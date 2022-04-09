Спеціальні потреби

Learning English
Login / Register
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Актуально

“Китай прийняв рішення стати на бік агресора" - Лінда Томас-Ґрінфілд про відсторонення РФ від Ради ООН з прав людини

Лінда Томас-Грінфілд, постійна представниця Сполучених Штатів при ООН, виступає перед Радою Безпеки
"Це безпрецедентне історичне голосування, ми відсторонили постійного члена Ради Безпеки від Ради ООН з прав людини".
Постійна представниця США при ООН, Лінда Томас-Грінфілд

У Четвер, 7-го квітня Генеральна Асамблея проголосувала за призупинення прав Росії у Раді ООН з прав людини. За відповідне рішення проголосували 93 країни, утримались - 58, проти - 24.

Відповідно до прийнятої резолюції РФ було позбавлено права голосувати та вносити пропозиції в Раді з прав людини. Формально, РФ залишалася членкинею РПЛ, права якої призупинені. Однак, після голосування представник РФ повідомив, що вони приймають рішення про повноцінне дострокове припинення свого членства в РПЛ.

Коментуючи результати голосування міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що воєнним злочинцям не місце в організаціях ООН, які покликані захищати права людини. "Вдячний усім країнам-членам, які підтримали відповідну резолюцію Генеральної Асамблеї та обрали правильну сторону історії", - заявив Кулеба у соцмережі Twitter.

Одними із ініціаторів призупинення прав РФ в РПЛ були США. Журналістка “Голосу Америки” Марґарет Бешір поспілкувалась із американською постпредкою, Ліндою Томас-Ґрінфілд про результати голосування Генеральної Асамблеї ООН та наслідки для РФ.

ГА: Щиро дякую, що знайшли час для спілкування з нами. Голосування пройшло достатньо спокійно, але цифри були не такими великими, як два попередні голосування в ГА ООН. Чи задоволені ви рівнем міжнародної єдності? І яким є сигнал для Росії?

ЛІНДА ТОМАС-ҐРІНФІЛД: Це безпрецедентне історичне голосування, ми відсторонили постійного члена Ради Безпеки від Ради ООН з прав людини. Ми надіслали сильний меседж підтримки українцям. Ми надіслали сильний сигнал про права людини.

"Чи маємо ми сидіти і продовжувати дивитися на цю бійню? Ми маємо дивитись, як жах Бучі повторюється знову і знову, поки Росія сидить у Раді з прав людини? Слідча комісія може виконувати свою роботу. Але Росія не має сидіти в Раді з прав людини".
Постійна представниця США при ООН, Лінда Томас-Грінфілд

ГА: Як ви сприймаєте критику, що рішення призупинити права Росії в РПЛ було передчасним? Мовляв, що треба було дочекатись результатів слідчої комісії по Україні.

ЛІНДА ТОМАС-ҐРІНФІЛД: Якби це було передчасно, ми би не виграли (голосування ред.) Ми сьогодні перемогли. І так, є Комісія з розслідування, і ми хочемо побачити результати цієї слідчої комісії. Але чи маємо ми сидіти і продовжувати дивитися на цю бійню? Ми маємо дивитись, як жах Бучі повторюється знову і знову, поки Росія сидить у Раді з прав людини? Слідча комісія може виконувати свою роботу. Але Росія не має сидіти в Раді з прав людини, використовуючи її як механізм пропаганди для просування наративу, що мовляв, Україна так чи інакше, несе відповідальність за своє власне знищення.

ГА: Суто технічне питання, - чи призупинення прав одразу набуває чинності?

ЛІНДА ТОМАС-ҐРІНФІЛД: Воно набуває чинності негайно і зокрема, відсторонює Росію на наступні три роки, на які вона була обрана до Ради з прав людини. І, знову ж таки, я вважаю, що це надзвичайно потужний сигнал.

ГА: Чи ви оптимістично налаштовані, щодо понесення реальної відповідальність за звірства скоєні в Україні?

ЛІНДА ТОМАС-ҐРІНФІЛД: Я абсолютно оптимістична і впевнена, що за ці звірства буде відповідальність. Ми працюємо з українською та іншими прокуратурами, щоб зібрати докази. Ми бачимо докази на фотографіях щодня. Це відбувається просто на наших очах. Докази є. І я думаю, що ми притягнемо винних до відповідальності.

ГА: Якими є наступні кроки тут, в ООН, для збереження тиску та ізоляції щодо РФ?

