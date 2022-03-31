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У Пентагоні занепокоєні можливими наслідками непоінформованості Путіна про реальний перебіг війни
Отримання президентом Росії Путіним недостовірної інформації про перебіг бойових дій може мати тривожні наслідки, вважають в Міноборони США. Про це повідомляє кореспондент "Голосу Америки" Джефф Селдін.
Як повідомляє Селдін, високопосадовець Пентагону у четвер заявив про занепокоєння тим, що Путіну не кажуть правду, зумисне надають невірну інформацію.
"Невідомо, як він відреагує, коли отримає повну інформацію", - наводить слова американського посадовця Селдін.
У Пентагоні також вважають, що Росія готується до більш тривалого конфлікту на Донбасі. При цьому посадовець Міноборони США відзначив, що на поточний момент Росія посилює вже наявні на Донбасі сили, але поки не бачили надходження туди значної кількості російських військових.
Раніше повідомлялось про розсекречення адміністрацією США даних розвідки, які буцімто вказують на те, що радники Путіна умисне надають йому невірну інформацію щодо стану економіки країни та її війська, впливу санкцій.
Як заявляють у Гентштабі ЗСУ, за п’ять тижнів війни втрати російських окупантів становлять 17500 осіб, знищено понад 600 танків та більше 1700 бойових броньованих машин.
Раніше заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що, за оцінками Вашингтона, в ході війни, що триває вже понад місяць, в Україні було вбито понад 10 тисяч російських військових.
Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що, за оцінками Вашингтона, в ході війни, що триває вже понад місяць, в Україні було вбито понад 10 тисяч російських військових.
У статті використано матеріали Wall Street Journal
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У Пентагоні називають безпрецедентною швидкість передачі Україні безпекової допомоги США
Високопосадовець Пентагону у четвер заявив, що вся безпекова допомога Україні із пакету обсягом у 350 мільйонів доларів була передана у "безпрецедентно" стислі терміни. Про це повідомляє кореспондент "Голосу Америки" Джефф Селдін.
Посадовець заявив, що пакет допомоги було передано в межах 3 тижнів. За його словами Україна вже отримала 4-5 партій допомоги з пакету допомоги обсягом у 800 мільйонів доларів, а доставка решти очікується до середини квітня.
Як відомо, Росія заявляла, що поставки зброї з України можуть стати ціллю військових ударів. При цьому у Міноборони США раніше вказали, що РФ досі не завдавала ударів по безпекових вантажах.
Селдін також наводить слова представника Міноборони США, який заявив, що за оцінками Вашингтона війна Росії проти України планувалась дуже малим колом людей, і з початку війни Путін не отримує достовірної інформації про її перебіг.
У Пентагоні також прокоментували повідомлення про плани Росії сфокусувати головні зусилля на бойових діях на Донбасі. Як заявив представник Міноборони США, той факт, що військові Росії докладуть більше зусиль "не означає, що їм буде легко".
У четвер у своїй промові у Федеральному парламенті Бельгії президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості отримання Україною озброєнь.
"Наші захисники гідні того, щоб отримати від Європи, за свободу якої вони і воюють, ту зброю, яка точно зупинить наступ Росії, а значить – наступ тиранії.Коли ми говоримо про літаки, танки, артилерійські системи, протикорабельну зброю, ми говоримо про те, що дійсно потрібно. І що є у країн Євросоюзу, у країн НАТО.", - заявив Зеленський.
Столтенберґ: "За даними нашої розвідки, російські частини не відходять, а переміщуються". Відео
Нові санкції США обмежують доступ Росії до високих технологій
Міністерство фінансів США ввело санкції проти 21 організації і 13 осіб. Ці заходи спрямовані на обмеження діяльності високотехнологічних компаній, які "використовуються військовою машиною Кремля" а також на запобігання ухилянню від санкцій.
"Росія не лише продовжує порушувати суверенітет України непровокованою агресією, але також посилює напади на цивільних в населених пунктах, - заявила міністр фінансів США Дженет Єллен. - Ми продовжимо діяти проти військової машини Путіна санкціями з кожного напрямку, поки ця безглузда обрана ним війна, не закінчиться".
Одна з компаній включених до переліку експортує більше 50% російської мікроелектроніки і є найбільшим виробником чіпів в Росії, йдеться в повідомленні Міністерства фінансів США.
10 осіб і 17 організацій в новому переліку беруть участь в мережі ухиляння від санкцій, з метою придбання західних технологій, заявили в Державному департаменті США.
Мережу, спрямовану на ухиляння від санкцій, очолює російська установа OOO Serniya Engineering, яка діє за вказівкою російської розвідки, йдеться в повідомленні урядового відомства США.
США можуть вивільнити значні обсяги нафти з резервів, щоб збалансувати ціни - ЗМІ
Президент США Джо Байден планує оголосити про вивільнення значних обсягів нафти з резервів США, повідомляють американські ЗМІ з посиланням на поінформовані джерела.
В листопаді адміністрація США вже вивільнила 60 мільйонів барелів, що називають найбільшим використанням резервів США за історію.
Тепер може йтися про 180 мільйонів барелів, повідомляє Bloomberg.
Адміністрація Джо Байдена часто наражається на критику в США через порівняно високу інфляцію і, зокрема, зростання цін на бензин. Згідно з опитуваннями, більшість американців негативно оцінють роботи Байдена в економічній сфері. 7 із 10 американців кажуть, що економіка країни перебуває у поганом стані і 65% опитаних негативно оцінюють роботу президента США в цій сфері. На це вказує опитування The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.
У своєму зверненні до американців раніше цього місяця Байден поклав провину за зростання цін на бензин на агресію, розв'язану російським президентом Путіним і заявив про намір вжити заходів, "щоб знизити ціни на бензин для американських родин".
Світові ціни на нафту знизились, після повідомлень про плани уряду США вивільнити резерви нафти. Ціна на фьючерси нафти марки "брент" знизилась на 5% до 107,69 а барель, а фьючерси на нафту WTI знизились в ціні на 5,4% до 101,96 дол, пише NBC.
Попри заклики країн G7 до країн ОПЕК, збільшити постачання нафти на світові ринки, в четвер ОПЕК+ заявив про обмежені плани із збільшення видобутку нафти. Альянс погодив попередні плани збільшити видобуток на 432 000 барелів на день, починаючи з 1 травня.
У заяві від 24 березня країни G7 засвідчили своє прагнення зменшити залежність від російських енергоресурсів. "Ми віддані активній підтримці країн, які готові поступово завершити свою залежність від імпорту російьских газу, нафти та вугілля. Ми закликаємо країни, які видобувають нафту та газ діяти відповідально і збільшити поставки на міжнародні ринки і вказуємо, що ОПЕК має відіграти ключову роль".
В статті використано матеріали CNBC, Reuters, AP.
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