Генпрокурор України "категорично спростував", що Україна платила за зустріч Порошенка і Трампа

«Адміністрація президента категорично спростовує будь-які фінансування зустрічі» Петра Порошенка з Дональдом Трампом, заявив в ефірі програми «Голосу Америки» «Час-Тайм» генеральний прокурор України Юрій Луценко. Раніше в середу британська телерадіомовна компанія ВВС, посилаючись на джерела в Києві, поширила інформацію про те, що Україна платила за зустріч.

«Мені дуже шкода, що останнім часом навіть дуже солідні західні видання не користуються принципом збалансованої інформації і не намагаються дізнатися точку зору сторони, про яку вони пишуть, – підкреслив Юрій Луценко. – Про запитання про зустріч пана Порошенка і пана Трампа адміністрація президента України вже дала обґрунтовану відповідь. Інформація, поширена BBC в цій заяві, визнана недостовірною, і адміністрація президента категорично спростовує будь-які фінансування зустрічі двох глав держав».

Він також повідомив, що Україна запропонувала Мюллеру сприяння у розслідуванні справи, в якій фігурує Манафорт:

«З мого боку, я можу заявити, що спекуляції навколо так званого замороження справи Манафорта, котрі лунали вже від американського провідного видання, а тепер і британської служби, також повністю не відповідають дійсності.

Дійсно, Генеральна прокуратура України має провадження, в яких фігурує пан Манафорт. Ми провели низку слідчих дій і щонайменше 4 рази запросили міжнародної правової допомоги від американських колег, яку ми отримали.

Більше того, ми отримали інформацію, що саме наша інформація була витребувана спецпрокурором Мюллером восени минулого року, і з тих пір, звичайно, це слідство ведеться виключно силами цього спеціально створеного підрозділу.

Тим не менше, я, як генеральний прокурор України в лютому поточного року звернувся через посольство Сполучених Штатів Америки до спецпрокурора Мюллера з пропозицією повного сприяння у цій справі аж до створення спільної групи розслідування.

Наразі ми зробили все можливе, щоб ця справа і в нас, і в наших американських колег, розслідувалась згідно з чинним законодавством, у тому числі міжнародними конвенціями», – підсумував генеральний прокурор України.

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