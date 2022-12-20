Візит Путіна до Лукашенка: реакція США, ООН та експертів 

Президент Росії Володимир Путін не зміг переконати Олександра Лукашенка повноцінно долучити Білорусь до війни з Україною, - так вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

“Олександр Лукашенко найімовірніше відхилив намагання президента Росії Володимира Путіна змусити Білорусь піти на подальші російсько-білоруські інтеграційні поступки під час зустрічі в Мінську 19 грудня… ISW продовжує вважати, що участь Білорусі у війні Путіна проти України залишається малоймовірною”,” - йдеться у звіті ISW від 19 грудня за наслідками візиту Путіна.

Аналітики ISW зауважили, що Путін і Лукашенко утрималися від публічних обговорень російського вторгнення в Україну, при цьому обоє зазначили, що Білорусі все ще загрожує Захід.

Експерти вважають, що Лукашенко постійно говорить про нібито загрозу для Білорусі з боку Заходу та НАТО, щоб уникнути прямої участі білоруських військ у війні проти України: “Лукашенко найімовірніше змінив би свою риторику, щоб створити якесь правдоподібне пояснення власному народу про те, чому він раптово відвернувся від фіктивної загрози вторгнення НАТО, щоб приєднатися до катастрофічного вторгнення Путіна в Україну”.

Тим часом Білий дім заявляє, що США давно стурбовані участю Білорусі у війні проти України - її підтримкою Росії та наданням власної території для розміщення російських військ.

“Ми продовжимо пильно стежити за позиціями російських військ, це те, що ми робимо і будемо робити, включно з територією Білорусі. І ми перебуваємо в тісній співпраці з Україною під час її захисту від російської агресії”, - заявила на брифінгу речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, відповідаючи на запитання журналістів, чи стурбована адміністрація президента США візитом Путіна до Білорусі та ймовірним посиленням співпраці між Москвою та Мінськом.

Також у Білому домі застерегли, що в разі надання Мінськом додаткової військової допомоги для Росії США запровадять нові санкції у відповідь. Про це на брифінгу заявив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс: “ми відповімо належним чином, щоб запровадити додаткові заходи, щоб притягнути режим Лукашенка до відповідальності за те, що, по суті, є його співучастю у війні президента Путіна проти України”.

Прайс також зазначив, що слова Путіна після зустрічі з Лукашенком про те, що Росія не планує поглинати Білорусь, є "верхом іронії".

“Таку заяву слід розглядати як верх іронії від лідера, який прагне в даний момент, прямо зараз, силою поглинути свого іншого мирного сусіда. Починаючи з перших днів цього конфлікту та тижнів, що передували цьому конфлікту, ми бачили, як режим Лукашенка фактично поступився своїм суверенітетом, поступився своєю незалежністю Росії. Ми бачили масу російських військ на території, яка мала б бути суверенною білоруською територією. Ми бачили напади з території, яка має бути суверенною білоруською територією. І зараз ми чуємо ці коментарі від президента Путіна та від Лукашенка, але я думаю, що послужний список говорить набагато більше, ніж усе, що могли сказати ці два лідери”, - заявив Прайс.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш також прокоментував ймовірну ескалацію війни в Україні після візиту Путіна до Білорусі. Він зазначив, що світ уже бачить серйозну ескалацію через потужне бомбардування Росією енергетичної інфраструктури України.

“Нам не потрібно більше говорити про ескалацію. Ми бачимо, що відбувається. Є багато чуток про можливі нові наступи. Моя позиція дуже чітка. Для цих проблем не буває військового вирішення, але важливо, щоб вирішення відповідало Статуту ООН і міжнародному праву", - зазначив генсек ООН і уточнив: "Статут ООН дуже чітко говорить про територіальну цілісність країн, яку необхідно поважати. Статут ООН дуже чітко говорить про неприпустимість використання сили для будь-якої зміни цієї територіальної цілісності”.

19 грудня 2022 року президент Росії Володимир Путін уперше за останні три роки прибув на територію Білорусі для зустрічі з Олександром Лукашенком. До цього Лукашенко сам приїздив до Путіна, цьогоріч він уже сім разів бував у Росії.

Деякі аналітики, зокрема в Україні, прогнозували, що Путін намагається тиснути на Лукашенка, щоб Білорусь активніше долучилася до збройної агресії проти України.

В Кремлі в понеділок заперечили, що візит Путіна може сигналізувати більшу участь Мінська у війні.