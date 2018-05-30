Україна переграла Путіна, чи саму себе - на Заході відреагували на інсценування смерті Бабченка

На Заході повідомлення про інсценування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка викликали суперечливу реакцію.

"Україна переграла Путіна, А ТАКОЖ в процесі схопила як замовного вбивцю, так і особу, яка замовила напад на Бабченка", - пише колишній радник Гілларі Клінтон американець українського походження Адам Пархоменко.

Інші оглядачі вважають, що інсценування стало "подарунком" для російської пропаганди і вказують на ускладнення, які можуть виникнути в доведенні провини тих, хто планував замах, а також на зменшення довіри до повідомлень про ризики для журналістів, яка є важливою для захисту прав журналістів в майбутньому.

Дослідник російської організованої злочинності Марк Ґалеотті так відреагував на повідомлення про інсценування: "Тож, Бабченко, насправді, живий. Це - чудово, але може і зіграти злий жарт:

1. Наступного разу у випадку вбивства, Росія зможе грати в гру "звідки ви знаєте, що це правда?"

2. Нам сказали, що "вбивцю" впіймали. Почекайте на захист з використанням аргументу про заманювання у пастку?"

Це – подарунок для російського ТБ, переконаний Алек Лунь, кореспондент The Telegraph в Москві, наводячи оцінку російським телебаченням повідомлення про інсценування загибелі Бабченка.

"Провокація та цирк. Звичайно, вони звинувачують Росію навіть без слідства", - Це – подарунок для державного телебачення Росії", - написав журналіст у Twitter.

"Не можу вирішити, чи це найбільш блискуча, чи дивовижно недоумкувата річ, яку я коли-небудь чув. Думаю, це обидві. Це на рівні з хлопцем з Гватемали, який підлаштував власне вбивство, щоб сказати, немов, це хтось інший зробив", - наголосив Макс Седдон, російський кореспондент FT.

Такі дії спецслужб України можуть негативно вплинути на безпеку журналістів в світі, попереджає кореспондент Channel 4 Ліндсі Гілсум.

"Тепер, кожного разу, коли вбиватимуть журналіста, відповідальні за вбивство випускатимуть ботів та пропагандистів, щоб сказати, що це несправжня новина. Дякуючи Службі безпеки України. Це справді корисно для всіх, хто турбується про безпеку журналістів", - саркастично зазначила журналіст у Twitter.

"Іронія в інсценуванні смерті російського журналіста і омані світової преси, що призвело до появи тисяч неправдивих повідомлень по всьому світові, в тому, що це застосовується проти країни, яку звинувачують в створенні неправдивих медіа... ", - написав у Twitter письменник з Шотландії Дейвід Відечетте.

Дивіться також: ​Час-Тайм. Брифінг на тему України в Раді Безпеки ООН