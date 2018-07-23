Україна отримає транш МВФ «скоро» – в. о. міністра фінансів України

Україна має «дуже добрі обговорення» з МВФ і повинна отримати черговий транш допомоги незабаром, заявила в. о. міністра фінансів України Оксана Маркарова в інтерв’ю на Bloomberg TV у Лондоні в понеділок. Відновлення й активне просування переговорів із МВФ Маркарова назвала одним із ключових пріоритетів.

«Ми робимо все можливе з нашого боку, щоб зробити це якомога швидше», – наголосила в. о. міністра у відповідь на запитання, коли Україна досягне угоди з МВФ, але ухилилася від називання конкретної дати.

Транш МВФ на суму 17,5 мільярдів доларів був заморожений впродовж більше року. .

«Щодо бюджету та цін на газ ми маємо дуже конструктивні обговорення, які, я маю надію, конструктивно закінчаться незабаром», – наголосила в. о. міністра.

На запитання ведучої, наскільки МВФ готовий до компромісів, Маркарова відповіла, що вона б не говорила про компроміси:

«Ми залишаємося вірними принципам, які обговорювалися разом – це пояснення та пошук деяких рішень, особливо щодо бюджету. Коли ми розпочали дискусії раніше, ми мали результати лише за перший квартал, тепер ми маємо результати за 6 місяців, які є кращими, ніж ми очікували в першому кварталі. Тому я думаю, що ми в добрій позиції, щоб або погодитись, або довести МВФ, що в деяких цифрах наша позиція була правильною, та обговорити пом'якшувальні заходи там, де вони потрібні, і ми також бачимо, що вони потрібні».

Оксана Маркарова перебуває з робочим візитом у Великобританії.

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