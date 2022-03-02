Держсекретар США прямує до Європи для координації з союзниками та партнерами щодо війни Росії проти України

Державний секретар США Ентоні Блінкен 3-8 березня відвідуватиме Бельгію, Польщу, Молдову, Латвію, Литву, та Естонію. Про це повідомляє Державний департамент США.

Як відзначається, дипломатична подорож є продовженням консультацій та координації з союзниками США по НАТО та європейськими партнерами з приводу війни Росії проти України.

Сьогодні держсекретар США також провів розмову з міністром закордонних справ Саудівської Аравії. Як повідомляється, серед іншого, обговорювалась координація міжнародної відповіді на підтримку суверенітету України

В іншій оприлюдненій сьогодні заяві Блінкен звернув увагу на зусилля Південної Кореї на підтримку України.

Сьогодні ж заступниця державного секретаря США Венді Шерман подякувала міністру закордонних справ Індонезії Ретно Марсуді за підтримку резолюції Генасамблеї ООН щодо України.

Як повідомляв "Голос Америки", у середу відбулась розмова державного секретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Про це повідомляє Держдеп США.

Як повідомляється, у ході розмови Блінкен наголосив на відданості США наданню Україні безпекової, фінансової, та гуманітарної допомоги "на тлі все більш брутального обстрілу з боку російських сил".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у соціальній мережі Twitter назвав розмову із американським колегою продуктивною та вказав, що обговорювались також заходи для недопущення уникнення Москвою дії санкцій.

Раніше у Росії пообіцяли відповідь на санкції Заходу. Сьогодні ж, повідомляє ТАСС, міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що його країна здатна витримати заходи щодо неї.

У статті використано матеріали ТАСС.