Актуально
Білий дім повідомив про розмову президента США та генсека НАТО перед початком саміту Альянсу
Президент США Джо Байден зустрівся із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом перед початком саміту НАТО у Брюсселі. Про це повідомляє Білий дім.
"Вони обговорили єдність та силу альянсу та поточні зусилля НАТО щодо стримування та захисту проти будь-якої агресії, та привітали підтримку уряду та народу України з боку союзників по НАТО", - відзначає повідомлення.
Як повідомляв "Голос Америки", раніше президент України Володимир Зеленський, звертаючись до учасників саміту НАТО заявив, що Україна почуває себе "у «сірій зоні» між Заходом і Росією".
"Щоб рятувати людей і наші міста, Україні потрібна військова допомога – без обмежень, як без обмежень Росія застосовує проти нас увесь свій арсенал", - наголосив він.
Напередодні саміту посолка США у НАТО Джуліанна Сміт заявила, що на саміті лідери Альянсу засудять дії Путіна в Україні, будуть шукати шляхи додатково підтримати Україну безпековою та гуманітарною допомогою, та обговорюватимуть посилення оборони та стримування.
Всі новини дня
Потьомкінська біржа - в Білому домі прокоментували поновлення торгів в Москві
Росія поновила торги на Московській фондовій біржі в четвер. Біржа була зачиненою майже місяць, після початку військової агресії Росії проти України, яке спричинило різке падіння цін на акції російських компаній.
Торги відкрились лише на кілька годин за значних обмежень. Коротка торгова сесія у вівторок позначилась зростанням цін на акції на 9%, пише Fox News.
"Шарадою" та "Потьомкінським відкриттям ринку" назвав сесію заступник радника з нацбезпеки США Даліп Сінгх.
"Росія тримала ринки закритими майже місяць і після цього дозволила торги лише 15% акцій в лістингу, іноземцям заборонено продавати акції і "короткий" продаж загалом заборонено", - йдеться в заяві Сінгха. Він вказав також на декларований намір Росії за урядові кошти підтримувати ціну на акції компаній.
"Це не справжній ринок і не стійка модель, що лише підкреслює ізоляцію Росії від глобальної фінансової системи", - додав він. Сінгх підкреслив, що США, союзники та партнери продовжить вживати заходи, щоб і надалі ізолювати Росію, якщо та продовжуватиме війну проти України.
"Назад в СРСР". Так відреагувала на відкриття роботи Московської фондової біржі економістка Міжнародного інституту фінансів США Еліна Рібакова.
"Немає "короткого" продажу, не дозволено замовлення від іноземних інвесторів. За псевдоринками FX, EQ, FI буде звітність про псевдоінфляцію та псевдобезробіття. Назад до СРСР", - написала Рібакова у Twitter.
Відкриття торгів дозволило збагатитись 10-м російським олігархам, на тлі санкцій та інших обмежень, що проти них діють, пише Сесіль Вануччі для Bloomberg. Владімір Потанін, Геннадій Тімченко, Леонід Міхельсон отримали в четвер більш ніж по мільярду доларів, зазначає аналітик. Загалом торги було дозволено для акцій 33 компаній і пов'язані з ними особи отримали 8,3 млрд дол до своїх статків, йдеться в статті.
Тимчасом, світові біржі продовжують блокувати торги акціями великої кількості російських компаній. Лондонська фондова біржа з 3 березня заборонила торги акціями 28 компаній, пов'язаних з Росією. На біржах США торгівлю акціями російських компаній припинено з 28 лютого повідомляє Yahoo Finance.
В статті використано інморацію Fox News, Bloomberg, Yahoo Finance.
Зеленський до НАТО: "Україні потрібна військова допомога – без обмежень"
Керівники держав НАТО, Європейського Союзу та Групи 7 зібралися 24 березня у Брюсселі, щоб узгодити подальші дії у відповідь на російську війну в Україні.
Українські лідери і зокрема президент Володимир Зеленський закликають надати військову допомогу українські армії і тиснути на Росію санкціями та іншими методами, щоб покласти край російському вторгненню, що супроводжується кривавими боями, руйнівними бомбардуваннями українських міст і жертвами серед цивільних.
НАТО ще належить показати, що Альянс може зробити для порятунку людей. Показати, що це справді найпотужніше оборонне обʼєднання у світі. І світ чекає. І Україна дуже чекає.
Росія, як виглядає, не змогла швидко досягти своєї мети - підкорити Україну, але президент Путін досі не подає ознак готовності до компромісу і наполягає на своїх ультиматумах, виконання яких фактично означало б капітуляцію Києва і розчленування української держави.
Президент Зеленський перед початком брюссельських самітів сказав, що очікує “серйозних кроків”, повторивши заклики захистити Україну з неба і поскаржившись, що Захід не надає літаки, сучасні системи протиповітряного захисту, танки і зброю проти кораблів.
“На цих самітах ми побачимо, хто наш друг, хто наш партнер, а хто нас продав і зрадив”, - сказав Зеленський.
Промовляючи з допомогою відеозв'язку до учасників саміту НАТО український керівник поскаржився, що Україна почуває себе "у «сірій зоні». Між Заходом і Росією".
"Щоб рятувати людей і наші міста, Україні потрібна військова допомога – без обмежень. Як без обмежень Росія застосовує проти нас увесь свій арсенал", - наголосив він.
Радник українського президента Андрій Єрмак цього тижня заявив, що для того, аби Україна могла не лише стримувати російський наступ, але й вигнати загарбників, українським військам потрібна міжнародна допомога не тільки так званою оборонною, а й наступальною зброєю, зокрема ракетами середнього радіусу дії.
Україна наполегливо просить НАТО допомогти захистити українське небо від російських ракет і бомбардувальників, які методично руйнують українські міста, навіть ті, які розташовані далеко від зони активних бойових дій.
Президент Зеленських скористався однією зі своїх промов, щоб звернутися з закликом до людей в різних країнах світу виходити на демонстрації і нагадати про місяць, який минув від початку цього російського вторгнення в Україну.
Згідно з попередніми оцінками в Україні вже загинули тисячі людей і приблизно 10 мільйонів українців стали біженцями - понад 2 мільйони з них були змушені перейти кордони до сусідніх країн: Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ напередодні сказав, що саміт має схвалити збільшення військової присутності у східних країнах альянсу та обговорить подальшу збройну допомогу Україні.
Нові бойові з'єднання країн НАТО мають бути відряджені до Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини.
Очікують, що на зустрічах американського президента Джо Байдена з керівниками країн Європейського Союзу та Групи-7, йтиметься про узгодження санкційного тиску на Росію та про координацію військової та економічної і гуманітарної допомоги Україні.
Питання додаткової допомоги Україні стане предметом обговорення на саміті НАТО - деталі. Відео
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum