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Протести у США

Активісти у США виходять на вулиці, щоб підтримати Україну

Активісти навпроти посольства РФ у Вашингтоні закликають припинити агресію проти України. Фото: Катерина Лісунова

Мітингарі закликають Москву зупинити агресію проти України. Представники різних громадських організацій зібрались під стінами російського посольства у Вашингтоні, в неділю 23-го січня. Вони вимагали зупинити подальше російське вторгнення.

"Ні - війні Путіна в Україні!" - такими були написи на плакатах протестувальників поблизу посольства РФ в американській столиці.

Роман Фонтана, ветеран бойових дій американської морської піхоти. Фото: Катерина Лісунова.
Роман Фонтана, ветеран бойових дій американської морської піхоти. Фото: Катерина Лісунова.

"Ми тут, щоб показати росіянам, що США підтримують Україну, американські громадяни та ветерани підтримують Україну. Але я сумніваюся, що будь-що може вплинути на росіян, окрім рішення Володимира Путіна особисто," - поділився із Голосом Америки Роман Фонтана, ветеран бойових дій американської морської піхоти.

Протест перед посольством Росії у Вашингтоні, США. Фото: Катерина Лісунова
Протест перед посольством Росії у Вашингтоні, США. Фото: Катерина Лісунова

Люди стояли по обидва боки дороги: навпроти центрального входу до посольства Росії та зі сторони площі Бориса Нємцова.

Влада американської столиці назвала площу на честь убитого російського опозиціонера у 2018-му році.

Активісти тримали плакати та українські прапори, вигукували гасла, привертаючи увагу автомобілістів, які проїжджали повз. Як стверджують організатори, мета мітингу - не лише висловити протест діям Москви, але й привернути увагу звичайних американців до подій в Україні.

Люсіль Анна Ірка, американка українського походження, учасниця акції. Фото: Катерина Лісунова.
Люсіль Анна Ірка, американка українського походження, учасниця акції. Фото: Катерина Лісунова.

"Попри те, що ми українські американці, у нас у всіх - українські душі. І ми прийшли сюди, щоб підтримати мільйони українців у всьому світі, які вважають Україну своєю батьківщиною. І я - тут, щоб боротись за цю батьківщину. Бо у нас лише одна Україна, батьківщина лише одна. І якщо ми за неї не будемо боротись, то ніхто не буде", - розповіла "Голосу Америки" Люсіль Анна Ірка, учасниця акції.

Загалом акція тривала дві години, до неї долучились кілька десятків людей. Окрім українських активістів, були присутні вихідці із Молдови, Росії, Грузії та інших країн.

Учасник акції, американець грузинського походження, Картлос Канкадзе. Фото: Катерина Лісунова.
Учасник акції, американець грузинського походження, Картлос Канкадзе. Фото: Катерина Лісунова.

"Якщо не зупинити зараз, то це буде дуже погано не лише для України, а також для Грузії та усієї Європи теж. Допомогти Україні, негайно ввести санкції, допомогти зброєю", - розповідає учасник акції, американець грузинського походження Картлос Канкадзе.

Окрім Вашингтону, протягом вихідних аналогічні акції відбулись у Нью-Йорку та Філадельфії. Активісти стверджують, що планують організовувати такі протести і надалі, допоки існує загроза ескалації російської агресії в Україні.

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Час-Тайм. Зброя США для України – подробиці.

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