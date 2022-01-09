Активісти закликали Білий дім посилити санкції проти РФ 

Організатори акції у Вашингтоні закликали адміністрацію Байдена: визначити потужні та конкретні санкції проти РФ та проти Північного потоку-2, у разі подальшого вторгнення в Україну, а також надати Україні більшу військову підтримку.

"Ми просимо США визначитись із потужними санкціями, такими як відключення Росії від платіжної системи SWIFT".



"Ми просимо США визначитись із потужними санкціями, такими як відключення Росії від платіжної системи SWIFT. Санкції мають поцілити у конкретні сектори російської економіки, щоб це служило прямим стримуванням від подальшого вторгнення. І зробити це потрібно зараз, до переговорів", — розповів у коментарі для Голосу Америки, один із організаторів, Ярослав Гетьман.

Подію приурочили до майбутніх перемовин між США, НАТО, ОБСЄ та РФ, щодо безпекової ситуації в регіоні, які триватимуть протягом наступного тижня. Метою акції було висловити подяку Білому Дому за тривалу підтримку суверенітету та незалежності України, а також закликати Вашингтон до більш рішучих дій напередодні перемовин.

"Сполучені Штати і Захід мають зоробити усе до будь-якого вторгнення, щоб Україна сама могла захищатися", - наголошує Юрій Саєвич, учасник події.

Водночас, великих результатів від майбутніх переговорів міжнародної спільноти з Кремлем активісти не чекають, - "щоб були позитивні результати потрібно озвучити реальні санкції, які будуть задіяні, якщо РФ продовжить своє вторгнення в Україну. Але великих очікувань я не маю, я думаю, що Володимир Путін є диктатором і він розуміє тільки силу", - ділиться організатор, Ярослав Гетьман.

До мітингу на підтримку України також долучились активісти із Литви, Молдови, Білорусі, Азербайджану, Казахстрану, Грузії, Росії та інших держав колишнього радянського союзу. За словами активістів Москва не поважає суверенітет та незалежність сусідніх країн.

"Допоки існує Росія, ми не матимемо спокою. Він (Володимир Путін) не бажає приймати та поважати наш суверенітет. Ми хочемо сказати Росії - зупиніть окупацію України! В Криму жили наші брати, кримські татари. На жаль, зараз від Криму вже майже нічого не лишилося", - розповів Голосу Америки активіст із Азербайджану, Заур.

"Мої друзі прийшли сьогодні до Білого Дому, щоб підтримати пострадянські держави, такі як Україна, Казахстан, Молдова, Азербайджан, Грузія та інші, - які вимагають від Путіна та його уряду не втручатися у внутрішні, суверенні справи незалежних країн", - розповідає Лазар, учасниця акції із Казахстану.

Раніше, у Держдепі наголосили, перемовини з Росією не будуть вестися "через голови" союзників та партнерів у Європі. Під час переговорів з Москвою у понеділок, в рамках діалогу щодо стратегічної стабільності, Вашингтон буде фокусуватись на питаннях двосторонніх відносин.

Коментарі пролунали від неназваних високопосадовців Державного департаменту США і були оприлюднені на сайті відомства.

В уряді США також піднімалась тема надання Україні переносних протиповітряних ракет "Стінгер". Про це під час брифінгу 7-го грудня повідомили в Держдепі, відповідаючи на запитання ЗМІ. При цьому чиновники зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів не відповіли на питання щодо можливих механізмів їх поставок до України.

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