CNN: Іранські дрони, що атакують Україну, містять деталі від американських компаній

Всередині одного іранського безпілотника, збитого в Україні минулої осені, виявили деталі, виготовлені американськими та міжнародними компаніями. Про це з посиланням на ексклюзивні дані української розвідки повідомляє CNN.

Зокрема, з-поміж 52 компонентів, які українці вилучили з іранського безпілотника Shahed-136, близько 40-ка були виготовлені 13-ма американськими компаніями, а також компаніями з Канади, Швейцарії, Японії, Тайваню та Китаю, йдеться у статті CNN.

При цьому експерти CNN наголошують, наразі немає доказів, що будь-яка з цих компаній свідомо порушує закони США про санкції та цілеспрямовано експортує свої технології для використання в іранських безпілотниках. Минулого місяця видання CNN надіслало запити усім компаніям, деталі виробництва яких були знайдені у дроні. Шість компаній відповіли, що засуджують будь-яке несанкціоноване використання їхньої продукції, водночас зазначивши, що боротьба з нецільовим використанням напівпровідників та іншої мікроелектроніки є загальногалузевою проблемою.

Як вважають експерти CNN, якщо уряд США хоче посилити ефективність санкцій, необхідно виділити більше ресурсів і найняти більше фахівців, які зможуть відстежувати постачальників і посередників підсанкційної продукції.

Поки ж, як мовиться у статті, російським та іранським офіційним особам значно легше створювати підставні компанії для закупівлі обладнання та обходити санкції, ніж західним урядам розкривати ці підставні компанії, адже цей процес може затягнутися на роки.

Про те, що Іран не поважає міжнародних санкцій, 24 грудня заявив радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він закликав у відповідь знищити іранські заводи зброї. «Іран, плануючи збільшити поставки ракет, безпілотників для Росії, відверто принижує інститут міжнародних санкцій…Важливо відмовитися від непрацюючих санкцій, недійсної концепції резолюцій ООН і переходити до більш деструктивних інструментів – ліквідації заводів, арешту постачальників…», – написав Подоляк у Твітері.

Раніше Київ звинуватив Тегеран у постачанні Москві 1700 дронів Shahed-136, які використовувалися для ураження цілей в Україні з вересня.

Звертаючись до Конгресу США 21 грудня президент України Володимир Зеленський теж наголосив на відповідальності Ірану. Він заявив, що Росія знайшла «союзника в політиці геноциду» щодо українців.

«Іранські смертоносні безпілотники, відправлені в Росію сотнями і сотнями, стали загрозою для нашої критичної інфраструктури. Так один терорист знайшов іншого, – заявив Зеленський. – Це лише питання часу, коли вони завдадуть удару по інших ваших союзниках, якщо ми не зупинимо їх зараз».

Цю заяву президента України прокоментували в іранському МЗС. Зокрема речник міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані сказав, що на засіданні Конгресу США прозвучали "неодноразові звинувачення та грубі зауваження" проти Ісламської республіки Іран.

Восени США оголосили про нові санкції проти іранських компаній та приватних осіб, які сприяли виготовленню та передачі іранських дронів до Росії для її війни проти України. Про нові обмеження Державний департамент США повідомив у заяві від 15 листопада 2022 року. Також Держдеп спільно з Міністерством фінансів США запровадили нові санкції проти російської приватної військової компанії «Групи Вагнера», яку звинувачують у причетності до передачі іранських безпілотників Росії для нападу на Україну.