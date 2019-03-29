Як президенту врятувати село. Поради озвучили у Подільському на Черкащині

Одне з питань, яке найбільше хвилює виборців в Україні, - економіка та рівень життя. З села Подільське у Черкаській області, яке в радянські часи називали годувальницею країни, тепер масово виїжджає молодь. Але молодь – рушійна сила Подільського. У 2015 році сільським головою села став 24-річний Артем Кухаренко, його підтримали 80% населення. Гасло міського голови було просте – припинити витік молоді.

Його порада для нового президента країни – «створити робочі місця і підвищити соціальний захист на населення»

Його порада для нового президента країни – «створити робочі місця і підвищити соціальний захист на населення».

Місцеві мешканці висловлюють стурбованість. Вчителька української мови розповідає, що більшість молоді лишає село відразу після закінчення школи.

«Звичайно, більшість хоче виїхати з села, тому що тут немає жодної перспективи на майбутнє. Так само як в Європу виїжджають багато, тому що в нас низька заробітна плата і залишаються тут одиниці», - розповіла Голосу Америки вчителька Лілія.

А її односельчанка Тетяна Лобчинська додає, що одна з головних причин витоку молоді – фінансова. «Напевне, більше всього – це гроші. Як я чую, люди скаржаться на те, що низькі пенсії», - розповідає жінка.

«Людям немає де працювати. Ферму закрили і тепер – хто куди», - додає Віктор Лицик із Подільського.

Агропромисловий комплекс України генерує є 18 мільярдів доларів українського експорту

Агропромисловий комплекс України генерує є 18 мільярдів доларів українського експорту. Сільський голова Подільського розповідає, що агрокорпорації приходять на місце місцевих ферм та забирають робочі місця.

«Що зараз потрібно молоді? Це житло. Достойна робота, яка забезпечує нормальну заробітну плату. Яка дасть їм старт для можливого власного проекту, тому на мою думку кредитування, яке в нас є, це дуже великий тягар не тільки для молодих людей, а й для сформованих вже особистостей», - зазначив сільський голова Артем Кухаренко.

За словами сільського голови, безробіття призводить до алкоголізму та психічних захворювань серед місцевих. То ж для багатьох майбутнє не виглядає яскравим. Втім, є чимало тих, кого не залишає оптимізм та бажання жити в Україні.

За словами сільського голови, безробіття призводить до алкоголізму та психічних захворювань серед місцевих

«Я не хочу їхати в іншу країну. Але хочу жити в іншому місті. Хочу просто приїздити сюди до мами і дбати про чистоту нашого села», - ділиться своїми планами на майбутнє учениця Анастасія Руденко.

«Я хочу жити в Україні, і покращувати екологію у великих містах, бо там вона найбільш забруднена», - додає її ровесниця Юлія Шилова.

Великі амбіції для себе і для своєї країни. Втім як маленьким громадам втримати свої вирощені таланти? Перед українцями попереду чимало викликів. І для таких сіл як Подільське найбільший виклик – це виживання.

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