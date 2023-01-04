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- Голос Америки
CNN: Іранські дрони, що атакують Україну, містять деталі від американських компаній
Всередині одного іранського безпілотника, збитого в Україні минулої осені, виявили деталі, виготовлені американськими та міжнародними компаніями. Про це з посиланням на ексклюзивні дані української розвідки повідомляє CNN.
Зокрема, з-поміж 52 компонентів, які українці вилучили з іранського безпілотника Shahed-136, близько 40-ка були виготовлені 13-ма американськими компаніями, а також компаніями з Канади, Швейцарії, Японії, Тайваню та Китаю, йдеться у статті CNN.
При цьому експерти CNN наголошують, наразі немає доказів, що будь-яка з цих компаній свідомо порушує закони США про санкції та цілеспрямовано експортує свої технології для використання в іранських безпілотниках. Минулого місяця видання CNN надіслало запити усім компаніям, деталі виробництва яких були знайдені у дроні. Шість компаній відповіли, що засуджують будь-яке несанкціоноване використання їхньої продукції, водночас зазначивши, що боротьба з нецільовим використанням напівпровідників та іншої мікроелектроніки є загальногалузевою проблемою.
Як вважають експерти CNN, якщо уряд США хоче посилити ефективність санкцій, необхідно виділити більше ресурсів і найняти більше фахівців, які зможуть відстежувати постачальників і посередників підсанкційної продукції.
Поки ж, як мовиться у статті, російським та іранським офіційним особам значно легше створювати підставні компанії для закупівлі обладнання та обходити санкції, ніж західним урядам розкривати ці підставні компанії, адже цей процес може затягнутися на роки.
Про те, що Іран не поважає міжнародних санкцій, 24 грудня заявив радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він закликав у відповідь знищити іранські заводи зброї. «Іран, плануючи збільшити поставки ракет, безпілотників для Росії, відверто принижує інститут міжнародних санкцій…Важливо відмовитися від непрацюючих санкцій, недійсної концепції резолюцій ООН і переходити до більш деструктивних інструментів – ліквідації заводів, арешту постачальників…», – написав Подоляк у Твітері.
Раніше Київ звинуватив Тегеран у постачанні Москві 1700 дронів Shahed-136, які використовувалися для ураження цілей в Україні з вересня.
Звертаючись до Конгресу США 21 грудня президент України Володимир Зеленський теж наголосив на відповідальності Ірану. Він заявив, що Росія знайшла «союзника в політиці геноциду» щодо українців.
«Іранські смертоносні безпілотники, відправлені в Росію сотнями і сотнями, стали загрозою для нашої критичної інфраструктури. Так один терорист знайшов іншого, – заявив Зеленський. – Це лише питання часу, коли вони завдадуть удару по інших ваших союзниках, якщо ми не зупинимо їх зараз».
Цю заяву президента України прокоментували в іранському МЗС. Зокрема речник міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані сказав, що на засіданні Конгресу США прозвучали "неодноразові звинувачення та грубі зауваження" проти Ісламської республіки Іран.
Восени США оголосили про нові санкції проти іранських компаній та приватних осіб, які сприяли виготовленню та передачі іранських дронів до Росії для її війни проти України. Про нові обмеження Державний департамент США повідомив у заяві від 15 листопада 2022 року. Також Держдеп спільно з Міністерством фінансів США запровадили нові санкції проти російської приватної військової компанії «Групи Вагнера», яку звинувачують у причетності до передачі іранських безпілотників Росії для нападу на Україну.
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«Ми зміцнюємо нашу стратегічну позицію», – речниця Білого Дому Карін Жан-П’єр. Відео
«Наша робота полягає в тому, щоб продовжувати підтримувати Україну на полі бою, щоб вони були в найкращій позиції за столом переговорів, коли до цього дійде», – речниця Білого Дому Карін Жан-П’єр
- Голос Америки
Речник Держдепу США: «Спроби Кремля вселити в серця українців страх провалюються». Відео
«Спроби Кремля вселити в серця українців страх і безвихідь провалюються. Поміж гулу попереджувальних сирен та невизначеності повсякденного життя, українці вшановували своїх героїв та святкували їхні успіхи на полі бою», - заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс.
