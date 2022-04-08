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Боррель обіцяє ОГП підтримку в розслідуванні воєнних злочинів Росії
Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ Жозеп Боррель пропонує Офісу генпрокурора України підтримку у розслідуванні воєнних злочинів Росії.
«Наша Консультативна місія @EUAM_Ukraine надаватиме підтримку Офісу Генерального прокурора України в проведенні навчання, забезпеченні обладнанням заради розслідування і збору доказів», – написав він у своєму твіттері.
Сьогодні Жозеп Боррель разом з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, прем’єр-міністром Словаччини Едуардом Геґеру відвідали українську Бучу, у якій після відходу російських військ виявили велику кількість загиблих серед мирного населення.
2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки загибелі цивільних жителів. Насамперед йдеться про Бучу. Як повідомив в ефірі Радіо Свобода радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, у Бучі на Київщині під час окупації російськими військами загинули щонайменше 400 людей.
Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.
Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.
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Байден заявив, що США визначать та нададуть Україні просунуті озброєння необхідні для захисту
Президент США Джо Байден заявив, що вказав уряду США надалі докладати усіх необхідних зусиль, що визначити та надати українським військовим просунуті озброєння необхідні для захисту країни.
Відповідні заходи, вказав Байден, будуть здійснюватися США на тлі підготовки Росії до нової фази війни.
"Російські військові, не досягли своєї мети захопити Київ, але вони продовжують коїти жахливі акти жорстокості щодо українського народу", - заявив президент США.
Заява Байдена прозвучала з нагоди передачі Україні систем С-300 Словаччиною.
Як заявив Байден, щоб уможливити передачу С-300 Україні, США перенесуть до Словаччини ЗРК Patriot.
Як повідомляв "Голос Америки", міністр оборони США Ллойд Остін та міністр оборони України Олексій Резніков у п'ятницю обговорили потреби українських військових для захисту України.
Напередодні у зверненні до держав-партнерів України, міністр оборони Резніков заявив, що Україна виграла перший раунд війни а Росія переводить конфлікт у затяжну фазу.
"За таких умов війна переходить у фазу змагання ресурсів. Які у Росії майже безкінечні, порівняно в Україною. Щоб перемогти у такій війні, нам потрібна інша допомога, ніж ми отримували раніше", - заявив Резніков.
Міністр оборони наголосив, що Україна має якнайшвидше отримати зброю, яку використовують країни НАТО.
Росія виступала проти передачі Україні систем С-300, та заявляла, що західні вантажі зброї стануть ціллю для російських військових.
Білий дім поширив заяву щодо успіхів вакцинації проти COVID-19
Кампанія вакцинації у США дозволила врятувати життя 2,2 мільйона американців, попередила 17 мільйонів госпіталізацій, 66 мільйонів випадків COVID-19, та дозволила уникнути 900 мільярдів доларів витрат на заходи охорони здоров'я. Про це у п'ятницю заявив координатор по боротьбі з COVID-19 Білого дому Джефф Зінтс, посилаючись на дані нового дослідження.
"Разом, ми врятували мільйони родин він невимірних втрат, яких зазнали забагато інших, та перетворили біль, який неможливо уявити, на надзвичайну цілеспрямованість та прогрес", - відзначає заява.
За даними Університету Джонса Хопкінса, загалом у США від COVID-19 померли понад 984 тисячі осіб. Загалом у світі від хвороби померли понад 6 мільйонів.
Байден привітав голосування ГА ООН за те, щоб "викинути" Росію з Ради організації з прав людини
Президент США Джо Байден заявив напередодні, що голосування ГА ООН за те, щоб "викинути" Росію із Ради ООН з прав людини є "значущим кроком з боку міжнародної спільноти, який надалі демонструє, що війна Путіна перетворила Росію на міжнародну парію".
"Сполучені Штати тісно співпрацювали з нашими союзниками та партнерами по всьому світу, щоб стимулювати це голосування, оскільки Росія здійснює грубі та системні порушення прав людини. Російські війська здійснюють воєнні злочини. Росії не місце в Раді з прав людини. Після сьогоднішнього історичного голосування Росія не зможе брати участь у роботі Ради чи поширювати там свою дезінформацію, бо слідча комісія Ради розслідує порушення Росією та зловживання правами людини в Україні.", - відзначає заява президента США,
Раніше Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй проголосувала за призупинення прав Росії у Раді ООН з прав людини. Про це повідомляє офіційна служба новин ООН.
За відповідне рішення проголосували 93 країни, утримались - 58, і проти - 24.
Після голосування представник РФ взяв слово в залі Генасамблеї і повідомив, що вони приймають рішення про дострокове припинення свого членства в РПЛ.
У своїй заяві Байден вказав, що США будуть надалі працювати з відповідальними державами по всьому світу, щоб збирати докази, щоб притягнути Росію до відповідальності за скоєні в Україні звірства, посилити тиск на економіку Росії та ізолювати Росію на міжнародній арені.
Росія повністю відкидає будь-які порушення зі свого боку.
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