Активісти у США виходять на вулиці, щоб підтримати Україну

Мітингарі закликають Москву зупинити агресію проти України. Представники різних громадських організацій зібрались під стінами російського посольства у Вашингтоні, в неділю 23-го січня. Вони вимагали зупинити подальше російське вторгнення.

"Ні - війні Путіна в Україні!" - такими були написи на плакатах протестувальників поблизу посольства РФ в американській столиці.

"Ми тут, щоб показати росіянам, що США підтримують Україну, американські громадяни та ветерани підтримують Україну. Але я сумніваюся, що будь-що може вплинути на росіян, окрім рішення Володимира Путіна особисто," - поділився із Голосом Америки Роман Фонтана, ветеран бойових дій американської морської піхоти.

Люди стояли по обидва боки дороги: навпроти центрального входу до посольства Росії та зі сторони площі Бориса Нємцова.

Влада американської столиці назвала площу на честь убитого російського опозиціонера у 2018-му році.

Активісти тримали плакати та українські прапори, вигукували гасла, привертаючи увагу автомобілістів, які проїжджали повз. Як стверджують організатори, мета мітингу - не лише висловити протест діям Москви, але й привернути увагу звичайних американців до подій в Україні.

"Попри те, що ми українські американці, у нас у всіх - українські душі. І ми прийшли сюди, щоб підтримати мільйони українців у всьому світі, які вважають Україну своєю батьківщиною. І я - тут, щоб боротись за цю батьківщину. Бо у нас лише одна Україна, батьківщина лише одна. І якщо ми за неї не будемо боротись, то ніхто не буде", - розповіла "Голосу Америки" Люсіль Анна Ірка, учасниця акції.

Загалом акція тривала дві години, до неї долучились кілька десятків людей. Окрім українських активістів, були присутні вихідці із Молдови, Росії, Грузії та інших країн.

"Якщо не зупинити зараз, то це буде дуже погано не лише для України, а також для Грузії та усієї Європи теж. Допомогти Україні, негайно ввести санкції, допомогти зброєю", - розповідає учасник акції, американець грузинського походження Картлос Канкадзе.

Окрім Вашингтону, протягом вихідних аналогічні акції відбулись у Нью-Йорку та Філадельфії. Активісти стверджують, що планують організовувати такі протести і надалі, допоки існує загроза ескалації російської агресії в Україні.

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