після 22 лютого. Переважна більшість з цих санкцій – індивідуальні (3915 з тих, що запроваджені після 22 лютого).
«Я вважаю, що санкції, які ЄС, США, Канада, Великобританія, Австралія запровадили проти Росії є безпрецедентними. Це вийшло далеко за межі моїх очікувань. Протягом останнього десятиліття де тільки міг я кричав, що Путін - злочинець, його потрібно стримувати, його треба покарати. Але ніхто не хотів цього чути», - говорить Біл Браудер, засновник фонду Hermitage Capital Management в ексклюзивному інтерв’ю «Голосу Америки».
З середини 90-х до 2005-го, Браудер працював в Росії, де очолюваний ним фонд був одним з найбільших інвесторів у російську економіку. Після арешту та смерті у в’язниці юриста Сергія Магнітського, Браудер перетворився на особистого ворога Володимира Путіна, просуваючи персональні санкції проти російських корупціонерів та порушників прав людини в усьому світі.
«США зробили практично все можливе, щоб запровадити санкції проти всіх частин російської економіки, що з часом матиме руйнівний вплив», – сказала Анжела Стент, професорка Джорджатунівського Університету в інтерв’ю CNN.
Браудер погоджується з нею лише частково.
«В принципі - так, але на практиці ще є можливі санкції. Ми відключили від SWIFT 70 відсотків банків, а можна - 100 відсотків. Ми санкціонували десь від десятка до двох десятків російських олігархів, які тримають гроші Путіна. Могли б санкціонувати сотню з них. Також Сполучені Штати могли б стати жорсткішими щодо американських компаній, які ведуть бізнес в Росії».
Також Браудер пропонує новий, оригінальний тип санкцій, який може допомогти знайти та заарештувати активи олігархів, одночасно зменшивши тиск на урядові структури із їх пошуку.
«Я пропонував урядам створити новий закон або внести поправку до закону про санкції, яка вимагає від західних спеціалістів, бухгалтерів, юристів тощо, якщо вони працюють з особами, що знаходяться під санкціями, повідомляти уряду про створені ними структури під загрозою покарання, якщо вони цього не зроблять. Тоді кожен з них стає викривачем цих активів».
У США існує критика щодо запровадження широких санкцій проти секторів російської економіки, які найбільше б’ють по звичайних росіянах.
У запитаннях і відповідях з виданням «Атлантик» Ніколас Малдер, професор Корнельського університету, піддав сумніву ефект санкцій на зміну міжнародної ситуації. Санкції, на його думку, можуть призвести лише до руйнування російського суспільства. Також він розкритикував їх з моральної точки зору.
«Якщо ми розпочнемо політику, засновану на ідеї, що погані уряди та їхні люди є єдиним цілим, то ми вдаємося до способу мислення, який дуже близький до того, як ультранаціоналісти та фашисти бачать світ», – сказав Малдер.
Браудер говорить, що росіяни теж є жертвами Володимира Путіна, хоча й не в такій мірі як українці. А можливість використовувати лише індивідуальні санкції вже себе вичерпала.
«Краще б цього не було, але я не знаю, як можна позбавити ресурсу військову машину Путіна, не завдавши страждань людям в Росії. Немає іншого способу».
На його думку, лише увесь тиск санкцій разом може позбавити Володимира Путіна фінансової можливості продовжувати вести війну в Україні.
«Війна коштує йому мільярд або два мільярди доларів на день. І це за умов, коли в нього немає фінансового резерву на війну. Він думав, що в нього буде 640 мільярдів доларів в Центральному банку. І раптом 350 мільярдів з них заморожені. А також – велика частка золотого резерву. Він думав, що заховав гроші в офшорах на рахунках олігархів, а раптом їх заморожують. Він думав, що у нього є гроші російської економіки, але, за прогнозами, російська економіка в цьому році скоротиться на 30 відсотків, що еквівалентно Великій депресії в Америці».
Більше про санкції, які запроваджує світ, аби змусити Путіна зупинити війну, та про перспективи використання заморожених російських активів для відбудови України та компенсацій постраждалим – дивіться в інтерв’ю.
США заявили, що планують прийняти до 100 000 біженців з України, виділять мільярд на гуманітару допомогу
Сполучені Штати Америки приймуть до 100 000 українців та інших вимушено переміщених осіб, які тікають від війни в Україні. Про це у четвер повідомив Білий дім.
Як повідомляють ЗМІ, США планують використати програми возз'єднання родин, прийому біженців, імміграційні та неімміграційні візи, та ін. інструменти.
США також повідомляють про виділення додатково мільярда доларів на гуманітарну допомогу біженцям з України у сусідніх із нею країнах.
"Ці кошти нададуть продукти харчування, прихисток, чисту воду, медикаменти та інші види допомогу", - відзначає Білий дім.
За результатами опитування YouGov оприлюдненого на початку місяця, у США, 54% опитаних підтримують прийом біженців з України Америкою.
США також додатково виділять 320 мільйонів доларів на захист демократії та прав людини Україні та країнам-сусідам. Частиною цієї ініціативи стане підтримка зусиль щодо документації та збереження доказів потенційних воєнних злочинів скоєних в Україні.
Пріоритетам допомоги США Україні та регіону також названо захист дітей та вразливих груп, посилення системи охорони здоров'я, захист глобальною продуктової безпеки.
"Ми залишаємося відданими тому, щоб гарантувати, що постраждалі від агресії президента Путіна, особливо вразливі групи такі як жінки, діти, лесбійки, геї, бісексуали, трансгендери та інтерсекси (ЛГБТКІ+), та люди з особливими потребами, мали доступ до їжі, чистої води, прихистку, та медичного догляду. На додачу до допомоги людям, які потребують допомоги, всередині України, ми підтримуємо зусилля сусідів України та ЄС прийняти та розмістити мільйони біженців. І ми виконаємо свою частку, щоб привітати українців у США", - відзначає заява Білого дому.
Повідомляється, що з початку війни Україну залишили щонайменше 3,5 мільйона осіб.
Як заявив 20-го березня Верховний комісар ООН з питань біженців Філіппо Гранді, 10 мільйонів людей вже стали або біженцями з України, або вимушеними переселенцями всередині країни.
"Ті хто ведуть війну будь-де у світі несуть відповідальність і за страждання цивільних, які вимушені тікати із своїх будинків", - твітував Гранді.
У статті використано матеріали Reuters, NPR, AP.
Білл Браудер: Резерв санкційного тиску ще не вичерпаний. Інтерв'ю
Білий дім повідомив про розмову президента США та генсека НАТО перед початком саміту Альянсу
Президент США Джо Байден зустрівся із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом перед початком саміту НАТО у Брюсселі. Про це повідомляє Білий дім.
"Вони обговорили єдність та силу альянсу та поточні зусилля НАТО щодо стримування та захисту проти будь-якої агресії, та привітали підтримку уряду та народу України з боку союзників по НАТО", - відзначає повідомлення.
Як повідомляв "Голос Америки", раніше президент України Володимир Зеленський, звертаючись до учасників саміту НАТО заявив, що Україна почуває себе "у «сірій зоні» між Заходом і Росією".
"Щоб рятувати людей і наші міста, Україні потрібна військова допомога – без обмежень, як без обмежень Росія застосовує проти нас увесь свій арсенал", - наголосив він.
Напередодні саміту посолка США у НАТО Джуліанна Сміт заявила, що на саміті лідери Альянсу засудять дії Путіна в Україні, будуть шукати шляхи додатково підтримати Україну безпековою та гуманітарною допомогою, та обговорюватимуть посилення оборони та стримування.
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