- Голос Америки
Макрон пообіцяв Зеленському надіслати Україні танки AMX-10 RC
Париж надішле Києву легкі бойові броньовані машини AMX-10 RC - про це президент Франції Еммануель Макрон повідомив президенту України Володимиру Зеленському у телефонній розмові.
"Вперше на підтримку української армії постачається бронетехніка західного виробництва", - цитує французького високопосадовця Reuters. У розмові з журналістами чиновник не надав подробиць щодо обсягів або термінів запланованих поставок, але сказав, що переговори щодо потенційного постачання інших типів транспортних засобів продовжать.
Зеленський у Twitter написав, що розмова з Макроном була тривалою і детальною: "Подякував за рішення передати Україні легкі танки та Bastion, а також за активізацію роботи з партнерами у цьому ж напрямку. Погодили подальшу співпрацю щодо суттєвого посилення нашої ППО та інших оборонних спроможностей. Також домовилися працювати над реалізацією формули миру. Дякую, друже! Твоє лідерство прискорює нашу перемогу".
AMX-10 французького виробництва - це озброєна розвідувальна машина високої мобільності, яка перевозить чотирьох осіб, йдеться на сайті міністерства збройних сил Франції.
Раніше аналітики польського Defence24 припускали, що Париж зможе передати Україні свої танки не раніше 2035-2040 років через загрозу зменшення боєздатності французької армії.
Торік Франція поставила Україні кілька гаубиць Caesar. У жовтні Макрон також заявив, що Париж надасть Україні системи ППО після посилених атак Росії по критичній інфраструктурі України.
Як повідомляв Голос Америки, Україна може отримати американські Bradley, вартістю у понад 4 мільйони доларів. А про те, що підготовка до передачі Україні американських ЗРК Patriot вже розпочалась, повідомив нині міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
У статті використано матеріали Reuters
- Голос Америки
Глава МЗС Німеччини Бербок застерегла ЄС від розрізненості у процесі ухвалення рішень
Німеччина шукає подальші способи допомогти Україні захистити свій народ та інфраструктуру, а будь-яке послаблення рішучості Європи щодо цього питання стане благом для Москви, заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.
"Цього року ми повинні захистити та далі розвивати спільну європейську єдність, яка зробила нас сильними минулого року", — сказала Бербок під час прес-конференції в Лісабоні.
Вона застерегла країни ЄС від розрізненості у процесі ухвалення рішень, нагадавши, що "країни ЄС часто навіть не в змозі скласти прес-реліз, оскільки вони не можуть узгодити однакові формулювання, - цитує міністерку Reuters. - Ми повинні бути здатними діяти ефективно та швидко".
Міністерка наголосила на необхідності ухвалювати рішення всередині ЄС голосуванням більшості, щоб окремі країни не могли блокувати рішення. Зараз у ЄС голосування відбуваються консенсусом, тобто щоб рішення було ухвалене, жодна країна не повинна бути проти.
"Голосування кваліфікованою більшістю може призвести до більш справедливих... результатів для всіх нас", - сказала Бербок.
За її словами, Європейський Союз зробив усе, щоб зупинити війну в Україні, а президент Росії Володимир Путін не мав на думці нічого, окрім як знищити сусідню країну.
Виступаючи на конференції в Лісабоні, Бербок сказала, що позиція Путіна є підставою того, чому "важливо продовжувати поставки зброї, щоб Україна могла захистити себе та захистити життя людей".
Єдність світу у міцній підтримці України назвали ціллю 2023 року і американські урядовці та експерти, повідомляв раніше "Голос Америки". Так, міжнародні партнери мають продовжувати надавати Україні всю допомогу, необхідну, щоб Київ завершив війну на своїх умовах, - наголошує у редакторській статті видання Financial Times. На важливості постачань озброєння, зокрема, систем Patriot, наголошують також аналітики в публікації Washington Post.
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