ЛІНДА ТОМАС-ҐРІНФІЛД: Ми продовжимо розглядати питання України в Раді безпеки ООН. Як ви знаєте, США головуватимуть в Радбезі з 1-го травня. Ми будемо розглядати питання продовольчої безпеки і як це вплинуло на світ. Йдеться не лише про наслідки для України. Ситуація має глобальні наслідки, і ми хочемо почати вирішувати проблеми, з якими стикаються інші держави. Тож це буде в нашому порядку денному в травні. Але ми продовжимо спостерігати за розвитком ситуації в Україні. І будемо зосереджені на Україні в Раді Безпеки.

ГА: Раніше ви назвали успіхом утримання Китаю під час двох попередніх голосувань в Генеральної Асамблеї, зважаючи на їхню близькість до Москви. Сьогодні вони проголосували проти призупинення прав РФ в РПЛ. Чи турбує вас, що Китай зближується із Москвою?

ЛІНДА ТОМАС-ҐРІНФІЛД: Зрозуміло, що Китай зближується із Москвою, тому я не була здивована, що вони проголосували “проти”. Вони прийняли рішення, що хочуть стати на бік агресора в цьому конфлікті, і ви повинні запитати їх, - якою є їхня мотивація.

ГА: Ви нещодавно завершили свій візит до Молдови та Румунії, де зустрілись із біженцями з України. Які ваші враження?

ЛІНДА ТОМАС-ҐРІНФІЛД: Це було надзвичайно емоційно. Ми розмовляли із сім’ями, з жінками, дітьми та людьми похилого віку, які залишили своє життя позаду. Ми зараз бачимо зображення підірваних і зруйнованих будівель (в Україні ред.) але у Молдові та Румунії, я побачила знищені життя, розбиті життя та розбиті домівки. Тому для мене це було надзвичайно емоційно. Я розмовляла із жінками, які були там зі своїми дітьми. Там була жінка з восьмирічною дитиною, вона шукала роботу, але будучи сама із дитиною вона не може нічого знайти. Вона не може працювати і не доглядати за дитину. 15-річний син іншої жінки з нетерпінням чекав повернення до школи. Він сидів поруч з мамою і виглядав розбитим та сумним. Тож мені довелось наживо відчути вплив цієї війни на долі людей. Більшу частину своєї кар’єри я працювала у сфері біженців та гуманітарної допомоги. Завжди важко чути про людське горе, їхні сумні історії і те, що вони пережили. У минулі вихідні я відчула те саме, що відчувала, коли відвідувала мої перші табори біженців у 1990-му році.

Добровольці, які зупиняли наступ росіян на Київ
Embed
Добровольці, які зупиняли наступ росіян на Київ

No media source currently available

0:00 0:14:49 0:00
Direct link

Більше

Всі новини дня

Добровольці, які зупиняли наступ росіян на Київ

Добровольці, які зупиняли наступ росіян на Київ
Embed
Добровольці, які зупиняли наступ росіян на Київ

No media source currently available

0:00 0:14:49 0:00
Direct link
Більше

Українська поетеса Любов Якимчук про – виступ на премії Греммі-2022 і значення воєнної літератури. Інтрев'ю

Українська поетеса Любов Якимчук про – виступ на премії Греммі-2022 і значення воєнної літератури. Інтрев'ю
Embed
Українська поетеса Любов Якимчук про – виступ на премії Греммі-2022 і значення воєнної літератури. Інтрев'ю

No media source currently available

0:00 0:07:56 0:00
Direct link
Більше

Як американський ветеран ділиться своїм військовим досвідом із бійцями територіальної оборони в Україні. Інтерв'ю

Як американський ветеран ділиться своїм військовим досвідом із бійцями територіальної оборони в Україні. Інтерв'ю
Embed
Як американський ветеран ділиться своїм військовим досвідом із бійцями територіальної оборони в Україні. Інтерв'ю

No media source currently available

0:00 0:05:22 0:00
Direct link
Більше
  • Голос Америки

Словаччина передала Україні системи ППО С-300 – що відомо про роль США? Відео

Словаччина передала Україні системи ППО С-300 – що відомо про роль США? Відео
Embed
Словаччина передала Україні системи ППО С-300 – що відомо про роль США? Відео

No media source currently available

0:00 0:06:17 0:00
Direct link
Більше

Більше

Відео - найголовніше

Добровольці, які зупиняли наступ росіян на Київ
Embed
Добровольці, які зупиняли наступ росіян на Київ

No media source currently available

0:00 0:14:49 0:00

Добровольці, які зупиняли наступ росіян на Київ

Back to top
XS
SM
MD
LG