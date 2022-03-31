У Пентагоні занепокоєні можливими наслідками непоінформованості Путіна про реальний перебіг війни

Отримання президентом Росії Путіним недостовірної інформації про перебіг бойових дій може мати тривожні наслідки, вважають в Міноборони США. Про це повідомляє кореспондент "Голосу Америки" Джефф Селдін.

Як повідомляє Селдін, високопосадовець Пентагону у четвер заявив про занепокоєння тим, що Путіну не кажуть правду, зумисне надають невірну інформацію.

"Невідомо, як він відреагує, коли отримає повну інформацію", - наводить слова американського посадовця Селдін.

У Пентагоні також вважають, що Росія готується до більш тривалого конфлікту на Донбасі. При цьому посадовець Міноборони США відзначив, що на поточний момент Росія посилює вже наявні на Донбасі сили, але поки не бачили надходження туди значної кількості російських військових.

Раніше повідомлялось про розсекречення адміністрацією США даних розвідки, які буцімто вказують на те, що радники Путіна умисне надають йому невірну інформацію щодо стану економіки країни та її війська, впливу санкцій.

Як заявляють у Гентштабі ЗСУ, за п’ять тижнів війни втрати російських окупантів становлять 17500 осіб, знищено понад 600 танків та більше 1700 бойових броньованих машин.

Раніше заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що, за оцінками Вашингтона, в ході війни, що триває вже понад місяць, в Україні було вбито понад 10 тисяч російських військових.

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що, за оцінками Вашингтона, в ході війни, що триває вже понад місяць, в Україні було вбито понад 10 тисяч російських військових.

У статті використано матеріали Wall Street Journal