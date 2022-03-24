Байден: НАТО має намір притягнути Росію до відповідальності за розв'язану війну

Радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван заявив у вівторок, 22 березня, про те, що США і союзники пізніше цього тижня оголосять про нові санкції проти Росії за її вторгнення в Україну. На сьогодні, за даними аналітичної компанії Castellum.ai, проти Росії запроваджено близько семи тисяч санкцій, з них 4352 – після 22 лютого. Переважна більшість з цих санкцій – індивідуальні (3915 з тих, що запроваджені після 22 лютого).

«Я вважаю, що санкції, які ЄС, США, Канада, Великобританія, Австралія запровадили проти Росії є безпрецедентними. Це вийшло далеко за межі моїх очікувань. Протягом останнього десятиліття де тільки міг я кричав, що Путін - злочинець, його потрібно стримувати, його треба покарати. Але ніхто не хотів цього чути», - говорить Біл Браудер, засновник фонду Hermitage Capital Management в ексклюзивному інтерв’ю «Голосу Америки».

З середини 90-х до 2005-го, Браудер працював в Росії, де очолюваний ним фонд був одним з найбільших інвесторів у російську економіку. Після арешту та смерті у в’язниці юриста Сергія Магнітського, Браудер перетворився на особистого ворога Володимира Путіна, просуваючи персональні санкції проти російських корупціонерів та порушників прав людини в усьому світі.

«США зробили практично все можливе, щоб запровадити санкції проти всіх частин російської економіки, що з часом матиме руйнівний вплив», – сказала Анжела Стент, професорка Джорджатунівського Університету в інтерв’ю CNN.

Браудер погоджується з нею лише частково.

«В принципі - так, але на практиці ще є можливі санкції. Ми відключили від SWIFT 70 відсотків банків, а можна - 100 відсотків. Ми санкціонували десь від десятка до двох десятків російських олігархів, які тримають гроші Путіна. Могли б санкціонувати сотню з них. Також Сполучені Штати могли б стати жорсткішими щодо американських компаній, які ведуть бізнес в Росії».

Також Браудер пропонує новий, оригінальний тип санкцій, який може допомогти знайти та заарештувати активи олігархів, одночасно зменшивши тиск на урядові структури із їх пошуку.

«Я пропонував урядам створити новий закон або внести поправку до закону про санкції, яка вимагає від західних спеціалістів, бухгалтерів, юристів тощо, якщо вони працюють з особами, що знаходяться під санкціями, повідомляти уряду про створені ними структури під загрозою покарання, якщо вони цього не зроблять. Тоді кожен з них стає викривачем цих активів».

У США існує критика щодо запровадження широких санкцій проти секторів російської економіки, які найбільше б’ють по звичайних росіянах.

У запитаннях і відповідях з виданням «Атлантик» Ніколас Малдер, професор Корнельського університету, піддав сумніву ефект санкцій на зміну міжнародної ситуації. Санкції, на його думку, можуть призвести лише до руйнування російського суспільства. Також він розкритикував їх з моральної точки зору.

«Якщо ми розпочнемо політику, засновану на ідеї, що погані уряди та їхні люди є єдиним цілим, то ми вдаємося до способу мислення, який дуже близький до того, як ультранаціоналісти та фашисти бачать світ», – сказав Малдер.

Браудер говорить, що росіяни теж є жертвами Володимира Путіна, хоча й не в такій мірі як українці. А можливість використовувати лише індивідуальні санкції вже себе вичерпала.

«Краще б цього не було, але я не знаю, як можна позбавити ресурсу військову машину Путіна, не завдавши страждань людям в Росії. Немає іншого способу».

На його думку, лише увесь тиск санкцій разом може позбавити Володимира Путіна фінансової можливості продовжувати вести війну в Україні.

«Війна коштує йому мільярд або два мільярди доларів на день. І це за умов, коли в нього немає фінансового резерву на війну. Він думав, що в нього буде 640 мільярдів доларів в Центральному банку. І раптом 350 мільярдів з них заморожені. А також – велика частка золотого резерву. Він думав, що заховав гроші в офшорах на рахунках олігархів, а раптом їх заморожують. Він думав, що у нього є гроші російської економіки, але, за прогнозами, російська економіка в цьому році скоротиться на 30 відсотків, що еквівалентно Великій депресії в Америці».

Більше про санкції, які запроваджує світ, аби змусити Путіна зупинити війну, та про перспективи використання заморожених російських активів для відбудови України та компенсацій постраждалим – дивіться в інтерв’ю.