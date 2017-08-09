Руки України зв'язує відсутність земельної реформи - американський політичний консультант

Це ж не окупована більшевиками Україна ...На дворі - 2017-й рік

Україна зв'язала собі руки. Так охарактеризував поточну ситуацію із земельною реформою та правом власності на землю в державі Браян Меффорд, американський бізнес та політ-консультант, який працює в Україні. Відповідну оцінку він озвучив в інтерв'ю блогу UkeTube, який представляє оригінальні інтерв'ю із західними дослідниками України.

"Візьмемо ситуацію фермера з Черкас, чи Кировограду, який має 100 гектатів землі. Якби наш умовний фермер був у США, він зміг би у банку просити про позику на час збору врожаю під заставу цієї землі. В Україні це неможливо. Земля не може виступати заставою", - розповів Меффорд.

На думку американського радника, поточна ситуація є "роботою проти власного інтересу".

"Закон необхідно модернізувати. Це ж не окупована більшевиками Україна 70-х років минулого сторіччя. На дворі - 2017-й рік".

Необхідно дозволити людям, українським громадянам, розпоряджатись своєю власністю

"Необхідно дозволити людям, українським громадянам, розпоряджатись своєю власністю. Про ситуацію з іноземцями можна подумати пізніше, але принаймні українські громадяни повиння мати змогу використовувати землю у якості застави для отримання банківських кредитів", - відзначив Меффорд.

З повним інтерв'ю Браяна Меффорда можна ознайомитись на сторінках UkeTube у соціальних мережах Twitter, YouTube та Facebook.

Дивіться також: В селі в Карпатах труни переправляють до церкви канатною переправою