Українська податкова має змінити саму філософію роботи - рекомендації дослідника King's College London

У Польщі податкова орієнтується не на закладені у бюджет нормативи, а на забезпечення дотримання податкового законодавства

Ефективність та прозорість податкової системи в Україні могли би значно зрости за умови зміни орієнтирів оцінки роботи податківців. Таку думку Марк Беренсон, старший лектор Королівського коледжу в Лондоні, директор Інститут Росії у цьому закладі, озвучив в інтерв'ю блогу UkeTube, який представляє оригінальні інтерв'ю із західними експертами, дослідниками України.

У березні було опубліковано дослідження Беренсона "Податки та довіра: від примусу до культури дотримання закону у Польщі, Росії та Україні".

"Держава щороку отримує бюджет, який визначає рівень притоку до бюджету, необхідний державі, і те, як вона планує витрачати ці кошти. Це майже наказ податковим органам щодо того, скільки їм необхідно зібрати для того, щоб задовольнити закладені у бюджет вимоги. Ці вимоги з національного рівня подрібнюють до рівня областей - міст - районів - і так далі. В результаті кожен податківець у податковій службі отримує план, вимоги або ж ціль щодо того, скільки грошей він має зібрати на квартал, або на рік", - поділився своїми враженнями від принципу роботи податкової в Україні дослідник.

Наявність "плану виробітку" у податківців призводить до того, що під кінець звітного періоду вони докладають додаткових зусиль, щоб виконати норму

Податкова реформа вважається одним із пріоритетів для України, як всередині країни так і за її межами.

За словами Беренсона, наявність "плану виробітку" у податківців призводить до того, що під кінець звітного періоду вони докладають додаткових зусиль, щоб виконати норму. При цьому жертвами вимушеної завзятості податківців стають саме ті, хто справно платить податки.

"У такій ситуації податківці не підуть у "чисте поле" шукати компанії, які ніколи не платили податків, а навпаки - звертаються до тих, хто має історію платежів і чиї прибутки відомі податковій. Їх просять платити наперед, за наступний квартал, чи погрожують знайти проблеми у роботі таких платників, якщо вони не сплатять додаткові кошти", - розповів Беренсон.

Податківці не підуть у "чисте поле" шукати компанії, які ніколи не платили податків, а навпаки - звертаються до тих, хто має історію платежів і чиї прибутки відомі податковій

Таким чином, каже дослідник, податкова система не винагороджує тих, хто повністю та справно платить податки.

Як альтернативу такій системі Беренсон пропонує приклад Польщі, де за його словами, податкова орієнтується не на закладені у бюджет нормативи, а на забезпечення дотримання податкового законодавства.

З повним інтерв'ю Марка Беренсона можна ознайомитись на сторінках UkeTube у соціальних мережах Twitter, YouTube та Facebook.

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